Деньги за бутылки и банки прямо на счёт? Это возможно с завтрашнего дня

Новая функция будет активирована в 363 автоматах по приёму тары по всей стране – в тех местах, где сейчас нельзя получить вознаграждение наличными. Таким образом, примерно в 1000 пунктах жители смогут выбрать способ возврата – наличными, переводом или обменом купона в магазине.

«Сегодня безналичные платежи стали нормой, поэтому и депозитной системе нужно развиваться. Наша цель – сделать её удобнее и доступнее, чтобы сдача тары стала повседневной привычкой», – подчеркнул председатель правления DIO Микс Стуритис.

Решение dPays позволяет зачислить плату за сданную тару примерно за 10 секунд, независимо от того, в каком банке открыт счёт. Сервис доступен всем клиентам латвийских банков и помогает сократить использование бумажных купонов.

Функция внедряется поэтапно. Первые тесты прошли ещё в конце 2024 года на «Дижтаромате» в Риге, где принимают большие объёмы упаковки. Этим летом DIO и сеть ELVI провели пилотный проект в 53 автоматах. За три месяца пользователи получили на свои счета более 10 000 евро после 3500 операций.

С 1 ноября сервис заработает в 363 автоматах, но пока не охватит магазины Rimi, Maxima и Lidl, где уже можно получить плату наличными. Позднее dPays планируется расширить на другие торговые сети.

Информация о точках, где доступна новая услуга, размещена на интерактивной карте depozitapunkts.lv.