Её пост вызвал резонанс в соцсети и мало кого оставил равнодушным. Вот, например, что ответил ей юрист и экс-политик Янис Иесалниекс:

"Будь у меня ресторан, я бы точно обслужил любого клиента, который умеет прилично себя вести. Всё равно, будь он русским, геем, мусульманином, транс-персоной или марксистом. Я бы и Саниту обслужил. В бизнесе взгляды клиента не должны играть какую-либо роль. А может быть, я просто терпимее Саниты и её единомышленников".

На вопрос, а что, если клиент не владеет никаким языком, кроме русского, Иесалниекс дал ответ: "Людей, не владеющих местным языком, можно обслужить на каком-либо из языков ЕС, которым обслуживающий персонал владеет, например, на английском".

Что пишут другие?

- Ну, у тебя просто нет бизнеса.

- Но, увы, у вас обоих нет ресторана! Будь у вас ресторан, можно было бы актуализировать многие экономические проблемы в этой сфере, а не говорить, кого обслуживать, кого - нет..."

- Нет, вы - нормальный человек, что редкость в наши дни.

- Ты слишком консервативен.

- Тогда, значит, и предприятия из ЕС могут покупать российскую нефть и продавать России оружие? Бизнес есть бизнес!

- Только неясно, почему у тебя есть возражения, если женщину, гея и мусульманина защищает Стамбульская конвенция?