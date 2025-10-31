«Один ушёл в сторону, другой упал в лесу» – в Германии закупят дроны на 900 млн. вопреки итогам тестов

Как выяснил BILD, не все поставщики прошли боевые испытания. В конце октября на полигоне в Мюнстере прошёл закрытый тест, где свои аппараты представили только Helsing и Stark. Дроны Helsing выполнили 17 успешных полётов, тогда как у Stark дважды произошли сбои: один аппарат ушёл на 150 метров от цели, другой упал в лесу. Представители Rheinmetall на тесты, по данным издания, вовсе не прибыли.

Несмотря на это, все три компании почти сразу получили одобрение Минобороны. Формально такое решение объяснили «поддержанием конкуренции», хотя парламент пока не дал окончательного согласия.

«То, что Rheinmetall получила контракт, более чем удивительно. Есть ли у неё вообще готовые дроны? Почему другие проходят тесты, а эта нет?» – приводит BILD слова источника в оборонной отрасли.

В министерстве отказались раскрывать детали, сославшись на соображения безопасности, и подчеркнули, что все производители проходят одинаковую сертификацию, включая проверку боеспособности.