Выполнял задание ГРУ: гражданин Латвии арестован за шпионаж

На основании информации, предоставленной MIDD, уголовный процесс в отношении этого лица был начат 14 октября по статье Уголовного закона о шпионаже.

В ходе следствия установлено, что гражданин Латвии получал и передавал российской военной разведке сведения о частной инфраструктуре на территории страны, которую можно использовать в авиационных целях, о присутствии сил союзников НАТО, а также о различных вопросах, касающихся оборонного сектора.

Кроме того, по поручению российского спецслужбы подозреваемый собирал информацию об условиях покупки предоплаченных SIM-карт мобильной связи в Латвии и другие данные.

VDD совместно с MIDD в ночь на 18 октября провела процессуальные действия в двух объектах, связанных с подозреваемым, в Вентспилсе. В настоящее время проводится углублённый анализ данных, изъятых в ходе обысков.

В отношении задержанного избрана мера пресечения — арест. Следствие продолжается при участии обеих спецслужб.

Ранее сообщалось, что в другом деле 27 августа VDD задержала гражданина Латвии, подозреваемого в целенаправленном незаконном сборе информации о военных объектах страны и передаче этих данных российской разведке.

Следователи VDD установили, что он передавал российским спецслужбам сведения о местонахождении, планировке и системах безопасности ряда латвийских военных объектов, а также информацию о строительстве новых объектов, подготовке военнослужащих и присутствии солдат других стран НАТО на определённых латвийских военных базах. По имеющейся у VDD информации, мужчина также передавал России и другие данные, которые могут быть использованы против интересов безопасности Латвии и других стран Балтийского региона.

Самым громким случаем шпионажа последних лет остаётся дело бывшего депутата Сейма Яниса Адамсона, который в первой инстанции был приговорён к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Сейчас дело рассматривается в апелляционном суде.