Опять мы как в России? Гинеколог — о муссировании темы абортов

Однако специалисты подчёркивают, что уже сейчас четкий законодательный порядок проведения абортов, которого вполне достаточно. При этом исследования показывают, что количество абортов в Латвии за последние 10 лет сократилось в два раза, сообщает программа Латвийского радио Ģimenes studija.

Президент Латвийской ассоциации гинекологов и акушеров, детский и подростковый гинеколог Ласма Лидака считает, что дискуссия об абортах является частью политической борьбы, «в которой эти темы всегда становятся актуальными в предвыборное время и прикрывают неспособность и бездействие в отношении других мер, направленных на улучшение здоровья женщин».

«Воспроизведение российской пропаганды в Латвии», — так говорит об этой дискуссии лектор Рижского университета имени Страдиня Диана Кищенко.

Согласно статистике, в Латвии проводится около 2000 абортов в год, это число постоянно снижается, поясняет Лидака. Необходимо оценивать число абортов на 1000 женщин репродуктивного возраста, и в Латвии это один из самых низких показателей в Европе.

Половина опрошенных женщин прервали беременность, потому что не желали её, около 27% отметили, что не могли позволить себе эту беременность материально. Наблюдаются улучшения — в 2011 году этот показатель был около 50%.

Кищенко подчеркнула, что в Латвии не хватает исследований о том, почему женщины и мужчины решают прервать беременность.

Аборт является строго регулируемой процедурой. Весь порядок определяется законом, правилами Кабинета министров, ещё двумя медицинскими технологиями. И есть ряд вещей, которые каждая женщина уже сейчас должна сделать, если она хочет прервать беременность, — первое — это визит к гинекологу, где констатируется факт беременности, срок беременности, назначаются конкретные обследования, и затем принимается решение о хирургическом или медикаментозном прерывании беременности, поясняет Лидака.

До любого из этих способов должно пройти не менее 72 часов между консультацией и самой процедурой. Прерывание беременности по желанию женщины не оплачивается, и расходы составляют около 150–200 евро за хирургическое прерывание беременности, не считая визитов и анализов, и около 350–400 евро за медикаментозное прерывание беременности.

Комментарий press.lv

...Напомним, буквально вчера вечером протестующие против выхода Латвии из стамбульской конвенции обвиняли депутатов Сейма в лоббировании интересов РФ. Протестующие выкрикивали, например, такие лозунги: "Лоббируя Россию, мы не защищаем Латвию", "Конвенции - да, мракобесию - нет!". И вот опять - похоже?