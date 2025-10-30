В Латвии зарегистрировано три случая смерти людей от «болезни грызунов»

Как пояснили в центре, в отдельных случаях заболевание было связано с индивидуальными обстоятельствами и рисками, при которых человек мог заразиться.

Случаи заболевания зарегистрированы в Риге, Елгаве, а также в Елгавском, Цесисском, Огрском, Саласпилсском, Ропажском, Баускском, Сигулдском, Аугшдаугавском, Кулдигском и Валмиерском краях.

Лептоспироз переносят различные животные, особенно мышевидные грызуны; переносчиками могут быть также сельскохозяйственные животные, собаки и кошки, пояснили в ЦПКЗ. Чаще всего люди заражаются, контактируя с водой, влажной почвой или предметами, загрязненными мочой инфицированных животных.

Большинство заболевших сообщили о возможном контакте с грызунами или с окружающей средой, загрязненной их выделениями, например, во время работ в приусадебных садах.

Лептоспироз - это зооноз, то есть инфекционное заболевание, передающееся от животных человеку. Возбудителем болезни являются бактерии лептоспиры, которые могут сохраняться во внешней среде в течение недель или даже месяцев, особенно во влажных и прохладных условиях. В то же время они чувствительны к высыханию и высоким температурам, отметили в ЦПКЗ. Зараженные животные выделяют лептоспиры с мочой. Восприимчивы все теплокровные животные, поэтому возбудители инфекции широко циркулируют в природе.

ЦПКЗ поясняет, что в организм человека лептоспиры могут проникать через слизистую оболочку глаз, носа и рта, а также через мелкие повреждения кожи при контакте с грызуном и другим животным, включая загрязненную среду.

Симптомами заболевания являются лихорадка, озноб, головная боль, ломота в мышцах, тошнота, рвота, потеря аппетита, покраснение глаз и общее недомогание. В более тяжелых случаях возможны такие осложнения, как менингит, кровотечение, желтуха, поражение почек и печени, гемолитическая анемия или нарушение сознания, сообщили в ЦПКЗ.

Риск заражения лептоспирозом возрастает в холодное время года, когда грызуны мигрируют в жилища людей и сельскохозяйственные помещения.

Чтобы предотвратить заражение лептоспирозом, специалисты ЦПКЗ призывают людей надевать перчатки, ботинки и защитную одежду, когда они занимаются садоводством, работают в поле или ухаживают за животными, а также тщательно мыть руки после контакта с животными или влажной почвой.

При появлении признаков лептоспироза и при контакте с потенциально зараженной средой и животными следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

