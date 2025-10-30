«Завещайте мне свою квартиру»: в Латвии идёт охота на одиноких стариков

И если телефонные аферисты ориентированы на быстрый отъем денег, то другие действуют на перспективу. Их добычей становится гораздо более ценный и долговечный актив — квартира. Ниже мы расскажем, как работают эти схемы.

Жизненная история

Вот история из жизни, о которой стало известно нашему корреспонденту. Естественно, по вполне понятным причинам имя героини изменено.

Вера Михайловна прожила долгую жизнь. После войны в младенческом возрасте она попала в Латвию вместе с родителями, приехавшими по оргнабору. Окончила школу в середине 50-х годов прошлого века, трудилась на разных предприятиях, заработав 45 лет трудового стажа. Но все это осталось в прошлом. Мужа она похоронила несколько лет назад, а сын с женой уехали на заработки в Норвегию.

Поскольку современные средства связи старушка так и не освоила, общаться ей было не с кем. Пожилая женщина осталась одна, проживая в квартире, которую ей когда–то выделила администрация Рижского электромеханического завода (РЭЗ), где Вера Михайловна трудилась последние 20 лет перед уходом на пенсию.

Свое одиночество женщина пыталась преодолеть, заботясь о животных. У нее в квартире, к большому неудовольствию соседей, проживали пять кошек. А всю свою пенсию бабушка тратила, подкармливая бродячих кошек и голубей. Естественно, подобная гипертрофированная забота не нравилась дворникам, а также жильцам нижних этажей дома, где проживала старушка. Кому понравятся загаженные подоконники?

Однажды соседи даже вызвали муниципальных полицейских, которые, впрочем, ограничились беседой воспитательного характера с квартировладелицей. Но из–за этого она еще больше обозлилась на соседей.

Однажды к Вере Михайловне, отдыхавшей на лавочке во дворе, подсела женщина средних лет. «Вижу, что у вас плохо на душе, — заявила дама. — Может быть, я смогу чем–либо помочь?».

Пожилая женщина, чтобы не потерять дара речи, уже давно привыкла разговаривать сама с собой, а также с котами, голубями и прочими представителями животного мира. С людьми она общалась только на почте, куда приходила за пенсией, да с продавщицами в магазине. А тут вдруг ее кто–то пожалел. И Вера Михайловна принялась делиться с незнакомкой всеми своими проблемами.

Как обычно бывает в таких случаях у пожилых людей, им нужны были свободные уши, чтобы выговориться. Дама внимательно слушала, всем своим видом изображая полное сочувствие. К тому же оказалось, что она тоже безумно любит кошек. Это она подтвердила, придя домой к Вере Михайловне помыть окна и прибраться.

В итоге они стали закадычными подругами. Мало того, вдруг почему–то оказалось, что они работали в одном цехе на РЭЗе, что было по меньшей мере странно, учитывая разницу в возрасте. Но в своих бесконечных монологах пенсионерка этого даже не замечала.

Примерно спустя месяц новая подруга обратилась к квартировладелице с предложением заключить договор дарения и переписать на нее квартиру. За это она обещала ухаживать за ней и ее кошками. И после смерти хозяйки дама пообещала также заботиться о хвостатых питомцах.

Пенсионерка, которая находилась в эйфории от того, что у нее наконец–то появилась закадычная подруга, не раздумывая согласилась. Последовал визит к нотариусу, где Вере Михайловне, которая почти не понимала по–латышски, сказали лишь, в каком месте документа поставить свою подпись. После того как дарственная была оформлена, пожилая женщина прожила чуть больше месяца, хотя до этого была вполне бодрой для своих лет.

Тело обнаружила та самая подруга. Она обратилась в похоронное бюро, работники которого сами оформили свидетельство о смерти, где в графе «Причина смерти» было написано: «Естественные причины». Врач диагноз поставил дистанционно, а полицию никто не вызывал.

Сына, проживавшего в Норвегии, никто даже не поставил в известность. Что касается расходов на достойные похороны, новая квартировладелица особо не заморачивалась — они были проведены по минимальному разряду. И когда осенью следующего года приехал сын, случайно узнавший о смерти матери, то нашел ее могилу в той части Яунциемского кладбища, где хоронят неопознанных. Даже могильного холмика не было, на месте погребения земля провалилась. А свидетельством жизненного пути человека, который всю жизнь трудился, был лишь деревянный колышек с номером.

Квартира оказалась уже проданной, новые хозяева успели даже сделать ремонт. Весь домашний скарб и личные вещи Веры Михайловны исчезли. Они были без сожаления выброшены на помойку. Об этом сыну рассказали соседи. Исчезли в неизвестном направлении и кошки.

Так как шестимесячный срок востребования наследства истек, то сын остался ни с чем. Об этом ему заявила та самая женщина, которой была подарена квартира. Ее удалось найти с трудом. И теперь у сына в память о матери остались только несколько фотографий. Доказать факт, что бабушка была умерщвлена, очень сложно, поэтому в полиции заявление хоть и приняли, но в возбуждении уголовного дела было отказано.

По опробованному сценарию

Подобная история не единичная. Вот другой случай с пожилой женщиной, которой принадлежит двухкомнатная квартира в Плявниеках.

Вдруг она перестала отвечать на звонки подруг, а если и отвечала, то говорила, что ее отвлекают от просмотра телесериала. Попутно она жаловалась, что потеряла интерес к жизни и ей даже не хочется вставать с кровати.

Приглашать кого–либо в гости она отказывалась, ссылаясь на то, что к квартире у нее не убрано. И здесь самочувствие ее стало ухудшаться после того, как у пенсионерки появилась новая подруга.

Разговор с ней завели при выходе из магазина. Незнакомая женщина посочувствовала бабушке и взялась помочь отнести пакет с продуктами. И когда она выяснила, что старушка одинокая, тут же стала ей помогать.

Далее, как водится, последовал визит к нотариусу, заверившему дарственную на квартиру с пожизненным проживанием прежней владелицы и обязанностью ухода за ней... Затем новая подруга отвела старушку к врачу, который выписал ей некие таблетки «для поднятия жизненного тонуса».

После этого пожилая женщина впала в глубокую депрессию, перестав общаться со всеми, кроме своей подруги. По ее совету она даже сменила телефонный номер и не впускала никого к квартиру. Поэтому трудно сказать, чем закончилась эта история.

Это только два известных случая. Но подобные факты — достаточно распространенное явление, когда пожилые люди дарят свои квартиры незнакомым людям при условии, что те будут о них заботиться. Конечно, далеко не все благоприобретатели безжалостно умерщвляют своих благодетелей. Но прежде всего своим родителям должны помогать дети, тем более что это их конституционная обязанность. И старикам довольно часто нужно всего лишь внимание.

Не поленитесь, позвоните, а еще лучше — навестите их, дайте им возможность выговориться, привезите какой–нибудь подарок. Пусть пожилые родители знают, что в трудной ситуации именно дети придут на помощь. К тому же с возрастом человек все больше превращается в капризного ребенка. Не каждый согласен это терпеть — куда лучше просто оборвать контакты либо всем своим видом показывать, что родители зажились на этом свете. В результате старики ищут помощи у незнакомых людей. А те часто преследуют узкокорыстный интерес: завладеть недвижимостью.

Александр ФЕДОТОВ