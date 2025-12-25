Рождество будет пасмурным: погода на четверг

Солнце выглянет преимущественно в западных и центральных районах страны.

На востоке ожидаются небольшие осадки. Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, порывами до 15-17 метров в секунду на побережье во второй половине дня, а вечером ветер усилится и на востоке. Максимальные температуры составят 0...+4 градусов, на побережье потеплеет до +5...+6 градусов.

В Риге день также будет облачным, но существенных осадков не ожидается. Во второй половине дня слабый или умеренный западный ветер усилится порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +2...+4 градусов.