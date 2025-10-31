Стамбульская конвенция меня добила: Кулбергс объяснил свое неучастие в голосвании

«Доброе утро. Я всего пару дней после операции на крестообразных связках колена... вчера до последнего старался вытянуть, но в 22:00 колено уже так распухло, что я не знал, куда деваться от боли, ведь 50% времени нога должна быть приподнята.... Стамбульская конвенция вчера меня добила», — пишет Андрис Кулбергс.

Как сообщалось, президент Автоассоциации в 2022 году пострадал в тяжёлой автокатастрофе, в результате чего ему пришлось провести несколько сложных операций.

Что же касается принятого вчера в Сейме решения, политик считает, «что вопрос ЗА или ПРОТИВ выхода из» Стамбульской конвенции «должен быть передан на решение народу. Пусть общество на референдуме решит БЫТЬ или НЕ БЫТЬ Стамбульской конвенции в Латвии. Чтобы каждый гражданин Латвии имел возможность оценить все аргументы и своим голосованием поставить жирную точку в этом вопросе», — пишет Кулбергс на платформе «X».