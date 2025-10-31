Медики требуют расширить доступ к налоксону — он спасает жизнь при передозировке

«Если в выходные резко возрастает расход налоксона, значит, на рынок попала новая партия, дозы которой пользователи ещё не умеют измерять. Они не знают, как правильно употреблять и что входит в состав, поэтому вызовов становится больше», — объяснила заместитель руководителя Центра поддержки бригад службы Неотложной медицинской помощи Илона Индриксоне.

В прошлом году врачи выезжали на передозировки около трёх тысяч раз, а за восемь месяцев этого года — уже две тысячи. Если тенденция сохранится, к концу года число вызовов вырастет на треть. Всё чаще используется налоксон — препарат, способный вернуть человека к жизни, и для этого требуются всё большие дозы.

«Когда я начала работать в 2009 году, хватало 2–3 ампул. Сейчас начинаем с восьми, иногда уходит до тринадцати. Вещества стали настолько сильными, что наш антидот не всегда действует. Последствия — всё тяжелее, а возраст потребителей снижается: в этом году погиб 18-летний юноша», — сказала Индриксоне.

Также на треть выросло количество вызовов к подросткам и молодым людям с передозировкой. Специалисты всё громче говорят о необходимости расширить доступ к налоксону. Сейчас он есть во всех медучреждениях и службах неотложки, но по правилам его могут применять только врачи, так как это инъекция. Эксперты предлагают сделать препарат доступным в виде аэрозоля или ингалятора.

«Было бы полезно, если бы налоксон могли использовать и в пунктах консультаций, и полицейские. В дальнейшем — и родственники, если они прошли обучение по распознаванию передозировки», — считает руководитель Наркологической службы Национального центра психического здоровья Астридa Стирна.

Она отмечает, что всё чаще на рынке появляются синтетические опиоиды: нитазен, карфентанил и другие вещества, многократно повышающие риск передозировки.

Министерство здравоохранения проводит исследование о распространении наркотиков и тенденциях их употребления. По предварительным данным, число пользователей растёт среди молодёжи, особенно девушек.

«В Европе программа налоксона уже доказала эффективность, предотвращая смерти от передозировки. Она предполагает, что препарат выдаётся пользователю и его семье для хранения дома, сопровождаясь обучением», — сообщила представитель Минздрава Гинта Озола.

Конкретный план внедрения программы налоксона в Латвии обсудят в декабре на заседании Совета по борьбе с наркоманией, где решат вопросы модели и финансирования.