Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 31. Октября Завтра: Rinalda, Rinalds, Valts
Доступность

Медики требуют расширить доступ к налоксону — он спасает жизнь при передозировке

Редакция PRESS 31 октября, 2025 22:00

Новости Латвии 0 комментариев

Valsts policija

Медики скорой помощи называют ситуацию трагической: в Латвии растёт число случаев передозировки наркотиками, а используемые вещества становятся всё «грязнее» и опаснее. Всё чаще спасать приходится именно молодёжь. Одним из возможных решений называют программу налоксона.

«Если в выходные резко возрастает расход налоксона, значит, на рынок попала новая партия, дозы которой пользователи ещё не умеют измерять. Они не знают, как правильно употреблять и что входит в состав, поэтому вызовов становится больше», — объяснила заместитель руководителя Центра поддержки бригад службы Неотложной медицинской помощи Илона Индриксоне.

В прошлом году врачи выезжали на передозировки около трёх тысяч раз, а за восемь месяцев этого года — уже две тысячи. Если тенденция сохранится, к концу года число вызовов вырастет на треть. Всё чаще используется налоксон — препарат, способный вернуть человека к жизни, и для этого требуются всё большие дозы.

«Когда я начала работать в 2009 году, хватало 2–3 ампул. Сейчас начинаем с восьми, иногда уходит до тринадцати. Вещества стали настолько сильными, что наш антидот не всегда действует. Последствия — всё тяжелее, а возраст потребителей снижается: в этом году погиб 18-летний юноша», — сказала Индриксоне.
Также на треть выросло количество вызовов к подросткам и молодым людям с передозировкой. Специалисты всё громче говорят о необходимости расширить доступ к налоксону. Сейчас он есть во всех медучреждениях и службах неотложки, но по правилам его могут применять только врачи, так как это инъекция. Эксперты предлагают сделать препарат доступным в виде аэрозоля или ингалятора.

«Было бы полезно, если бы налоксон могли использовать и в пунктах консультаций, и полицейские. В дальнейшем — и родственники, если они прошли обучение по распознаванию передозировки», — считает руководитель Наркологической службы Национального центра психического здоровья Астридa Стирна.
Она отмечает, что всё чаще на рынке появляются синтетические опиоиды: нитазен, карфентанил и другие вещества, многократно повышающие риск передозировки.

Министерство здравоохранения проводит исследование о распространении наркотиков и тенденциях их употребления. По предварительным данным, число пользователей растёт среди молодёжи, особенно девушек.

«В Европе программа налоксона уже доказала эффективность, предотвращая смерти от передозировки. Она предполагает, что препарат выдаётся пользователю и его семье для хранения дома, сопровождаясь обучением», — сообщила представитель Минздрава Гинта Озола.
Конкретный план внедрения программы налоксона в Латвии обсудят в декабре на заседании Совета по борьбе с наркоманией, где решат вопросы модели и финансирования.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:05 01.11.2025
Погода: пусть всегда будет солнце
Sfera.lv 7 часов назад
Рига: вздохнуть свободно
Sfera.lv 8 часов назад
Жильцы многоквартирных домов в Латвии смогут экономить на счетах за электричество
Bitnews.lv 9 часов назад
Балтия: в магазин придётся идти самим
Sfera.lv 9 часов назад
«С какого это времени мы стали такими?» — Вайра Вике-Фрейберга резко осудила решение Сейма выйти из Стамбул...
Bitnews.lv 9 часов назад
В Валмиере пытались доставить в тюрьму телефон в… арбалете
Bitnews.lv 9 часов назад
Южный мост в Риге переходит на зимний скоростной режим
Bitnews.lv 9 часов назад
Учёные: когда появились грибы
Sfera.lv 14 часов назад

На платформе ManaBalss.lv уже 2 инициативы с призывом сохранить участие Латвии в Стамбульской конвенции

Важно 22:01

Важно 0 комментариев

На платформе ManaBalss.lv быстро растёт число подписей под инициативой, адресованной президенту Эдгару Ринкевичу, с призывом не подписывать закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

На платформе ManaBalss.lv быстро растёт число подписей под инициативой, адресованной президенту Эдгару Ринкевичу, с призывом не подписывать закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

Читать
Загрузка

Какой будет наступающая зима? Народные приметы уже дают прогноз

Важно 22:01

Важно 0 комментариев

Наблюдатель природы Вилис Букшс поделился прогнозом о возможной погоде этой зимой.

Наблюдатель природы Вилис Букшс поделился прогнозом о возможной погоде этой зимой.

Читать

«Latvenergo» готовит облигации на миллиард — депутаты предупреждают о росте тарифов

Новости Латвии 21:39

Новости Латвии 0 комментариев

Государственная компания "Latvenergo" утвердила программу выпуска еврооблигаций на сумму один миллиард евро, следует из сообщения предприятия на бирже Nasdaq Riga.

Государственная компания "Latvenergo" утвердила программу выпуска еврооблигаций на сумму один миллиард евро, следует из сообщения предприятия на бирже Nasdaq Riga.

Читать

Границы, пробки и бюрократия: почему Европе трудно перебросить войска от Лиссабона до Львова

Важно 21:19

Важно 0 комментариев

Войны можно выиграть или проиграть за считанные дни, но одной стране ЕС понадобилось 45 дней, чтобы разрешить транзит военной техники через свою территорию, напоминает Euractive. 

Войны можно выиграть или проиграть за считанные дни, но одной стране ЕС понадобилось 45 дней, чтобы разрешить транзит военной техники через свою территорию, напоминает Euractive. 

Читать

Правительство в Латвии «существует формально»: политолог предрекает новое

Новости Латвии 21:15

Новости Латвии 0 комментариев

 Правительство, возглавляемое «Новым Единством», сейчас «существует практически формально», оценила ситуацию в коалиции после голосования в четверг о выходе из Стамбульской конвенции преподаватель Рижского университета Страдиня и политолог Лелде Метла-Розентале в комментарии порталу tv3.lv.

 Правительство, возглавляемое «Новым Единством», сейчас «существует практически формально», оценила ситуацию в коалиции после голосования в четверг о выходе из Стамбульской конвенции преподаватель Рижского университета Страдиня и политолог Лелде Метла-Розентале в комментарии порталу tv3.lv.

Читать

В Латвии сократят 105 таможенников: что будет с пограничным контролем в Латгалии?

Важно 21:00

Важно 0 комментариев

В следующем году Служба Госдоходов  (VID) сократит бюджет на 10%, а штат — на 13%, включая 105 должностей в Таможенном управлении. Об этом сообщил Latvijas Radio.

В следующем году Служба Госдоходов  (VID) сократит бюджет на 10%, а штат — на 13%, включая 105 должностей в Таможенном управлении. Об этом сообщил Latvijas Radio.

Читать