Умерла Вера Алентова

25 декабря, 2025 14:03

Актриса Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет, сообщили в Театре имени Пушкина.

«Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет», — говорится в сообщении театра. 

По данным msk1, Вере Алентовой стало плохо во время прощания с актером Анатолием Лобоцким, который умер 20 декабря. Алентову передали врачам скорой помощи и унесли на носилках.

Вера Алентова снималась во множестве советских и российских фильмов. Один из самых известных — «Москва слезам не верит», где она сыграла главную героиню Катерину Тихомирову. В 1981 году фильм получил «Оскара». Кроме этого, Алентова играла в фильмах «Звезды и солдаты» (1967) «Время желаний» (1984), «Завтра была война» (1987), «Жених из Майами» (1994), «Шырли-мырли» (1995), «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2007) и других. В 2000 году Алентова снималась вместе с Анатолием Лобоцким в фильме Владимира Меньшова «Зависть богов», который стал его последней картиной.

Алентова была замужем за режиссером Владимиром Меньшовым, который умер в 2021 году. Ее дочь — Юлия Меньшова, актриса и телеведущая.

В эпоху ИИ — миллионы на инструкции: Сакс Константинов взбешен разбазариванием денег на бумаги, вместо детей

Как отберёшь у них радость? Почему Клуб для пожилых в Риге продолжил работу без финансирования

Потому что язык — это власть: Ланга воюет с русскими даже в Рождество

Press.lv вчера писал о том, что на портале инициатив Manabalss.lv появилась инициатива о сохранении Латвийского радио 4, вещающего на русском языке. И закрывающегося навсегда уже 31 декабря. Как только об этом узнала главный дерусификатор Латвии, депутат Рижской думы Лиана Ланга - тут же разразилась обличительной публикацией в Твиттере/X.

Известный подростковый терапевт Нил Сакс Константинов в социальных сетях опубликовал информацию о закупке Министерства здравоохранения, стоимостью более 3,8 миллиона евро, покрываемых из средств Европейского социального фонда плюс (ESF+).

Он будет последним, кто заскулит: почему Пуче не верит Херманису

"Режиссёр Алвис Херманис находится в постоянных творческих поисках и практических экспериментах. Его последняя попытка поставить что-то в общественно-политическом пространстве тоже является своеобразным экспериментом, который ещё не завершён", считает публицист Армандс Пуче, о чём пишет на страницах pietiek.com.

Главное определиться: Домбровский о простой математике демократии

Экономист и бывший политик Вячеслав Домбровский в передаче «Открытый разговор» объяснил суть демократии на простом примере. 

Исторический экскурс в погоду на Рождество: когда был самый глубокий снег?

Самый толстый снежный покров на Рождество в Латвии был в 1981 году, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Если денег нет, что нам остаётся? Эксперт о главной проблеме нашей медицины

Для того чтобы система здравоохранения Латвии могла похвастаться уровнем доступности медицинских услуг, ей ежегодно не хватает миллиарда евро. «Ситуация в ряде секторов действительно сложная, очереди длятся месяцами и даже годами, что несколько абсурдно, учитывая, что здоровье, или в данном случае болезнь, не стоит на месте», — заявил Янис Ветра, член правления Латвийской медицинской ассоциации, в программе «Латвийская формула» на телеканале TV24.

