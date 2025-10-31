В Литве судят россиянина, подозреваемого в военных преступлениях против гражданина Литвы

«Это очень значимый результат предварительного расследования, которое проходит в Литве по фактам военных преступлений, совершённых на территории Украины», – заявила она.

По данным следствия, с марта по сентябрь 2022 года российские военные, в том числе бойцы 177-го отдельного морского пехотного полка Каспийской флотилии, на учебной базе в районе Мелитополя организовали так называемый «фильтрационный лагерь».

«Там незаконно удерживали, пытали и унижали гражданских лиц и военнопленных, среди которых был один гражданин Литвы», – уточнила Грунскене.

В августе 2023 года Вооружённые силы Украины задержали одного из морпехов этого полка. По версии следствия, он вместе с другими военнослужащими не только охранял незаконно задержанных, но и участвовал в пытках – избивал, запирал людей в металлический сейф, душил до потери сознания, подвешивал за связанные руки, обливал холодной водой на морозе и применял электрошок.

30 октября суд Вильнюсского района избрал подозреваемому меру пресечения – арест на три месяца.

Совместное расследование литовских и украинских властей продолжается. Уже установлены и другие российские военнослужащие, которых подозревают в участии в этих преступлениях.

Предварительное расследование, начатое 1 марта 2022 года, ведётся по пяти статьям Уголовного кодекса. Подозреваемому гражданину России предъявлены обвинения в военных преступлениях против мирных жителей и пленных, включая пытки и незаконное задержание. В Литве ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключени