И как так получилось? В особо охраняемой зоне выросли просторные коттеджи

Редакция PRESS 3 ноября, 2025 16:15

В заливе Мелеку, что в Салацгривском крае, на территории прибрежной охранной зоны при реконструкции кемпинга появились новые крупные постройки. Место маленьких домиков отдыха заняли просторные коттеджи, что вызвало недоумение у местных жителей и Государственной службы окружающей среды (VVD). По мнению ведомства, такие здания не следовало возводить в охраняемой зоне, сообщает программа De facto Латвийского телевидения.

Залив Мелеку — одно из самых живописных мест латвийского побережья. Это привлекательная и дорогая территория, популярная среди туристов. Здесь находится комплекс отдыха Meleki. Раньше на его территории стояли небольшие домики кемпинга, но теперь — новые просторные здания. От прежнего кемпинга осталось лишь название. Местные жители обеспокоены, что место, предназначенное для отдыха, фактически превращается в частный поселок.

«Во время ковида, в 2021–2022 годах, за полгода построили все эти дома», — рассказывает жительница окрестностей Эвия Кейселе, баллотировавшаяся на муниципальных выборах от Латвийского объединения регионов.

Не только жители, но и специалисты VVD обратили внимание на происходящее.

«Инспекторы установили, что прежние домики кемпинга были полностью снесены, а на их месте построены новые дома отдыха, превышающие прежний объем застройки. Работы выполнены по утвержденному проекту и выданному разрешению, однако такую стройку нельзя считать реконструкцией кемпинга», — пояснил директор Видземского регионального управления VVD Мартиньш Клявиньш.

Ключевое слово здесь — «реконструкция». Земельный участок расположен в прибрежной охранной зоне — это не только привлекательная, но и особо охраняемая территория. Закон запрещает здесь возведение новых зданий: реконструировать можно лишь существующие, не увеличивая их площадь и объем.

«В строительных нормах четко определено, что такое реконструкция, восстановление и новое строительство. Муниципалитет, рассматривая документы, обязан убедиться, что проект действительно соответствует заявленной категории. Если нет — разрешение выдавать нельзя», — говорит директор департамента строительной политики Минэкономики Ольга Фелдмане.

Недвижимость Meleku līcis имеет несколько совладельцев — физических и юридических лиц. 11 сентября 2008 года они получили разрешение на первую очередь реконструкции кемпинга. Документ позволял перестроить 14 домиков отдыха и благоустроить территорию.

Почему же спустя годы здесь появились большие коттеджи, которые, по мнению VVD, нарушают закон «Об охранных зонах»?

Одна из версий — совладельцы по-своему истолковали старое разрешение. Среди владельцев — директор PR-агентства Mediju tilts Филипс Раевскис. Он рассказал De facto, что при расчетах суммировали общую площадь и объем прежних домиков кемпинга, а затем поделили полученное на 14 новых зданий. «Из этого выходило, что общий объем не превышен», — пояснил он.

В Минэкономики считают, что такой подход неверен: площадь реконструируемого здания нельзя вычислять суммированием прежних построек.

Другая версия — разрешение 2008 года выдавалось по тогдашним правилам, которые теперь утратили силу. В то время проект действительно был согласован с Государственной службой окружающей среды, но вопрос об объемах застройки не рассматривался.

Как отмечает юрист Лимбажской думы Изита Клявиня, трудности возникнут, когда собственники попытаются сдать дома в эксплуатацию: «Перед приемкой объектов требуются согласования со всеми ответственными учреждениями — в том числе с Государственной службой окружающей среды и Управлением охраны природы. Если хотя бы одно из них не даст положительного заключения, здания не будут приняты в эксплуатацию».

Хотя разрешение было выдано 17 лет назад, большинство домов построили во время пандемии. Раевскис утверждает, что тогда у него не было причин сомневаться в законности работ. Однако перед самым началом строительства, в конце 2021 года, Министерство экономики разрешило продлить действие старого разрешения — что также могло повлиять на развитие конфликта.

Совладельцы пытались урегулировать ситуацию через Лимбажскую думу, предлагая узаконить постройки.

«Дума отказалась, потому что это означало бы серьезный риск и фактически ответственность перед налогоплательщиками», — поясняет бывший председатель думы, ныне депутат Дагнис Штрабергс (Латвийское объединение регионов). Именно при нем, еще во времена Салацгривской думы, и было выдано первоначальное разрешение на реконструкцию кемпинга. По словам Штрабергса, если признать строительство незаконным, начнутся судебные процессы:

«Собственники скажут, что действовали в рамках закона, а ведомства — что нарушен закон об охранных зонах. Если владельцы выиграют, убытки придется компенсировать из бюджета». Штрабергс предлагал придать заливу Мелеку статус поселка:

«Тогда можно было бы официально разрешить плотную застройку и постоянное проживание. Ведь о каком кемпинге сейчас может идти речь? Это скорее пробелы в законодательстве. Мы хотели утвердить там территорию поселка, чтобы можно было разделить землю и урегулировать ситуацию», — говорит он.

По его словам, формально решение простое — снести дома и выплатить компенсации. «Но вопрос — за счет каких средств?»

Пока новые здания использовать запрещено. Местные жители опасаются, что в некоторых из них все же живут люди. Стройуправе поручено проверить эту информацию и запросить объяснения у собственников. Ответа пока нет. От интервью с журналистами собственники отказались.

На территории залива Мелеку также должен быть обеспечен свободный доступ к морю — этот вопрос уже рассматривался в суде. Один из собственников пытался оспорить решение самоуправления о прокладке пешеходной дорожки через его участок, однако Административный окружной суд два года назад отклонил иск. Тем не менее ясности в том, где именно пройдет путь к морю, до сих пор нет.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

Важно 07:53

Важно 0 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

