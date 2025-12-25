Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рождество будет пасмурным: погода на четверг

25 декабря, 2025

LETA

День Рождества в Латвии в целом будет пасмурным, но местами выглянет солнце, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Солнце выглянет преимущественно в западных и центральных районах страны.

На востоке ожидаются небольшие осадки. Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, порывами до 15-17 метров в секунду на побережье во второй половине дня, а вечером ветер усилится и на востоке. Максимальные температуры составят 0...+4 градусов, на побережье потеплеет до +5...+6 градусов.

В Риге день также будет облачным, но существенных осадков не ожидается. Во второй половине дня слабый или умеренный западный ветер усилится порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +2...+4 градусов.

Главные новости

Если денег нет, что нам остаётся? Эксперт о главной проблеме нашей медицины
Важно

Если денег нет, что нам остаётся? Эксперт о главной проблеме нашей медицины

Главное определиться: Домбровский о простой математике демократии
Важно

Главное определиться: Домбровский о простой математике демократии

На фоне Европы мы выглядим вполне неплохо: Левитс призывает вести селективную иммиграционную политику
Важно

На фоне Европы мы выглядим вполне неплохо: Левитс призывает вести селективную иммиграционную политику

Чёрная статистика: по Латвии 75 ДТП в Сочельник

Вчера в Латгале в результате ДТП пострадал велосипедист, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Вчера в Латгале в результате ДТП пострадал велосипедист, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

На фоне Европы мы выглядим вполне неплохо: Левитс призывает вести селективную иммиграционную политику

Бывший президент Латвии Эгилc Левитс в интервью Андрею Пантелееву в цикле бесед «Латвия 2035» обозначает жесткие красные линии в иммиграционной политике Латвии, пишет Jauns.lv.

Бывший президент Латвии Эгилc Левитс в интервью Андрею Пантелееву в цикле бесед «Латвия 2035» обозначает жесткие красные линии в иммиграционной политике Латвии, пишет Jauns.lv.

Сохранить Латвийское радио-4 на русском языке: начат сбор подписей

С 1 января 2026 года будет прекращено FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке. Содержание общественных медиа останется только в цифровом формате на портале LSM. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой восстановить вещание радио. В случае, если под инициативой будет собрано минимум 10 000 подписей, Сейм будет должен хотя бы рассмотреть прошение жителей, сообщает Rus.Delfi.lv.

С 1 января 2026 года будет прекращено FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке. Содержание общественных медиа останется только в цифровом формате на портале LSM. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой восстановить вещание радио. В случае, если под инициативой будет собрано минимум 10 000 подписей, Сейм будет должен хотя бы рассмотреть прошение жителей, сообщает Rus.Delfi.lv.

Всё сам: президент Польши показал, как лично срубил и принес ёлку. ВИДЕО

Кароль Навроцкий обнародовал видео, на котором он с младшим сыном выбирает, рубит топором и перевозит домой рождественскую ель. Навроцкий и Антони отправились за "лесной красавицей" на плантацию в деревне Понужица в Мазовии - регионе, который оказал ему мощную поддержку на выборах, пишет "Евроньюз".

Кароль Навроцкий обнародовал видео, на котором он с младшим сыном выбирает, рубит топором и перевозит домой рождественскую ель. Навроцкий и Антони отправились за "лесной красавицей" на плантацию в деревне Понужица в Мазовии - регионе, который оказал ему мощную поддержку на выборах, пишет "Евроньюз".

«Это XXI век? Это западная цивилизация?» Писатель обрушился на отношение Латвии к пожилым людям

Латвия явно не является страной для пожилых людей, начиная с платформ поездов «Vivi» и заканчивая пенсионной системойЮ, такое мнение в программе  TV24 «Неделя. Post scriptum» высказал писатель, председатель Союза писателей Латвии Арно Юндзе.

Латвия явно не является страной для пожилых людей, начиная с платформ поездов «Vivi» и заканчивая пенсионной системойЮ, такое мнение в программе  TV24 «Неделя. Post scriptum» высказал писатель, председатель Союза писателей Латвии Арно Юндзе.

Главное определиться: Домбровский о простой математике демократии

Экономист и бывший политик Вячеслав Домбровский в передаче «Открытый разговор» объяснил суть демократии на простом примере. 

Экономист и бывший политик Вячеслав Домбровский в передаче «Открытый разговор» объяснил суть демократии на простом примере. 

Кто так паркуется! Машина спецслужб застряла во дворах Иманты (ФОТО)

Сколько уже писали о том, что рижские микрорайоны переполнены машинами, которые зачастую припаркованы так, что мешают и соседям и особенно машинам различных спецслужб - от скорой до пожарных. На этот раз жители Иманты в соцсетях обратились к соседям. 

Сколько уже писали о том, что рижские микрорайоны переполнены машинами, которые зачастую припаркованы так, что мешают и соседям и особенно машинам различных спецслужб - от скорой до пожарных. На этот раз жители Иманты в соцсетях обратились к соседям. 

