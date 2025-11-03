Поймали еще одного перевозчика нелегалов: вёз 13 человек в прицепе

В ходе оперативных мероприятий в Табореской волости пограничники остановили микроавтобус "Volkswagen Multivan" с прицепом, которым управлял негражданин Латвии. При осмотре транспортного средства в прицепе были обнаружены 13 человек азиатской внешности без видов на жительство.

В отношении перевозчика возбуждено уголовное дело по факту обеспечения незаконного пребывания в Латвии группы лиц в крупном количестве.

Все 13 нарушителей границы были доставлены обратно к границе с Беларусью.

В целом за этот год пресечены уже 11 234 попытки незаконного пересечения границы, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. По соображениям гуманности в Латвии приняты 30 человек.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться на территории Латвии.

В связи с продолжающимся потоком нелегальных мигрантов из Беларуси правительство продлило режим усиленного контроля на латвийско-белорусской границе до 31 декабря этого года.