В Латвии сократят 105 таможенников: что будет с пограничным контролем в Латгалии?

Редакция PRESS 31 октября, 2025 21:00

Важно 0 комментариев

LETA

В следующем году Служба Госдоходов  (VID) сократит бюджет на 10%, а штат — на 13%, включая 105 должностей в Таможенном управлении. Об этом сообщил Latvijas Radio.

Сокращения затронут и восточную границу страны, где находится большинство пунктов контроля, включая посты, проверяющие санкционные грузы. По данным ведомства, в Латгалии работу могут потерять до 50 таможенников.

Заместитель директора Таможенного управления Сандра Карклиня-Админе признала, что увольнения отразятся на качестве контроля:«Если сотрудников станет меньше, то придётся сокращать доступность услуг. Не все посты смогут работать круглосуточно».


 С 2025 года часть пунктов, в том числе в Резекне и Даугавпилсе, перейдут на дневной режим. Ночью таможенные поезда проверяться не будут.

По словам Карклиня-Админе, даже сейчас на восточных постах людей не хватает: «В Терехове и Гребневе в некоторые дни выходят на смену лишь пять или шесть человек. Это абсолютно недостаточно».

Сокращения объясняются общим требованием правительства уменьшить расходы госучреждений на 150 млн евро. Министерство финансов планирует сэкономить 15,7 млн евро за счёт сокращения бюджета СГД.

Представитель Минфина Алексис Яроцкис признал, что без увольнений выполнить требование невозможно: «К сожалению, без сокращения зарплат и персонала необходимый объём экономии обеспечить нельзя».

Таможенные служащие в Латгалии, пожелавшие остаться анонимными, заявили, что в регионе сложно будет найти другую работу, и увольнения могут привести к оттоку кадров из приграничья.

Профсоюз госслужащих выражает сомнение в прозрачности отбора кандидатов под сокращение.

«Говорят, что при отборе не будут учитывать оценки этого года, а только предыдущих двух. Это немного странно», — сказал председатель LVPUFDA Андрейс Иргенсонс.

Руководство VID не исключает, что часть уволенных работников придётся вернуть на службу через несколько месяцев.

«Печально, что не замечают — таможня тоже часть внутренней безопасности», — добавила Карклиня-Админе.

