Какой будет наступающая зима? Народные приметы уже дают прогноз

Редакция PRESS 31 октября, 2025 22:01

Важно 0 комментариев

Наблюдатель природы Вилис Букшс поделился прогнозом о возможной погоде этой зимой.

Период с 23 октября по 25 ноября (Катеринин день) считается временем предзимья.

В этом году первый день предзимья — 23 октября — в восточной приграничной зоне (Вилякский край) был с лёгким ветром, тёплой осенней погодой и облаками. Если до Катеринина дня (25 ноября) не произойдёт резких изменений, то осень постепенно сменится умеренной и в целом мягкой зимой.

Дожди, туман, мокрый снег и лёгкие ночные заморозки до 25 ноября указывают на ветреную и богатую осадками зиму, без сильных морозов.

По словам Вилиса Букшса, если последние дни октября будут тёплыми, влажными и туманными, то и ноябрь, и время до Рождества также будут относительно мягкими и влажными.

Далее, по его прогнозу, в январе ожидается снег и оттепели, а в феврале — лёгкие или умеренные морозы. Весна в такие годы обычно бывает длинной и прохладной.

На платформе ManaBalss.lv уже 2 инициативы с призывом сохранить участие Латвии в Стамбульской конвенции

Важно 22:01

На платформе ManaBalss.lv быстро растёт число подписей под инициативой, адресованной президенту Эдгару Ринкевичу, с призывом не подписывать закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

Медики требуют расширить доступ к налоксону — он спасает жизнь при передозировке

Новости Латвии 22:00

Медики скорой помощи называют ситуацию трагической: в Латвии растёт число случаев передозировки наркотиками, а используемые вещества становятся всё «грязнее» и опаснее. Всё чаще спасать приходится именно молодёжь. Одним из возможных решений называют программу налоксона.

«Latvenergo» готовит облигации на миллиард — депутаты предупреждают о росте тарифов

Новости Латвии 21:39

Государственная компания "Latvenergo" утвердила программу выпуска еврооблигаций на сумму один миллиард евро, следует из сообщения предприятия на бирже Nasdaq Riga.

Границы, пробки и бюрократия: почему Европе трудно перебросить войска от Лиссабона до Львова

Важно 21:19

Войны можно выиграть или проиграть за считанные дни, но одной стране ЕС понадобилось 45 дней, чтобы разрешить транзит военной техники через свою территорию, напоминает Euractive. 

Правительство в Латвии «существует формально»: политолог предрекает новое

Новости Латвии 21:15

 Правительство, возглавляемое «Новым Единством», сейчас «существует практически формально», оценила ситуацию в коалиции после голосования в четверг о выходе из Стамбульской конвенции преподаватель Рижского университета Страдиня и политолог Лелде Метла-Розентале в комментарии порталу tv3.lv.

В Латвии сократят 105 таможенников: что будет с пограничным контролем в Латгалии?

Важно 21:00

В следующем году Служба Госдоходов  (VID) сократит бюджет на 10%, а штат — на 13%, включая 105 должностей в Таможенном управлении. Об этом сообщил Latvijas Radio.

