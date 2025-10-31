Какой будет наступающая зима? Народные приметы уже дают прогноз

Период с 23 октября по 25 ноября (Катеринин день) считается временем предзимья.

В этом году первый день предзимья — 23 октября — в восточной приграничной зоне (Вилякский край) был с лёгким ветром, тёплой осенней погодой и облаками. Если до Катеринина дня (25 ноября) не произойдёт резких изменений, то осень постепенно сменится умеренной и в целом мягкой зимой.

Дожди, туман, мокрый снег и лёгкие ночные заморозки до 25 ноября указывают на ветреную и богатую осадками зиму, без сильных морозов.

По словам Вилиса Букшса, если последние дни октября будут тёплыми, влажными и туманными, то и ноябрь, и время до Рождества также будут относительно мягкими и влажными.

Далее, по его прогнозу, в январе ожидается снег и оттепели, а в феврале — лёгкие или умеренные морозы. Весна в такие годы обычно бывает длинной и прохладной.