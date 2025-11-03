Со знанием английского: армия ищет трёх руководителей столовых

Требуются:
- руководитель столовой «Kadaga» (Адажи, одна из крупнейших армейских столовых Балтии — до нескольких тысяч военнослужащих NBS и НАТО ежедневно);
- руководитель столовой «Штабной батальон»;
- руководитель столовой «Национальная академия обороны» (обе — в Риге).
Условия:
- зарплата до 2510 евро (брутто);
- медстраховка (после 3 месяцев);
- оплачиваемый допотпуск;
- бесплатный бассейн.
Требования:
- высшее образование 2-го уровня в сфере питания (пищевые технологии, диетология, общепит, гигиена питания);
- опыт руководства предприятием общепита — не менее 2 лет;
- опыт в пищевой отрасли — не менее 4 лет;
- английский — уровень B2.
С 2025 года VALIC берёт на себя полное обеспечение питанием NBS в рамках реформы снабжения. Центр расширяет штат.
«Быть в команде VALIC — значит быть частью системы обороны. Питание — не просто еда: это физическая форма, моральный дух и боеготовность», — подчеркнул руководитель VALIC, подполковник Алан Андрулис.
VALIC гарантирует качественное питание не только латвийским, но и союзным войскам. Рост штата не увеличит общую численность сектора обороны — финансируемые должности будут переведены из NBS.