В связи с расстрелом собак в Баусском крае уволен шеф муниципальной полиции

Более подробная информация об этом решении и фактах, установленных в ходе служебной проверки, будет представлена на пресс-конференции, которая состоится в четверг в 16:00 в зале заседаний Bauskas novada pašvaldības dome (муниципального совета Bauskas novada) по адресу: Uzvaras iela 1, Bauska.

Напомним, 10 октября полиция получила вызов о трёх агрессивных бродячих собаках, угрожавших хозяйке дома. Полиция связалась со службой отлова собак, однако раньше ловцов прибыли охотники, один из которых застрелил животных.

Возбуждено уголовное дело по ст. 230 УК Латвии (жестокое обращение с животными, до 5 лет лишения свободы).

Ведутся два административных дела: за убийство косули собаками и за бродяжничество собак.

Собаки принадлежали предпринимателю Модрису Коноваловсу («Modra olas»).