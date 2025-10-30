Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Опять мы как в России? Гинеколог — о муссировании темы абортов

© Lsm.lv 30 октября, 2025 16:08

Новости Латвии 0 комментариев

Недавно три депутата Сейма предложили изменить в Закон о сексуальном и репродуктивном здоровье, предложив признать, что человеческая жизнь появляется в момент зачатия, а также ввести обязательные консультации для женщины и ее партнера перед тем, как сделать аборт, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.

Однако специалисты подчёркивают, что уже сейчас четкий законодательный порядок проведения абортов, которого вполне достаточно. При этом исследования показывают, что количество абортов в Латвии за последние 10 лет сократилось в два раза, сообщает программа Латвийского радио Ģimenes studija.

Президент Латвийской ассоциации гинекологов и акушеров, детский и подростковый гинеколог Ласма Лидака считает, что дискуссия об абортах является частью политической борьбы, «в которой эти темы всегда становятся актуальными в предвыборное время и прикрывают неспособность и бездействие в отношении других мер, направленных на улучшение здоровья женщин».

«Воспроизведение российской пропаганды в Латвии», — так говорит об этой дискуссии лектор Рижского университета имени Страдиня Диана Кищенко.

Согласно статистике, в Латвии проводится около 2000 абортов в год, это число постоянно снижается, поясняет Лидака. Необходимо оценивать число абортов на 1000 женщин репродуктивного возраста, и в Латвии это один из самых низких показателей в Европе.

Половина опрошенных женщин прервали беременность, потому что не желали её, около 27% отметили, что не могли позволить себе эту беременность материально. Наблюдаются улучшения — в 2011 году этот показатель был около 50%.

Кищенко подчеркнула, что в Латвии не хватает исследований о том, почему женщины и мужчины решают прервать беременность.

Аборт является строго регулируемой процедурой. Весь порядок определяется законом, правилами Кабинета министров, ещё двумя медицинскими технологиями. И есть ряд вещей, которые каждая женщина уже сейчас должна сделать, если она хочет прервать беременность, — первое — это визит к гинекологу, где констатируется факт беременности, срок беременности, назначаются конкретные обследования, и затем принимается решение о хирургическом или медикаментозном прерывании беременности, поясняет Лидака.

До любого из этих способов должно пройти не менее 72 часов между консультацией и самой процедурой. Прерывание беременности по желанию женщины не оплачивается, и расходы составляют около 150–200 евро за хирургическое прерывание беременности, не считая визитов и анализов, и около 350–400 евро за медикаментозное прерывание беременности.

Комментарий press.lv

...Напомним, буквально вчера вечером протестующие против выхода Латвии из стамбульской конвенции обвиняли депутатов Сейма в лоббировании интересов РФ. Протестующие выкрикивали, например, такие лозунги: "Лоббируя Россию, мы не защищаем Латвию", "Конвенции - да, мракобесию - нет!". И вот опять - похоже?

