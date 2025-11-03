Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Выполнял задание ГРУ: гражданин Латвии арестован за шпионаж

© LETA 3 ноября, 2025 16:56

ЧП и криминал 0 комментариев

Служба государственной безопасности (VDD) в сотрудничестве со Службой военной разведки и безопасности (MIDD) в середине октября задержала человека, подозреваемого в незаконном сборе сведений о сфере обороны Латвии по заданию Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России (ГРУ), сообщили агентству LETA в VDD.

На основании информации, предоставленной MIDD, уголовный процесс в отношении этого лица был начат 14 октября по статье Уголовного закона о шпионаже.

В ходе следствия установлено, что гражданин Латвии получал и передавал российской военной разведке сведения о частной инфраструктуре на территории страны, которую можно использовать в авиационных целях, о присутствии сил союзников НАТО, а также о различных вопросах, касающихся оборонного сектора.

Кроме того, по поручению российского спецслужбы подозреваемый собирал информацию об условиях покупки предоплаченных SIM-карт мобильной связи в Латвии и другие данные.

VDD совместно с MIDD в ночь на 18 октября провела процессуальные действия в двух объектах, связанных с подозреваемым, в Вентспилсе. В настоящее время проводится углублённый анализ данных, изъятых в ходе обысков.

В отношении задержанного избрана мера пресечения — арест. Следствие продолжается при участии обеих спецслужб.

Ранее сообщалось, что в другом деле 27 августа VDD задержала гражданина Латвии, подозреваемого в целенаправленном незаконном сборе информации о военных объектах страны и передаче этих данных российской разведке.

Следователи VDD установили, что он передавал российским спецслужбам сведения о местонахождении, планировке и системах безопасности ряда латвийских военных объектов, а также информацию о строительстве новых объектов, подготовке военнослужащих и присутствии солдат других стран НАТО на определённых латвийских военных базах. По имеющейся у VDD информации, мужчина также передавал России и другие данные, которые могут быть использованы против интересов безопасности Латвии и других стран Балтийского региона.

Самым громким случаем шпионажа последних лет остаётся дело бывшего депутата Сейма Яниса Адамсона, который в первой инстанции был приговорён к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Сейчас дело рассматривается в апелляционном суде.

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

