В Калнгале поймали насильника: полиция просит откликнуться других возможных жертв

Редакция PRESS 31 октября, 2025 13:36

Важно 0 комментариев

Valsts policija

В Калнгале (Адажский край) задержан ранее судимый мужчина по подозрению в попытке изнасилования молодой женщины и пенсионерки, сообщила агентству LETA Государственная полиция.

29 октября в полицию поступило сообщение о том, что в Калнгале на прогулочной тропе недалеко от моря неизвестный пытался изнасиловать женщину 1996 года рождения, после чего отнял у неё мобильный телефон и скрылся.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые выяснили, что неподалёку находится ещё одна женщина — 1939 года рождения, — на которую также было совершено нападение и у которой отняли телефон.

В поисках преступника немедленно были задействованы силы из  Регионального управления полиции Риги и муниципальной полиции Адажского края. На месте также работал кинолог Государственной полиции с служебной собакой.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники муниципальной полиции Адажского края через несколько часов заметили в окрестностях мужчину, соответствующего приметам нападавшего, и задержали его.

Задержанный родился в 1963 году и ранее был судим за аналогичные преступления. Сотрудники Северного участка Пририжья обыскали местность и в лесу нашли оба украденных телефона.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела — о попытке изнасилования и о краже в небольшом размере. За изнасилование или его попытку законом предусмотрено лишение свободы на срок от четырёх до десяти лет.

У Государственной полиции есть подозрения, что задержанный может быть причастен и к другим преступлениям против иных лиц. Правоохранители призывают жителей рассмотреть фотографии мужчины и откликнуться всем, кто также пострадал от его возможных преступных действий.

Связаться с полицией можно по телефону 20269280 или 112.

Обновлено: 16:05 31.10.2025
