Со знанием английского: армия ищет трёх руководителей столовых

Требуются:

руководитель столовой «Kadaga» (Адажи, одна из крупнейших армейских столовых Балтии — до нескольких тысяч военнослужащих NBS и НАТО ежедневно);

руководитель столовой «Штабной батальон»;

руководитель столовой «Национальная академия обороны» (обе — в Риге).

Условия:

зарплата до 2510 евро (брутто);

медстраховка (после 3 месяцев);

оплачиваемый допотпуск;

бесплатный бассейн.

Требования:

высшее образование 2-го уровня в сфере питания (пищевые технологии, диетология, общепит, гигиена питания);

опыт руководства предприятием общепита — не менее 2 лет;

опыт в пищевой отрасли — не менее 4 лет;

английский — уровень B2.

С 2025 года VALIC берёт на себя полное обеспечение питанием NBS в рамках реформы снабжения. Центр расширяет штат.

«Быть в команде VALIC — значит быть частью системы обороны. Питание — не просто еда: это физическая форма, моральный дух и боеготовность», — подчеркнул руководитель VALIC, подполковник Алан Андрулис.

VALIC гарантирует качественное питание не только латвийским, но и союзным войскам. Рост штата не увеличит общую численность сектора обороны — финансируемые должности будут переведены из NBS.