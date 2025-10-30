Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В связи с расстрелом собак в Баусском крае уволен шеф муниципальной полиции

Редакция PRESS 30 октября, 2025 15:55

ЧП и криминал 0 комментариев

TV3

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

Более подробная информация об этом решении и фактах, установленных в ходе служебной проверки, будет представлена на пресс-конференции, которая состоится в четверг в 16:00 в зале заседаний Bauskas novada pašvaldības dome (муниципального совета Bauskas novada) по адресу: Uzvaras iela 1, Bauska.

Напомним, 10 октября полиция получила вызов о трёх агрессивных бродячих собаках, угрожавших хозяйке дома. Полиция связалась со службой отлова собак, однако раньше ловцов прибыли охотники, один из которых застрелил животных.

Возбуждено уголовное дело по ст. 230 УК Латвии (жестокое обращение с животными, до 5 лет лишения свободы).

Ведутся два административных дела: за убийство косули собаками и за бродяжничество собак.

Собаки принадлежали предпринимателю Модрису Коноваловсу («Modra olas»).

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Загрузка

Вот это повезло! Карлис Стрейпс удивлен размером своей пенсии

Журналист Карлис Стрейпс всего три месяца находится на пенсии и не заметил недавней индексации пенсий, сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Ну и как жить? Новые данные по стоимости средней продуктовой корзины в Латвии

Журналист ЛР4 Ольга Князева опубликовала на своей странице в Facebook диаграмму средней продуктовой корзины в Латвии из расчёта на месяц. Это свежие данные за текущий год.

И включать на всех каналах: нацактивисты нашли способ повышения патриотизма

Нацактивист Карлис Кнаусс в Твиттере/X опубликовал предложение - как повысить патриотизм в стране.

В Латвии зарегистрировано три случая смерти людей от «болезни грызунов»

В этом году в Латвии зарегистрировано 35 случаев заболевания лептоспирозом, в том числе поступило три сообщения о летальном исходе пациентов, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Развелся, теперь борется за возврат своей фамилии: Дмитрий Дибров начал процесс

Дмитрий и Полина Дибровы развелись после 16 лет брака. И, похоже, не так мирно, как они хотели бы представить публике. Сейчас бывшим предстоит решить вопросы, связанные со звездной фамилией.

Мэр Юрмалы подал в отставку! Что произошло? (Дополнено)

Мэр Юрмалы Гатис Трукснис (LZP) не получил допуск к гостайне и разрешение на работу с государственными секретами, заявил политик на заседании думы в четверг. Хотя он считает решение Службы государственной безопасности противоправным, председатель думы подал в отставку.

