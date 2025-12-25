"Русские всегда будут бороться за русификацию Латвии. Потому что язык — это сила! По мере сокращения каналов русификации уменьшается и влияние России в Латвии. Кампания #RunāLatviski считает, что русские должны бороться за силу своего языка в России! В Латвии власть есть только у нашего — латышского языка!…", - пишет Ланга.
Krievs vienmēr cīnīsies par Latvijas rusifikāciju. Jo valoda - tā ir vara! Samazinoties rusifikācijas kanāliem, samazinās krieva vara Latvijā. Kampaņa #RunāLatviski uzskata, ka krievam par savas valodas varu jācīnās krievijā! Latvijā vara ir tikai mūsu - latviešu valodai!… pic.twitter.com/LC0MJkU7WZ— Liāna Langa (@liana_langa) December 24, 2025
А пока Ланга пишет, мы подписываемся. Ссылка на инициативу здесь: manabalss.lv.