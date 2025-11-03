Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Чаша терпения переполнена»: благотворители со скандалом закрылись (3)

Редакция PRESS 3 ноября, 2025 16:41

Алисе в соцсети Facebook рассказала, что благотворительная организация «Es Tev palīdzēšu», возглавляемая Робертом Равиньшем, собирала пожертвования для матери, которая преждевременно родила близнецов и живёт в тяжёлых условиях. Люди активно делились записью и перечисляли деньги, однако средства до женщины так и не дошли.

«Организация “Es Tev palīdzēšu” опубликовала призыв помочь маме, родившей преждевременно близнецов и живущей в бедности. Девочки родились очень маленькими — одна весила чуть больше килограмма. Первый месяц они провели в инкубаторах BKUS и питались через зонд», — написала Алисе Русанова в Facebook.

Организация разместила пост с просьбой пожертвовать средства матери и, по словам Алисе, сообщила женщине, что собрано 54 евро. Но у Алисе возникли подозрения, что сумма была гораздо больше, ведь записью поделились свыше 800 человек. После обещаний помочь связь с организацией, возглавляемой Равиньшем, прервалась.

«Я связалась с мамой, и оказалось, что до сегодняшнего дня она не получила от организации никакой помощи. Даже обещанного набора с предметами гигиены», — отметила Алисе. По словам женщины, после её публикации страница организации с десятью тысячами подписчиков временно исчезла из Facebook.

«Есть серьёзные подозрения, что собранные средства могли быть использованы мошенническим образом», — сказала Алисе.

Подозрения и у других пользователей

О «недостаточной прозрачности» деятельности организации пишут и другие пользователи соцсетей: «Все публикации этой организации — с трагическими историями и картинками, созданными искусственным интеллектом. Нет никаких реальных фото и обратной связи. Любые комментарии с вопросами мгновенно удаляются, а “неугодные комментаторы” блокируются. При этом посты фонда распространяют тысячи пользователей! Неужели никто не видит, что это открытое мошенничество?» — пишет Андра.
Кристапс рассказал, что хотел лично привезти семье в беде одежду, вещи и подгузники, но организация проигнорировала его предложение.

«Они откликаются только тогда, когда ты готов перевести деньги на счёт», — отметил он.

Арита добавила, что и у неё сложилось впечатление, будто руководители организации — Мария и Роберт — что-то скрывают: «Несколько лет назад Мария отдавала детскую одежду. Я откликнулась, всё было хорошо. Сказали, что вещи ношеные, но в хорошем состоянии. Я оплатила доставку “Omniva”, а получила одежду, уже изрядно поношенную. Через пару дней Роберт выложил в TikTok видео, как он якобы спешит отправить маме новые детские вещи — в руках у него была та же посылка, что получила я. С тех пор Равиньшам не верю». Кристине считает, что если подозрения беспочвенны, организация могла бы легко развеять их, представив годовой отчёт.

«Организация “Es Tev palīdzēšu” не подала в Государственную налоговую службу отчёт за 2024 год, хотя давно обязана была это сделать. Для благотворительных организаций прозрачность — основа доверия. Так как этого не сделано, появились сомнения и недоверие», — подчеркнула она.

Сборы на GoFundMe и предупреждения

Некоторых жителей удивило, что организация собирает пожертвования не только в Латвии, но и через GoFundMe.com. Эдий Пипарс, руководитель одной из крупнейших благотворительных организаций Латвии “Palīdzēsim viens otram”, заявил, что и у него возникли подозрения в отношении этой структуры: «Я хочу публично поговорить об одной организации (пока не называю, но скоро назову). Если потребуется, я помогу, потому что подобных историй в интернете уже десятки».

«Организация активно собирала пожертвования, но есть подозрение, что часть средств до нуждающихся не доходит. Да и вообще — существуют ли реальные люди, ради которых собираются деньги? Многие публикации с изображениями, сгенерированными искусственным интеллектом, уже удалены!»

Пипарс призвал людей быть осторожными:

«Перед тем как жертвовать, проверяйте отчётность, контакты, отзывы, жертвуйте только через проверенные каналы. Если у вас есть похожий опыт или документы — свяжитесь со мной. При наличии обоснованных подозрений нужно обращаться в соответствующие органы».

Что говорит полиция

Ещё 1 июля сообщилось, что в отношении деятельности организации под руководством Равиньша начата проверка.

«Полиция на основании жалобы гражданина проверила, не связана ли указанная страница с мошенничеством. В ходе проверки признаков преступления выявлено не было, поэтому в возбуждении уголовного дела отказано. Новых заявлений не поступало», — ответила Государственная полиция.

Ответ организации

2 ноября организация «Es Tev palīdzēšu» заявила в соцсетях, что прекращает помогать людям:

«Мы больше не будем помогать... Мы долго молчали и надеялись, что люди смогут отличить правду от дезинформации. К сожалению, некоторые, руководствуясь личными целями, распространяют ложь и порочат нашу команду. Мы докажем правду фактами и честностью».

«Просим прощения у всех, кто сейчас в беде, но пришло время сказать — чаша терпения переполнена. С этого момента мы прекращаем свою деятельность. Мы не можем продолжать, если ставится под сомнение наша совесть, а страдают наши семьи и близкие. Это действительно больно и отвратительно».

«С самого начала мы помогали всем — независимо от национальности, цвета кожи или социального статуса. Мы были рядом, когда другие отказывались. Сколько семей мы спасли, сколько жизней поддержали… Поэтому обвинения особенно тяжёлые и несправедливые».

«Спасибо всем, кто был с нами, кто доверял и помогал. Но тот, кто сознательно опорочил нашу организацию, публично извинится — за это я ручаюсь от имени всей нашей команды. Мир вам», — говорится в заявлении организации.

