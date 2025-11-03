План мероприятий на День Лачплесиса

Программа мероприятий начнется с традиционной церемонии на Судрабкалниньше, в которой примут участие представители Рижской думы, руководитель общества политически репрессированных Курземского района Риги Биерантс Игнатс, капеллан Гунтис Калме, смешанный хор "Āgenskalns", мужской ансамбль "Vilki", оркестр штаба Национальных вооруженных сил и представители студенческого батальона Земессардзе.

В 16:00 на Братском кладбище пройдет памятное мероприятие "Дух борцов за свободу сквозь все времена", а затем состоится традиционное факельное шествие к памятнику Свободы. В 18:00 у памятника пройдет церемония в честь борцов за свободу Латвии с участием группы "Vilki", а после этого шествие продолжится до набережной 11 ноября и завершится в 18:40 спуском на воду плота с огнем у Каменного моста. С 19:00 на набережной у Рижского замка участники шествия вместе с группой "Vilki" смогут петь патриотические песни.

В парке Узварас в память павших в боях за свободу Латвии в 19:00 прозвучит концертная программа "Солнечный век", в которой примут участие группы "Iļģi" и "Jauno Jāņu orķestris", а на площади у дома культуры "Ziemeļblāzma" пройдет мероприятие "Зажжем пламя свечей".

В центре культуры и народного искусства "Mалая гильдия" состоится концерт в честь Дня Лачплесиса, в концертном зале "Ave Sol" со специальной программой выступят смешанный хор им. Дарзиньша и камерный хор "Ave Sol", а в лютеранской церкви в Торнякалнсе состоится концерт духового оркестра "Rīga".

В Рижском центре югендстиля с 11 по 18 ноября пройдет Неделя патриотизма.