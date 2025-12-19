Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Gaiziņkalns начнет работу 20 декабря. На следующей неделе комплекс будет открыт, одновременно продолжится производство искусственного снега. Посетителям будет доступна трасса Lielais Golgāts, остальные трассы планируется подготавливать поэтапно.

Briežkalns откроется в пятницу, 19 декабря. В первые дни будут работать учебный склон и центральная трасса. Производство снега начнется при понижении температуры до минус 1,5 °C и продолжится и на следующей неделе. Также планируется запуск трассы для тюбинга.

В Žagarkalns сообщили, что при сохранении стабильной температуры и успешной подготовке склонов комплекс может открыться 26 или 27 декабря.

Riekstukalns в рождественские дни доступен не будет. Представители комплекса пояснили, что для полноценной подготовки требуется около двух суток стабильных морозов. Как только погодные условия позволят, начнется производство снега и последующее открытие.

Ozolkalns планирует начать производство снега во второй половине следующей недели и при благоприятной погоде может открыться к Новому году. Milzkalns намерен приступить к производству снега 23 декабря при условии нескольких дней стабильной погоды и рассматривает возможность открытия сразу после подготовки. Egļkalns также планирует начать производство снега на следующей неделе с последующим открытием.