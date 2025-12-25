Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Хотели снега? Утром в Латвии затруднено движение на дорогах (1)

25 декабря, 2025

Важно 1 комментариев

LETA

В четверг утром во многих районах Курземе, Земгале и Латгале лед и снег затрудняют движение по главным и региональным дорогам, сообщает ГАО "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Скользкие участки дорог посыпаются противоскользящими материалами. В работах по обслуживанию дорог задействовано 88 единиц зимней техники.

Условия движения на главных государственных дорогах осложнены на Видземском шоссе от Виреши до Вецлайцене и от Стренчи до Валки, на Рижской объездной дороге, Даугавпилсском шоссе, Баускском шоссе от Кекавской объездной дороги до Дзимтмисы, на Елгавском шоссе, Лиепайском шоссе от Риги до перекрестка Апшупе и от Мазблидене до Калвене, на Вентспилсском шоссе от Риги до Кудры и от Стразде до Усмы.

Также следует соблюдать осторожность на Резекненском шоссе, на дороге граница с Россией - Резекне - Даугавпилс - граница с Литвой, Даугавпилсской объездной дороге, Резекненской объездной дороге и на автомагистрали Тинужи - Кокнесе.

Движение по региональным дорогам затруднено в окрестностях Риги, Лиепаи, Кулдиги, Салдуса, Талси, Тукумса, Добеле, Елгавы, Бауски, Валки, Алуксне, Айзкраукле, Екабпилса, Мадоны, Прейли, Резекне, Лудзы, Даугавпилса и Краславы.

LVC призывает водителей учитывать погодные условия при планировании поездок, оставлять дополнительное время на дорогу, выбирать скорость движения, соответствующую состоянию дорожного покрытия, и соблюдать безопасную дистанцию.

Главные новости

Если денег нет, что нам остаётся? Эксперт о главной проблеме нашей медицины
Важно

Если денег нет, что нам остаётся? Эксперт о главной проблеме нашей медицины

Как отберёшь у них радость? Почему Клуб для пожилых в Риге продолжил работу без финансирования
Эксклюзив

Как отберёшь у них радость? Почему Клуб для пожилых в Риге продолжил работу без финансирования

Главное определиться: Домбровский о простой математике демократии
Важно

Главное определиться: Домбровский о простой математике демократии

Чёрная статистика: по Латвии 75 ДТП в Сочельник (1)

Новости Латвии 11:44

Новости Латвии 1 комментариев

Вчера в Латгале в результате ДТП пострадал велосипедист, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

На фоне Европы мы выглядим вполне неплохо: Левитс призывает вести селективную иммиграционную политику (1)

Важно 11:38

Важно 1 комментариев

Бывший президент Латвии Эгилc Левитс в интервью Андрею Пантелееву в цикле бесед «Латвия 2035» обозначает жесткие красные линии в иммиграционной политике Латвии, пишет Jauns.lv.

Сохранить Латвийское радио-4 на русском языке: начат сбор подписей (1)

Выбор редакции 11:33

Выбор редакции 1 комментариев

С 1 января 2026 года будет прекращено FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке. Содержание общественных медиа останется только в цифровом формате на портале LSM. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой восстановить вещание радио. В случае, если под инициативой будет собрано минимум 10 000 подписей, Сейм будет должен хотя бы рассмотреть прошение жителей, сообщает Rus.Delfi.lv.

Всё сам: президент Польши показал, как лично срубил и принес ёлку. ВИДЕО (1)

Важно 11:10

Важно 1 комментариев

Кароль Навроцкий обнародовал видео, на котором он с младшим сыном выбирает, рубит топором и перевозит домой рождественскую ель. Навроцкий и Антони отправились за "лесной красавицей" на плантацию в деревне Понужица в Мазовии - регионе, который оказал ему мощную поддержку на выборах, пишет "Евроньюз".

«Это XXI век? Это западная цивилизация?» Писатель обрушился на отношение Латвии к пожилым людям (1)

Выбор редакции 10:42

Выбор редакции 1 комментариев

Латвия явно не является страной для пожилых людей, начиная с платформ поездов «Vivi» и заканчивая пенсионной системойЮ, такое мнение в программе  TV24 «Неделя. Post scriptum» высказал писатель, председатель Союза писателей Латвии Арно Юндзе.

Главное определиться: Домбровский о простой математике демократии (1)

Важно 10:37

Важно 1 комментариев

Экономист и бывший политик Вячеслав Домбровский в передаче «Открытый разговор» объяснил суть демократии на простом примере. 

Кто так паркуется! Машина спецслужб застряла во дворах Иманты (ФОТО) (1)

Выбор редакции 10:32

Выбор редакции 1 комментариев

Сколько уже писали о том, что рижские микрорайоны переполнены машинами, которые зачастую припаркованы так, что мешают и соседям и особенно машинам различных спецслужб - от скорой до пожарных. На этот раз жители Иманты в соцсетях обратились к соседям. 

