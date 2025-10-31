Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Стамбульская конвенция меня добила: Кулбергс объяснил свое неучастие в голосвании

Редакция PRESS 31 октября, 2025 14:29

0 комментариев

Поздно вечером 30 октября в Сейме был принят закон о выходе Латвии из так называемой Стамбульской конвенции. Дискуссии проходили в повышенных тонах, и народным слугам пришлось работать на пределе физической выносливости. Как раскрывает Андрис Кулбергс (Объединённый список), серьёзным испытанием для него создала недавно перенесённая операция.

«Доброе утро. Я всего пару дней после операции на крестообразных связках колена... вчера до последнего старался вытянуть, но в 22:00 колено уже так распухло, что я не знал, куда деваться от боли, ведь 50% времени нога должна быть приподнята.... Стамбульская конвенция вчера меня добила», — пишет Андрис Кулбергс.

Как сообщалось, президент Автоассоциации в 2022 году пострадал в тяжёлой автокатастрофе, в результате чего ему пришлось провести несколько сложных операций.

Что же касается принятого вчера в Сейме решения, политик считает, «что вопрос ЗА или ПРОТИВ выхода из» Стамбульской конвенции «должен быть передан на решение народу. Пусть общество на референдуме решит БЫТЬ или НЕ БЫТЬ Стамбульской конвенции в Латвии. Чтобы каждый гражданин Латвии имел возможность оценить все аргументы и своим голосованием поставить жирную точку в этом вопросе», — пишет Кулбергс на платформе «X».

Обновлено: 16:05 31.10.2025
«Если у русскоязычных острые разговоры и происходят, то на кухнях»: Домбурс

Важно 14:54

0 комментариев

Известный своими острыми высказываниями тележурналист и ведущий Янис Домбурс в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 заявил, что редко приглашает в студию своей программы Kas notiek Latvijā русскоязычных жителей страны только потому, что у русских в Латвии очень высок уровень самоцензуры, пишет LSM+. 

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

Важно 14:52

0 комментариев

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

«Мы не позволим отвернуться»: в Риге объявлено о новой массовой акции протеста

Выбор редакции 14:44

0 комментариев

На следующей неделе, 6 ноября, на Домской площади пройдёт акция протеста против решения о выходе из Стамбульской конвенции, сообщает LETA.

Возвращение денег за OIK: у бывшего политика Зариньша плохие новости

Важно 14:43

0 комментариев

Инициатива по возвращению денег за OIK нереализуема, такое мнение высказал бывший политик Иварс Зариньш в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на канале tv3.lv.

Циклон над Латвией: прощальные дожди и сильный ветер

Новости Латвии 14:31

0 комментариев

В последний день октября температура воздуха в Латвии поднимется до +8..+11 градусов, прогнозируют синоптики.

Кладовая солнца, или Болотный репортаж

Для настроения 14:13

0 комментариев

Прогулка с латвийским сталкером в затерянный мир, который скрывается от непосвящённых в Национальном парке Кемери, и куда без проводника не пробраться. 

