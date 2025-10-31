Регулярно насиловал падчерицу в течение нескольких лет — получил 25 лет тюрьмы

Обвиняемый впервые изнасиловал потерпевшую, когда девочке было всего 10 лет, после чего она подвергалась сексуальному насилию со стороны сожителя матери в течение нескольких лет. Используя моменты, когда он оставался с падчерицей наедине, в период с июня 2017 года по апрель 2021 года, обвиняемый в целях удовлетворения своих сексуальных желаний длительное время совершал изнасилование потерпевшей — половые акты против ее воли, пользуясь беспомощным состоянием девочки и ее доверием к нему как к члену семьи, а также применяя угрозы и насилие. Кроме того, в целях удовлетворения своих сексуальных желаний мужчина принуждал потерпевшую к совершению оральных актов.

В результате изнасилований девочка в 13 лет забеременела, а в 14 лет родила ребенка с врожденными заболеваниями, который умер в возрасте трех месяцев.

Вследствие преступных действий было нарушено нормальное физическое, психическое и сексуальное развитие потерпевшей, а также формирование правильного представления о нравственности, что привело к психологическим последствиям.

Благодаря сообщению гинеколога в ответственные органы, данный случай был раскрыт и попал в поле зрения полиции. Прокуратура призывает каждого, кто имеет хоть малейшие подозрения, что ребенок мог пострадать от сексуального или другого вида насилия, немедленно обращаться в Государственную полицию.

Сексуальное насилие — это любое действие сексуального характера: попытки совершения полового акта, нежелательные комментарии или действия сексуального характера, направленные против сексуальности другого лица без его согласия (с использованием принуждения или иным образом).

Прокурор не планирует просить суд подготовить полный текст приговора. Остальные участники процесса могут письменно подать в суд заявление о подготовке полного приговора в течение десяти дней со дня объявления сокращенного приговора. Если такое заявление подано, суд готовит полный приговор, который может быть обжалован в течение десяти рабочих дней с даты его доступности.

Прокуратура отмечает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.