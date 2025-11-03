На прошлой неделе премьер-министр Эвика Силиня и министр финансов Арвилс Ашерaденс, вместе с высшими чиновниками министерства, представили депутатам Сейма общий обзор проекта государственного бюджета на 2026 год. Оценку проекту дала председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука, а от имени налогоплательщиков к правительству обратился генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии (LDDK) Каспарс Горкшс.

Планы государства жить за счёт предприятий никто и не скрывает. В презентации Минфина приведены данные о росте заимствований в этом и последующих годах. Особое беспокойство вызывает рост процентных выплат, который уже приближается к миллиарду евро в год, а вскоре может достичь и нескольких миллиардов. Это раздражает налогоплательщиков и служит удобной темой для оппозиционных депутатов. Более осведомлённые в экономике люди тревожатся и по поводу отношения госдолга к ВВП.

Евросоюз требует от стран-членов держать этот показатель ниже 60%. Но в действительности средний уровень долга по ЕС уже немного превышает 80%, а у рекордсмена — Греции — приближается к 160%.

Латвия неумолимо приближается к порогу в 60%, что станет поводом для кредиторов поднять процентные ставки. Начнётся спираль, в которой долг будет расти сам по себе — ведь придётся занимать всё больше и дороже, чтобы выплатить проценты по прежним займам. С “границей в 60%” произойдёт то же, что и с правилом о 3%-м дефиците бюджета, выполнение которого Еврокомиссия требует то настойчиво, то спустя рукава. Недавно эту границу разрешалось превышать из-за COVID-19, в ближайшие годы — из-за необходимости наращивать оборону на фоне агрессии России против Украины.

Инна Штейнбука напомнила: разрешение увеличить дефицит свыше 3% — это не обязанность его увеличивать. Правительство объясняет дефицит бюджета тем, что рост расходов на оборону компенсируется сокращением всех остальных расходов, хотя полностью свести существование государства лишь к обороне, по словам министров, невозможно. Некоторые статьи расходов, хоть и немного, но всё же пришлось увеличить. Если упростить распределение по ведомствам, получается, что рост расходов в отдельных министерствах покрывается за счёт урезания у многих других.

Ашерaденс подчеркнул, что сокращения на деле куда суровее, чем может показаться:

«С 2020 года инфляция составила почти 34%, а правительство Латвии не индексирует расходы министерств», — объяснил министр. Под “министерствами” он имел в виду не только центральные аппараты, но и все учреждения, входящие в их систему.

Ашерaденс привёл пример:

«Недавно я был в Национальной библиотеке. Мы видим, что бюджет у них тот же самый — он не увеличился. Просто реальные расходы сократились пропорционально падению покупательной способности денег. Это нужно понимать: правительство действует именно так. (…) Это естественная, саморегулирующаяся система, к которой сейчас пытаются приспособиться государственные учреждения».