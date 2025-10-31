Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

31 октября, 2025 09:52

0 комментариев

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Воронка — глубиной около 8-10 метров. Видны слои доломита и голубой глины.

Причин провала может быть несколько — например, источник или дренаж, рассказала Лайма Индрике, хранительница фондов краеведческого музея Скайсткалнской волости. Для Скайсткалне характерен карстовый процесс в грунте — когда подземные породы вымываются проточной водой, и образуются пустоты. Почва либо под собственной тяжестью, либо под воздействием какого-то механического фактора со временем обрушивается.

«Этот случай — самое впечатляющее проявление этого процесса, потому что наше поколение ещё не наблюдало столь активного его проявления. В наших лесах есть большие и красивые карстовые воронки, которым уже более ста лет, в некоторых образовались маленькие озёра, некоторые заросли деревьями», — отметила она.

Подходить близко к краю карстовой воронки опасно, поэтому территорию вокруг огородили лентами.

Её ещё предстоит изучить геологам, сообщил Янис Силс, завотделом Скайсткалнской и Курменской волости Бауского края: "Можно будет исследовать, насколько глубока пещера. Возможно, им удастся выяснить, куда идёт туннель. Может быть, он соединяется с рекой Мемеле. Но я уверен в этом на 100 процентов. Когда в 2008 году здесь произошёл первый обвал в реке вдруг начал появляться мутный поток воды. Геологи уже тогда говорили, что совсем рядом течёт река Иецава, которая идёт примерно параллельно Мемеле, и в стороне Курмене есть небольшое озеро, где вода иногда полностью уходит вместе с рыбой. Я сам ходил по дну, когда вода исчезала, а через год появлялась снова, и озеро было полное, с рыбой. Геологи считают, что Мемеле и Иецава связаны между собой подземными пустотами в слоях гипса".

«Осудите Трампа? МИД уже готовит ноту?» Кирштейнс поставил защитников Стамбульской конвенции в неудобное положение

10:07

0 комментариев

Независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс, выступая по вопросу о Стамбульской конвенции, напомнил собравшимся коллегам с трибуны Сейма о еще одном аспекте.

Снова будут пить одеколон? Вновь повышаются цены на алкоголь

10:03

0 комментариев

Первого ноября исполнится ровно три месяца, как действуют ограничения на продажу и рекламу алкоголя. А ещё через несколько месяцев — с марта 2026-го — планируется повысить акциз на крепкие спиртные напитки. Каково влияние нынешних и будущих ограничений на производство и употребление алкоголя в Латвии? Об этом рассказал исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР4.

«Ангелы над Латвией»: собирают помощь для 363 больных детей

09:40

0 комментариев

Благотворительная акция «Ангелы над Латвией» в этом году призывает помочь 363 детям, на лечение которых необходимо в общей сложности 741 500 евро, сообщили организаторы акции «TV3 Group Latvija» и Фонд Детской больницы (BSF).

Нательные камеры полиции были выключены: подробности дела об убийстве трёх собак под Бауской

09:35

0 комментариев

В связи с инцидентом, когда в Брунавском уезде были застрелены три якобы агрессивные собаки, которые забрели на чужую территорию, Баусская краевая дума уволила начальника муниципальной полиции Эгилса Гайлиса. Однако наказание, вероятно, получат еще несколько полицейских, поскольку в их действиях были выявлены серьезные нарушения, в том числе периодическое отключение нательных камер. Сам владелец застреленных собак, известный в социальных сетях предприниматель Модрис Коноваловс, по-прежнему не комментирует произошедшее. Между тем его адвокат характеризует выводы муниципалитета как «профессиональный шок», пишут TV3 Ziņas.

Звезда латышской эстрады в шоке от своей пенсии: сколько же?

09:28

0 комментариев

Звезда латвийской эстрады Виктор Лапченок надеется, что его здоровье выдержит и позволит ему выступать еще долго, поскольку на пенсию он не проживет, сообщает со ссылкой на издание «Kas Jauns».

Увидите страшную тыкву, не бойтесь: сегодня — Хэллоуин

09:26

0 комментариев

В канун Дня всех святых в большинстве англоязычных стран, а также в других частях света будут отмечать Хэллоуин.

В канун Дня всех святых в большинстве англоязычных стран, а также в других частях света будут отмечать Хэллоуин.

