Таков план: министерство допускает банкротства учреждений "в процессе" (1)

Редакция PRESS 3 ноября, 2025 14:11

Латышские СМИ

Министр финансов Арвил Ашерaденс объяснил комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам), что настоящий план экономии правительства, предусматривающий сокращение числа государственных учреждений и служащих, фактически заключается в том, чтобы не компенсировать убытки, вызванные инфляцией, — вплоть до того, пока учреждения не обанкротятся в “саморегулирующемся процессе”, пишет издание "Неаткарига"

На прошлой неделе премьер-министр Эвика Силиня и министр финансов Арвилс Ашерaденс, вместе с высшими чиновниками министерства, представили депутатам Сейма общий обзор проекта государственного бюджета на 2026 год. Оценку проекту дала председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука, а от имени налогоплательщиков к правительству обратился генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии (LDDK) Каспарс Горкшс.

Планы государства жить за счёт предприятий никто и не скрывает. В презентации Минфина приведены данные о росте заимствований в этом и последующих годах. Особое беспокойство вызывает рост процентных выплат, который уже приближается к миллиарду евро в год, а вскоре может достичь и нескольких миллиардов. Это раздражает налогоплательщиков и служит удобной темой для оппозиционных депутатов. Более осведомлённые в экономике люди тревожатся и по поводу отношения госдолга к ВВП.
Евросоюз требует от стран-членов держать этот показатель ниже 60%. Но в действительности средний уровень долга по ЕС уже немного превышает 80%, а у рекордсмена — Греции — приближается к 160%.

Латвия неумолимо приближается к порогу в 60%, что станет поводом для кредиторов поднять процентные ставки. Начнётся спираль, в которой долг будет расти сам по себе — ведь придётся занимать всё больше и дороже, чтобы выплатить проценты по прежним займам. С “границей в 60%” произойдёт то же, что и с правилом о 3%-м дефиците бюджета, выполнение которого Еврокомиссия требует то настойчиво, то спустя рукава. Недавно эту границу разрешалось превышать из-за COVID-19, в ближайшие годы — из-за необходимости наращивать оборону на фоне агрессии России против Украины.

Инна Штейнбука напомнила: разрешение увеличить дефицит свыше 3% — это не обязанность его увеличивать. Правительство объясняет дефицит бюджета тем, что рост расходов на оборону компенсируется сокращением всех остальных расходов, хотя полностью свести существование государства лишь к обороне, по словам министров, невозможно. Некоторые статьи расходов, хоть и немного, но всё же пришлось увеличить. Если упростить распределение по ведомствам, получается, что рост расходов в отдельных министерствах покрывается за счёт урезания у многих других.

Ашерaденс подчеркнул, что сокращения на деле куда суровее, чем может показаться:

«С 2020 года инфляция составила почти 34%, а правительство Латвии не индексирует расходы министерств», — объяснил министр. Под “министерствами” он имел в виду не только центральные аппараты, но и все учреждения, входящие в их систему.

Ашерaденс привёл пример:

«Недавно я был в Национальной библиотеке. Мы видим, что бюджет у них тот же самый — он не увеличился. Просто реальные расходы сократились пропорционально падению покупательной способности денег. Это нужно понимать: правительство действует именно так. (…) Это естественная, саморегулирующаяся система, к которой сейчас пытаются приспособиться государственные учреждения».

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС (1)

10:55

Важно 1 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом (1)

10:49

Важно 1 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (1)

10:26

Важно 1 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (1)

09:38

Важно 1 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (1)

09:11

Важно 1 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (1)

08:43

Важно 1 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (1)

08:27

Новости Латвии 1 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

