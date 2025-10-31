Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Регулярно насиловал падчерицу в течение нескольких лет — получил 25 лет тюрьмы

31 октября, 2025 17:25

ЧП и криминал

Мужчина был приговорен к 25 годам лишения свободы и пробационному надзору сроком на пять лет за изнасилование падчерицы, не достигшей шестнадцатилетнего возраста, которое продолжалось в течение нескольких лет. Об этом информирует прокуратура.

Обвиняемый впервые изнасиловал потерпевшую, когда девочке было всего 10 лет, после чего она подвергалась сексуальному насилию со стороны сожителя матери в течение нескольких лет. Используя моменты, когда он оставался с падчерицей наедине, в период с июня 2017 года по апрель 2021 года, обвиняемый в целях удовлетворения своих сексуальных желаний длительное время совершал изнасилование потерпевшей — половые акты против ее воли, пользуясь беспомощным состоянием девочки и ее доверием к нему как к члену семьи, а также применяя угрозы и насилие. Кроме того, в целях удовлетворения своих сексуальных желаний мужчина принуждал потерпевшую к совершению оральных актов.

В результате изнасилований девочка в 13 лет забеременела, а в 14 лет родила ребенка с врожденными заболеваниями, который умер в возрасте трех месяцев.

Вследствие преступных действий было нарушено нормальное физическое, психическое и сексуальное развитие потерпевшей, а также формирование правильного представления о нравственности, что привело к психологическим последствиям.

Благодаря сообщению гинеколога в ответственные органы, данный случай был раскрыт и попал в поле зрения полиции. Прокуратура призывает каждого, кто имеет хоть малейшие подозрения, что ребенок мог пострадать от сексуального или другого вида насилия, немедленно обращаться в Государственную полицию.

Сексуальное насилие — это любое действие сексуального характера: попытки совершения полового акта, нежелательные комментарии или действия сексуального характера, направленные против сексуальности другого лица без его согласия (с использованием принуждения или иным образом).

Прокурор не планирует просить суд подготовить полный текст приговора. Остальные участники процесса могут письменно подать в суд заявление о подготовке полного приговора в течение десяти дней со дня объявления сокращенного приговора. Если такое заявление подано, суд готовит полный приговор, который может быть обжалован в течение десяти рабочих дней с даты его доступности.

Прокуратура отмечает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.

Сбежавший из калининградского поезда россиянин найден в Финляндии: прошёл через Латвию?

Важно 19:09

Важно

Россиянин Данилас Мухаметов, сбежавший летом из транзитного поезда Адлер–Калининград, найден в Финляндии, сообщил портал 15min.lt со ссылкой на прокурора Каунасского округа Римаса Брадунаса. Финские власти держат Мухаметова в изоляции, а литовская прокуратура уже начала процедуру его экстрадиции.

Россиянин Данилас Мухаметов, сбежавший летом из транзитного поезда Адлер–Калининград, найден в Финляндии, сообщил портал 15min.lt со ссылкой на прокурора Каунасского округа Римаса Брадунаса. Финские власти держат Мухаметова в изоляции, а литовская прокуратура уже начала процедуру его экстрадиции.

Евробраконьеры облюбовали Лиепайский заказник и попались инспекторам

ЧП и криминал 19:09

ЧП и криминал

Трое граждан Италии были задержаны за незаконную охоту на водоплавающих птиц в природном заповеднике «Лиепайское озеро», сообщила представитель Службы охраны природы (DAP) Байба Ралле.

Трое граждан Италии были задержаны за незаконную охоту на водоплавающих птиц в природном заповеднике «Лиепайское озеро», сообщила представитель Службы охраны природы (DAP) Байба Ралле.

Politico: «Темная сторона правления Зеленского»

Мир 18:49

Мир

Украинские оппозиционные депутаты и представители гражданского общества обвиняют власть Владимира Зеленского в использовании судебной системы для запугивания оппонентов и критиков, сообщает Politico. По мнению собеседников издания, президент и его окружение превращают «борьбу с коррупцией» в инструмент политического контроля.

Украинские оппозиционные депутаты и представители гражданского общества обвиняют власть Владимира Зеленского в использовании судебной системы для запугивания оппонентов и критиков, сообщает Politico. По мнению собеседников издания, президент и его окружение превращают «борьбу с коррупцией» в инструмент политического контроля.

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

Выбор редакции 18:49

Выбор редакции

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Хэллоуин — полиция и медики на страже

Важно 18:36

Важно

К вечеру 31 октября, некоторые празднуют День всех святых Хэллоуин или вспоминают про кельтский новой год Самайн. Полиция Латвии опубликовала фото особых экипажей дорожной полиции в пятницу, последнйи день октября. 

К вечеру 31 октября, некоторые празднуют День всех святых Хэллоуин или вспоминают про кельтский новой год Самайн. Полиция Латвии опубликовала фото особых экипажей дорожной полиции в пятницу, последнйи день октября. 

В Латвии станет поездом меньше — на год

Бизнес 18:35

Бизнес

В августе возле Рижского центрального вокзала пассажирский поезд стоимостью 7,4 млн евро столкнулся с дрезиной и серьёзно пострадал. По данным Pasažieru vilciens, ремонт обойдётся примерно в 1,5 млн евро и займёт не менее года.

В августе возле Рижского центрального вокзала пассажирский поезд стоимостью 7,4 млн евро столкнулся с дрезиной и серьёзно пострадал. По данным Pasažieru vilciens, ремонт обойдётся примерно в 1,5 млн евро и займёт не менее года.

Плату за энергетическую независимость от России уже включили в счета за электричество

Важно 18:33

Важно

С января 2026 года в Эстонии появятся два новых платежа, которые отразятся отдельными строками в счетах за электроэнергию. Оба связаны с переходом страны на автономную работу энергосистемы после выхода из общей сети с Россией и Беларусью (BRELL), сообщает ERR.ee.

С января 2026 года в Эстонии появятся два новых платежа, которые отразятся отдельными строками в счетах за электроэнергию. Оба связаны с переходом страны на автономную работу энергосистемы после выхода из общей сети с Россией и Беларусью (BRELL), сообщает ERR.ee.

