На платформе ManaBalss.lv уже 2 инициативы с призывом сохранить участие Латвии в Стамбульской конвенции

В пятницу днём было собрано около 5 000 подписей, но к вечеру их количество превысило 16 000.

Тем временем другая инициатива, поданная в Сейм с требованием сохранить участие Латвии в конвенции, уже собрала более 26 000 подписей.

Автор инициативы — Линда Аузиня. Она призывает президента воспользоваться правом, предусмотренным 71-й статьёй Конституции, — не объявлять закон и вернуть его Сейму для повторного рассмотрения или вынести на референдум.

По её словам, это обеспечит тщательное и демократичное обсуждение вопроса, касающегося прав человека и репутации государства.

«Такое решение укрепит доверие к демократии и покажет, что власть в Латвии принадлежит народу, а не страху и популизму. Это будет сигналом Европе и миру, что Латвия — государство с хребтом, способное отстаивать свои ценности», — заявила Аузиня.

В четверг Сейм принял закон о выходе из конвенции голосами оппозиции и Союза зелёных и крестьян (СЗК). Законопроект подала партия “Латвия на первом месте” (LPV), а поддержали его также Национальное объединение, Объединённый список, Стабильности и СЗК. Против выступили Новое единство и Прогрессивные.

Закон был принят в срочном порядке, но не квалифицированным большинством (2/3 голосов), что даёт президенту возможность не подписывать документ и вернуть его в парламент.

Противники решения упоминают и другие варианты — обращение в Конституционный суд или просьбу президенту приостановить вступление закона в силу, чтобы успеть собрать подписи для возможного референдума.

Большинство экспертов и НПО, работающих по вопросам предотвращения насилия, предупреждают, что выход из конвенции ослабит защиту жертв и ухудшит международный имидж Латвии.

Центр “Marta” и другие организации уже направили президенту письмо с просьбой вернуть закон на повторное рассмотрение; его подписали более 2 000 человек.

С аналогичным обращением выступила и парламентская фракция “Новое Единство”.

Ринкевичс заявил, что тщательно изучит закон, «учитывая государственные и юридические, а не идеологические или политические соображения».

После голосования Сейма заявление опубликовала Amnesty International:

«Выход Латвии из Стамбульской конвенции станет разрушительным ударом по защите женщин и девочек и пошлёт насильникам опасный сигнал безнаказанности», — заявила Моника Коста Риба, старший эксперт организации по правам женщин.

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодор Русопулс также назвал решение Сейма опасным сигналом.

Стамбульская конвенция вступила в силу в Латвии 1 мая 2023 года