Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 30. Октября Завтра: Adina, Nadina, Ulla
Доступность

В Латвии зарегистрировано три случая смерти людей от «болезни грызунов»

© LETA 30 октября, 2025 18:26

Важно 0 комментариев

В этом году в Латвии зарегистрировано 35 случаев заболевания лептоспирозом, в том числе поступило три сообщения о летальном исходе пациентов, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Как пояснили в центре, в отдельных случаях заболевание было связано с индивидуальными обстоятельствами и рисками, при которых человек мог заразиться.

Случаи заболевания зарегистрированы в Риге, Елгаве, а также в Елгавском, Цесисском, Огрском, Саласпилсском, Ропажском, Баускском, Сигулдском, Аугшдаугавском, Кулдигском и Валмиерском краях.

Лептоспироз переносят различные животные, особенно мышевидные грызуны; переносчиками могут быть также сельскохозяйственные животные, собаки и кошки, пояснили в ЦПКЗ. Чаще всего люди заражаются, контактируя с водой, влажной почвой или предметами, загрязненными мочой инфицированных животных.

Большинство заболевших сообщили о возможном контакте с грызунами или с окружающей средой, загрязненной их выделениями, например, во время работ в приусадебных садах.

Лептоспироз - это зооноз, то есть инфекционное заболевание, передающееся от животных человеку. Возбудителем болезни являются бактерии лептоспиры, которые могут сохраняться во внешней среде в течение недель или даже месяцев, особенно во влажных и прохладных условиях. В то же время они чувствительны к высыханию и высоким температурам, отметили в ЦПКЗ. Зараженные животные выделяют лептоспиры с мочой. Восприимчивы все теплокровные животные, поэтому возбудители инфекции широко циркулируют в природе.

ЦПКЗ поясняет, что в организм человека лептоспиры могут проникать через слизистую оболочку глаз, носа и рта, а также через мелкие повреждения кожи при контакте с грызуном и другим животным, включая загрязненную среду.

Симптомами заболевания являются лихорадка, озноб, головная боль, ломота в мышцах, тошнота, рвота, потеря аппетита, покраснение глаз и общее недомогание. В более тяжелых случаях возможны такие осложнения, как менингит, кровотечение, желтуха, поражение почек и печени, гемолитическая анемия или нарушение сознания, сообщили в ЦПКЗ.

Риск заражения лептоспирозом возрастает в холодное время года, когда грызуны мигрируют в жилища людей и сельскохозяйственные помещения.

Чтобы предотвратить заражение лептоспирозом, специалисты ЦПКЗ призывают людей надевать перчатки, ботинки и защитную одежду, когда они занимаются садоводством, работают в поле или ухаживают за животными, а также тщательно мыть руки после контакта с животными или влажной почвой.

При появлении признаков лептоспироза и при контакте с потенциально зараженной средой и животными следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:00 30.10.2025
С 1 декабря в Риге подорожает вода и канализация на 14%
Bitnews.lv 1 час назад
Только на еду семье в Латвии нужно не меньше 600 евро
Bitnews.lv 3 часа назад
ЕС: соблюдайте обязательства оба!
Sfera.lv 3 часа назад
Аболиньш: ретрансляция российских каналов не вернётся
Bitnews.lv 4 часа назад
Суд увеличил сроки наказания отцу и мачехе убитой Юстины
Bitnews.lv 5 часов назад
Мошенники оформляют новые Smart-ID и крадут миллионы евро
Bitnews.lv 5 часов назад
Латвия: семейный Bolt
Sfera.lv 7 часов назад
Эстония: Omniva возвращается в США
Sfera.lv 7 часов назад

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Важно 18:57

Важно 0 комментариев

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Читать
Загрузка

Вот это повезло! Карлис Стрейпс удивлен размером своей пенсии

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Журналист Карлис Стрейпс всего три месяца находится на пенсии и не заметил недавней индексации пенсий, сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Журналист Карлис Стрейпс всего три месяца находится на пенсии и не заметил недавней индексации пенсий, сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Читать

Ну и как жить? Новые данные по стоимости средней продуктовой корзины в Латвии

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Журналист ЛР4 Ольга Князева опубликовала на своей странице в Facebook диаграмму средней продуктовой корзины в Латвии из расчёта на месяц. Это свежие данные за текущий год.

Журналист ЛР4 Ольга Князева опубликовала на своей странице в Facebook диаграмму средней продуктовой корзины в Латвии из расчёта на месяц. Это свежие данные за текущий год.

Читать

И включать на всех каналах: нацактивисты нашли способ повышения патриотизма

Выбор редакции 18:35

Выбор редакции 0 комментариев

Нацактивист Карлис Кнаусс в Твиттере/X опубликовал предложение - как повысить патриотизм в стране.

Нацактивист Карлис Кнаусс в Твиттере/X опубликовал предложение - как повысить патриотизм в стране.

Читать

Развелся, теперь борется за возврат своей фамилии: Дмитрий Дибров начал процесс

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

Дмитрий и Полина Дибровы развелись после 16 лет брака. И, похоже, не так мирно, как они хотели бы представить публике. Сейчас бывшим предстоит решить вопросы, связанные со звездной фамилией.

Дмитрий и Полина Дибровы развелись после 16 лет брака. И, похоже, не так мирно, как они хотели бы представить публике. Сейчас бывшим предстоит решить вопросы, связанные со звездной фамилией.

Читать

Мэр Юрмалы подал в отставку! Что произошло? (Дополнено)

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Мэр Юрмалы Гатис Трукснис (LZP) не получил допуск к гостайне и разрешение на работу с государственными секретами, заявил политик на заседании думы в четверг. Хотя он считает решение Службы государственной безопасности противоправным, председатель думы подал в отставку.

Мэр Юрмалы Гатис Трукснис (LZP) не получил допуск к гостайне и разрешение на работу с государственными секретами, заявил политик на заседании думы в четверг. Хотя он считает решение Службы государственной безопасности противоправным, председатель думы подал в отставку.

Читать