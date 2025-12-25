Душевный мир возможен: архиепископ Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Грантс

"Если чего и следует избегать на Рождество, так это возврата подарка дарящему", - сказал Грантс. В своем обращении он объясняет, что это обычно происходит в отношениях с Богом.

Он желает довериться Христу в Рождество и говорит о том, что даже посреди мировых потрясений, войн и внутренних распрей душевный мир возможен, если он основан не на обстоятельствах, а на личности Христа, который с нами, и поэтому душевный мир становится возможным.

Архиепископ призывает довериться Христу как несущему мир и самим стать вестниками мира в наших семьях, на работе, в кругу друзей и по всей Латвии.

"Желаю, чтобы мир Христов наполнил сердца и дома людей и оставался в них в новом году Господней благодати", - говорит архиепископ.