Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 31. Октября Завтра: Rinalda, Rinalds, Valts
Доступность

Деньги за бутылки и банки прямо на счёт? Это возможно с завтрашнего дня

Редакция PRESS 31 октября, 2025 16:32

Важно 0 комментариев

Уже с 1 ноября жители Латвии смогут получать депозитную плату за сданные бутылки и банки напрямую на банковский счёт. Это станет возможным благодаря цифровому решению dPays, созданному Swedbank в сотрудничестве с оператором депозитной системы DIO.

Новая функция будет активирована в 363 автоматах по приёму тары по всей стране – в тех местах, где сейчас нельзя получить вознаграждение наличными. Таким образом, примерно в 1000 пунктах жители смогут выбрать способ возврата – наличными, переводом или обменом купона в магазине.

«Сегодня безналичные платежи стали нормой, поэтому и депозитной системе нужно развиваться. Наша цель – сделать её удобнее и доступнее, чтобы сдача тары стала повседневной привычкой», – подчеркнул председатель правления DIO Микс Стуритис.

Решение dPays позволяет зачислить плату за сданную тару примерно за 10 секунд, независимо от того, в каком банке открыт счёт. Сервис доступен всем клиентам латвийских банков и помогает сократить использование бумажных купонов.

Функция внедряется поэтапно. Первые тесты прошли ещё в конце 2024 года на «Дижтаромате» в Риге, где принимают большие объёмы упаковки. Этим летом DIO и сеть ELVI провели пилотный проект в 53 автоматах. За три месяца пользователи получили на свои счета более 10 000 евро после 3500 операций.

С 1 ноября сервис заработает в 363 автоматах, но пока не охватит магазины Rimi, Maxima и Lidl, где уже можно получить плату наличными. Позднее dPays планируется расширить на другие торговые сети.

Информация о точках, где доступна новая услуга, размещена на интерактивной карте depozitapunkts.lv.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:20 31.10.2025
Эстония: за энергетическую независимость заплатят жители
Sfera.lv 4 часа назад
Жильцы многоквартирных домов в Латвии смогут экономить на счетах за электричество
Bitnews.lv 5 часов назад
«С какого это времени мы стали такими?» — Вайра Вике-Фрейберга резко осудила решение Сейма выйти из Стамбул...
Bitnews.lv 5 часов назад
В Рижском зоопарке родились четыре капибары
Bitnews.lv 5 часов назад
Южный мост в Риге переходит на зимний скоростной режим
Bitnews.lv 5 часов назад
Латвия: а может оставить конвенцию как она есть?
Sfera.lv 6 часов назад
Учёные: когда появились грибы
Sfera.lv 10 часов назад
Греция: 2,5 миллиарда на борьбу с дефицитом воды
Sfera.lv 11 часов назад

Сбежавший из калининградского поезда россиянин найден в Финляндии: прошёл через Латвию?

Важно 19:09

Важно 0 комментариев

Россиянин Данилас Мухаметов, сбежавший летом из транзитного поезда Адлер–Калининград, найден в Финляндии, сообщил портал 15min.lt со ссылкой на прокурора Каунасского округа Римаса Брадунаса. Финские власти держат Мухаметова в изоляции, а литовская прокуратура уже начала процедуру его экстрадиции.

Россиянин Данилас Мухаметов, сбежавший летом из транзитного поезда Адлер–Калининград, найден в Финляндии, сообщил портал 15min.lt со ссылкой на прокурора Каунасского округа Римаса Брадунаса. Финские власти держат Мухаметова в изоляции, а литовская прокуратура уже начала процедуру его экстрадиции.

Читать
Загрузка

Евробраконьеры облюбовали Лиепайский заказник и попались инспекторам

ЧП и криминал 19:09

ЧП и криминал 0 комментариев

Трое граждан Италии были задержаны за незаконную охоту на водоплавающих птиц в природном заповеднике «Лиепайское озеро», сообщила представитель Службы охраны природы (DAP) Байба Ралле.

Трое граждан Италии были задержаны за незаконную охоту на водоплавающих птиц в природном заповеднике «Лиепайское озеро», сообщила представитель Службы охраны природы (DAP) Байба Ралле.

Читать

Politico: «Темная сторона правления Зеленского»

Мир 18:49

Мир 0 комментариев

Украинские оппозиционные депутаты и представители гражданского общества обвиняют власть Владимира Зеленского в использовании судебной системы для запугивания оппонентов и критиков, сообщает Politico. По мнению собеседников издания, президент и его окружение превращают «борьбу с коррупцией» в инструмент политического контроля.

Украинские оппозиционные депутаты и представители гражданского общества обвиняют власть Владимира Зеленского в использовании судебной системы для запугивания оппонентов и критиков, сообщает Politico. По мнению собеседников издания, президент и его окружение превращают «борьбу с коррупцией» в инструмент политического контроля.

Читать

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

Выбор редакции 18:49

Выбор редакции 0 комментариев

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Читать

Хэллоуин — полиция и медики на страже

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

К вечеру 31 октября, некоторые празднуют День всех святых Хэллоуин или вспоминают про кельтский новой год Самайн. Полиция Латвии опубликовала фото особых экипажей дорожной полиции в пятницу, последнйи день октября. 

К вечеру 31 октября, некоторые празднуют День всех святых Хэллоуин или вспоминают про кельтский новой год Самайн. Полиция Латвии опубликовала фото особых экипажей дорожной полиции в пятницу, последнйи день октября. 

Читать

В Латвии станет поездом меньше — на год

Бизнес 18:35

Бизнес 0 комментариев

В августе возле Рижского центрального вокзала пассажирский поезд стоимостью 7,4 млн евро столкнулся с дрезиной и серьёзно пострадал. По данным Pasažieru vilciens, ремонт обойдётся примерно в 1,5 млн евро и займёт не менее года.

В августе возле Рижского центрального вокзала пассажирский поезд стоимостью 7,4 млн евро столкнулся с дрезиной и серьёзно пострадал. По данным Pasažieru vilciens, ремонт обойдётся примерно в 1,5 млн евро и займёт не менее года.

Читать

Плату за энергетическую независимость от России уже включили в счета за электричество

Важно 18:33

Важно 0 комментариев

С января 2026 года в Эстонии появятся два новых платежа, которые отразятся отдельными строками в счетах за электроэнергию. Оба связаны с переходом страны на автономную работу энергосистемы после выхода из общей сети с Россией и Беларусью (BRELL), сообщает ERR.ee.

С января 2026 года в Эстонии появятся два новых платежа, которые отразятся отдельными строками в счетах за электроэнергию. Оба связаны с переходом страны на автономную работу энергосистемы после выхода из общей сети с Россией и Беларусью (BRELL), сообщает ERR.ee.

Читать