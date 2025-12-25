Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В эпоху ИИ — миллионы на инструкции: Сакс Константинов взбешен разбазариванием денег на бумаги, вместо детей

Редакция PRESS 25 декабря, 2025 14:42

Важно 0 комментариев

Известный подростковый терапевт Нил Сакс Константинов в социальных сетях опубликовал информацию о закупке Министерства здравоохранения, стоимостью более 3,8 миллиона евро, покрываемых из средств Европейского социального фонда плюс (ESF+).

Тендер предусматривает разработку и утверждение ведущих принципов защиты детей и их психического здоровья, а также обучение специалистов. Однако на конкурс подал заявку и победил только один претендент, что вызвало подозрения в растрате средств и подтасовке результатов закупки.

Закупка разделена на три части, но, несмотря на огромную сумму, конкуренции не было вовсе. Сакс Константинов, сам являющийся экспертом в отрасли и бывший руководителем Центра ресурсов для подростков, в своём посте в Твиттере/X написал: «Три миллиона за три описания услуг, ведущие линии и их апробацию — это очень щедрая сумма в этой сфере». Он добавил, что на подобные проекты ранее, например, во времена министра Илзе Винькеле, выделялось значительно меньше денег. И иронизирует над тем, что психиатры оценивают психологов и психотерапевтов.

Реакция общества в соцсетях была резкой: многие считают это очевидным разбазариванием фондов ЕС на бюрократические документы, в то время как детям и подросткам не хватает реальной помощи в области психического здоровья. «Пока детям недоступны специалисты, миллионы тратят на писанину бумаг и содержание одной организации», — пишут комментаторы. Отдельно звучат вопросы о субподрядчиках, в том числе об оценке стоимостью около 76 тысяч евро, переданной государственной структуре.

Бирута: «Хотелось бы прямо сейчас увидеть, как акции "Ангелы над Латвией" прикатит миллион от так называемого центра защиты детей... это было бы лишь малой частью тех сумм, вокруг которых здесь крутятся колесики, но — НЕТ и НЕ БУДЕТ. Потому что они не защищают детей, а обеспечивают себе хорошую жизнь».

Лост: «Мне весь этот НКО и аутсорсинговый чудо-бизнес кажется одной большой аферой. НКО звучит хорошо — создаёшь структуру, чтобы бороться или продвигать какие-то улучшения, но на самом деле целью этих структур является само их существование, а конечный результат? Если он будет — они больше не понадобятся, и деньги перестанут поступать».

Вигриеже: «В эпоху ИИ 3 миллиона за разработку руководств???? Я не могу найти в латышском языке слова, которым это можно описать… И, наверное, ни в каком другом языке тоже…»

