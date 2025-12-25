Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 25. Декабря Завтра: Larisa, Stella
Доступность

Потому что язык — это власть: Ланга воюет с русскими даже в Рождество (1)

Редакция PRESS 25 декабря, 2025 15:07

Важно 1 комментариев

LETA

Press.lv вчера писал о том, что на портале инициатив Manabalss.lv появилась инициатива о сохранении Латвийского радио 4, вещающего на русском языке. И закрывающегося навсегда уже 31 декабря. Как только об этом узнала главный дерусификатор Латвии, депутат Рижской думы Лиана Ланга - тут же разразилась обличительной публикацией в Твиттере/X.

"Русские всегда будут бороться за русификацию Латвии. Потому что язык — это сила! По мере сокращения каналов русификации уменьшается и влияние России в Латвии. Кампания #RunāLatviski считает, что русские должны бороться за силу своего языка в России! В Латвии власть есть только у нашего — латышского языка!…", - пишет Ланга.

А пока Ланга пишет, мы подписываемся. Ссылка на инициативу здесь: manabalss.lv.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Умерла Вера Алентова
Важно

Умерла Вера Алентова

В эпоху ИИ — миллионы на инструкции: Сакс Константинов взбешен разбазариванием денег на бумаги, вместо детей
Важно

В эпоху ИИ — миллионы на инструкции: Сакс Константинов взбешен разбазариванием денег на бумаги, вместо детей

На фоне Европы мы выглядим вполне неплохо: Левитс призывает вести селективную иммиграционную политику
Важно

На фоне Европы мы выглядим вполне неплохо: Левитс призывает вести селективную иммиграционную политику (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В эпоху ИИ — миллионы на инструкции: Сакс Константинов взбешен разбазариванием денег на бумаги, вместо детей (1)

Важно 14:42

Важно 1 комментариев

Известный подростковый терапевт Нил Сакс Константинов в социальных сетях опубликовал информацию о закупке Министерства здравоохранения, стоимостью более 3,8 миллиона евро, покрываемых из средств Европейского социального фонда плюс (ESF+).

Известный подростковый терапевт Нил Сакс Константинов в социальных сетях опубликовал информацию о закупке Министерства здравоохранения, стоимостью более 3,8 миллиона евро, покрываемых из средств Европейского социального фонда плюс (ESF+).

Читать

Он будет последним, кто заскулит: почему Пуче не верит Херманису (1)

Важно 14:41

Важно 1 комментариев

"Режиссёр Алвис Херманис находится в постоянных творческих поисках и практических экспериментах. Его последняя попытка поставить что-то в общественно-политическом пространстве тоже является своеобразным экспериментом, который ещё не завершён", считает публицист Армандс Пуче, о чём пишет на страницах pietiek.com.

"Режиссёр Алвис Херманис находится в постоянных творческих поисках и практических экспериментах. Его последняя попытка поставить что-то в общественно-политическом пространстве тоже является своеобразным экспериментом, который ещё не завершён", считает публицист Армандс Пуче, о чём пишет на страницах pietiek.com.

Читать

Главное определиться: Домбровский о простой математике демократии (1)

Важно 14:37

Важно 1 комментариев

Экономист и бывший политик Вячеслав Домбровский в передаче «Открытый разговор» объяснил суть демократии на простом примере. 

Экономист и бывший политик Вячеслав Домбровский в передаче «Открытый разговор» объяснил суть демократии на простом примере. 

Читать

Исторический экскурс в погоду на Рождество: когда был самый глубокий снег? (1)

Важно 14:08

Важно 1 комментариев

Самый толстый снежный покров на Рождество в Латвии был в 1981 году, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самый толстый снежный покров на Рождество в Латвии был в 1981 году, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Если денег нет, что нам остаётся? Эксперт о главной проблеме нашей медицины (1)

Важно 14:07

Важно 1 комментариев

Для того чтобы система здравоохранения Латвии могла похвастаться уровнем доступности медицинских услуг, ей ежегодно не хватает миллиарда евро. «Ситуация в ряде секторов действительно сложная, очереди длятся месяцами и даже годами, что несколько абсурдно, учитывая, что здоровье, или в данном случае болезнь, не стоит на месте», — заявил Янис Ветра, член правления Латвийской медицинской ассоциации, в программе «Латвийская формула» на телеканале TV24.

Для того чтобы система здравоохранения Латвии могла похвастаться уровнем доступности медицинских услуг, ей ежегодно не хватает миллиарда евро. «Ситуация в ряде секторов действительно сложная, очереди длятся месяцами и даже годами, что несколько абсурдно, учитывая, что здоровье, или в данном случае болезнь, не стоит на месте», — заявил Янис Ветра, член правления Латвийской медицинской ассоциации, в программе «Латвийская формула» на телеканале TV24.

Читать

Умерла Вера Алентова (1)

Важно 14:03

Важно 1 комментариев

Актриса Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет, сообщили в Театре имени Пушкина.

Актриса Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет, сообщили в Театре имени Пушкина.

Читать