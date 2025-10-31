Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

Воронка — глубиной около 8-10 метров. Видны слои доломита и голубой глины.

Причин провала может быть несколько — например, источник или дренаж, рассказала Лайма Индрике, хранительница фондов краеведческого музея Скайсткалнской волости. Для Скайсткалне характерен карстовый процесс в грунте — когда подземные породы вымываются проточной водой, и образуются пустоты. Почва либо под собственной тяжестью, либо под воздействием какого-то механического фактора со временем обрушивается.

«Этот случай — самое впечатляющее проявление этого процесса, потому что наше поколение ещё не наблюдало столь активного его проявления. В наших лесах есть большие и красивые карстовые воронки, которым уже более ста лет, в некоторых образовались маленькие озёра, некоторые заросли деревьями», — отметила она.

Подходить близко к краю карстовой воронки опасно, поэтому территорию вокруг огородили лентами.

Её ещё предстоит изучить геологам, сообщил Янис Силс, завотделом Скайсткалнской и Курменской волости Бауского края: "Можно будет исследовать, насколько глубока пещера. Возможно, им удастся выяснить, куда идёт туннель. Может быть, он соединяется с рекой Мемеле. Но я уверен в этом на 100 процентов. Когда в 2008 году здесь произошёл первый обвал в реке вдруг начал появляться мутный поток воды. Геологи уже тогда говорили, что совсем рядом течёт река Иецава, которая идёт примерно параллельно Мемеле, и в стороне Курмене есть небольшое озеро, где вода иногда полностью уходит вместе с рыбой. Я сам ходил по дну, когда вода исчезала, а через год появлялась снова, и озеро было полное, с рыбой. Геологи считают, что Мемеле и Иецава связаны между собой подземными пустотами в слоях гипса".