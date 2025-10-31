Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На платформе ManaBalss.lv уже 2 инициативы с призывом сохранить участие Латвии в Стамбульской конвенции

Редакция PRESS 31 октября, 2025 22:01

Важно 0 комментариев

На платформе ManaBalss.lv быстро растёт число подписей под инициативой, адресованной президенту Эдгару Ринкевичу, с призывом не подписывать закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

В пятницу днём было собрано около 5 000 подписей, но к вечеру их количество превысило 16 000.
Тем временем другая инициатива, поданная в Сейм с требованием сохранить участие Латвии в конвенции, уже собрала более 26 000 подписей.

Автор инициативы — Линда Аузиня. Она призывает президента воспользоваться правом, предусмотренным 71-й статьёй Конституции, — не объявлять закон и вернуть его Сейму для повторного рассмотрения или вынести на референдум.
По её словам, это обеспечит тщательное и демократичное обсуждение вопроса, касающегося прав человека и репутации государства.

«Такое решение укрепит доверие к демократии и покажет, что власть в Латвии принадлежит народу, а не страху и популизму. Это будет сигналом Европе и миру, что Латвия — государство с хребтом, способное отстаивать свои ценности», — заявила Аузиня.

В четверг Сейм принял закон о выходе из конвенции голосами оппозиции и Союза зелёных и крестьян (СЗК). Законопроект подала партия “Латвия на первом месте” (LPV), а поддержали его также Национальное объединение, Объединённый список, Стабильности и СЗК. Против выступили Новое единство и Прогрессивные.

Закон был принят в срочном порядке, но не квалифицированным большинством (2/3 голосов), что даёт президенту возможность не подписывать документ и вернуть его в парламент.

Противники решения упоминают и другие варианты — обращение в Конституционный суд или просьбу президенту приостановить вступление закона в силу, чтобы успеть собрать подписи для возможного референдума.

Большинство экспертов и НПО, работающих по вопросам предотвращения насилия, предупреждают, что выход из конвенции ослабит защиту жертв и ухудшит международный имидж Латвии.

Центр “Marta” и другие организации уже направили президенту письмо с просьбой вернуть закон на повторное рассмотрение; его подписали более 2 000 человек.

С аналогичным обращением выступила и парламентская фракция “Новое Единство”.
Ринкевичс заявил, что тщательно изучит закон, «учитывая государственные и юридические, а не идеологические или политические соображения».

После голосования Сейма заявление опубликовала Amnesty International:

«Выход Латвии из Стамбульской конвенции станет разрушительным ударом по защите женщин и девочек и пошлёт насильникам опасный сигнал безнаказанности», — заявила Моника Коста Риба, старший эксперт организации по правам женщин.

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодор Русопулс также назвал решение Сейма опасным сигналом.

Стамбульская конвенция вступила в силу в Латвии 1 мая 2023 года

Наблюдатель природы Вилис Букшс поделился прогнозом о возможной погоде этой зимой.

Медики скорой помощи называют ситуацию трагической: в Латвии растёт число случаев передозировки наркотиками, а используемые вещества становятся всё «грязнее» и опаснее. Всё чаще спасать приходится именно молодёжь. Одним из возможных решений называют программу налоксона.

Государственная компания "Latvenergo" утвердила программу выпуска еврооблигаций на сумму один миллиард евро, следует из сообщения предприятия на бирже Nasdaq Riga.

Войны можно выиграть или проиграть за считанные дни, но одной стране ЕС понадобилось 45 дней, чтобы разрешить транзит военной техники через свою территорию, напоминает Euractive. 

 Правительство, возглавляемое «Новым Единством», сейчас «существует практически формально», оценила ситуацию в коалиции после голосования в четверг о выходе из Стамбульской конвенции преподаватель Рижского университета Страдиня и политолог Лелде Метла-Розентале в комментарии порталу tv3.lv.

В следующем году Служба Госдоходов  (VID) сократит бюджет на 10%, а штат — на 13%, включая 105 должностей в Таможенном управлении. Об этом сообщил Latvijas Radio.

