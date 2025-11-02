Вот и журналист Re:Baltica Санита Емберга в соцсети "Х" призвала кафе и рестораны не обслуживать политиков, голосовавших за выход Латвии из Стамбульской конвенции.

"Спасибо за гражданскую позицию. Было бы здорово, если бы присоединились и другие кафе и рестораны", - отреагировала она на твит некоего предприятия общепита о том, что оно отказывается обслуживать этих депутатов Сейма.

"Будь у меня ресторан, я бы спокойно не обслуживала ни одного нацика или расиста, потому что считала бы своим долгом выразить своё осуждение подобных взглядов. Насилие было бы, если бы я призывала их бить", - ответила Емберга на возражение одного из комментаторов, что такой призыв - тоже своего рода насилие.