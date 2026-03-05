Американские военные хотят бомбить Иран ещё минимум 100 дней

Это признак того, что военное ведомство уже распределяет финансирование на операции, которые могут продлиться гораздо дольше первоначального четырехнедельного срока, обозначенного Дональдом Трампом, пишет Politico.

Пентагон также пытается отправить в регион больше средств ПВО, особенно малогабаритных и менее дорогих систем по борьбе с дронами, которые ведомство разрабатывало в последние годы, сообщил американский чиновник.

Politico отмечает, что команда Трампа «не в полной мере предвидела широкие последствия» войны в Иране. Еще одним признаком этого издание называет то, что Госдепартамент выделяет дополнительные ресурсы для эвакуации дипломатических работников с Ближнего Востока. По словам источника из Госдепартамента, высшее руководство ведомства взяло на себя управление эвакуацией, которой обычно занимаются сотрудники консульств и бюро.