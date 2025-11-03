На прошлой неделе CAS вынес решение по апелляции Российской федерации санного спорта (RLF) и шести её спортсменов против Международной федерации санного спорта (FIL). Спор касался участия российских спортсменов в квалификационном процессе к зимним Олимпийским играм 2026 года.

Согласно решению CAS, представители RLF по-прежнему не могут участвовать в соревнованиях FIL, однако отдельные российские спортсмены могут быть допущены к стартам под нейтральным флагом, если соответствуют установленным критериям. Таким образом, апелляция была удовлетворена частично, но требование шести спортсменов о немедленном восстановлении права участия в соревнованиях отклонено.

В заявлении LKSF подчёркивается, что федерация уважает решение CAS, однако решительно не поддерживает участие российских спортсменов в Кубке мира или Олимпийских играх — независимо от их статуса — пока продолжается несправедливая и жестокая война против Украины. Федерация подчёркивает, что спорт не может существовать вне моральной и этической ответственности, а безопасность латвийских спортсменов и честность соревнований остаются безусловным приоритетом. Также LKSF напоминает, что на конгрессе FIL с убедительным большинством голосов было отклонено участие российских спортсменов в мероприятиях под эгидой федерации.

Президент LKSF Клавс Васкс отметил, что любое участие российских представителей в международных спортивных событиях — независимо от решений CAS или других инстанций — противоречит олимпийским ценностям, правам человека и принципам справедливости.

«Спорт должен оставаться символом мира, солидарности и уважения, а не инструментом для отмывания имиджа агрессора. Пока война продолжается, российским спортсменам не место на международной арене — даже под прикрытием нейтрального флага», — подчеркнул Васкс. Он также заявил, что федерация сделает всё возможное, чтобы лучшие латвийские саночники могли безопасно участвовать в международных соревнованиях и квалифицироваться на Олимпиаду 2026 года.

«Однако решение CAS может существенно повлиять на проведение запланированного этапа Кубка мира в Сигулде, поскольку действующее латвийское законодательство не допускает участия российских спортсменов в соревнованиях любого статуса на территории нашей страны. Такие атлеты не будут допущены к старту в соревнованиях, организованных LKSF», — добавил Васкс.

Учитывая возможное влияние решения на проведение международных соревнований и подготовку латвийских спортсменов, LKSF в ближайшие дни начнёт консультации с Министерством образования и науки и Латвийским олимпийским комитетом, чтобы согласовать общую позицию и определить дальнейшие шаги. После консультаций федерация представит общественности подробное разъяснение ситуации и план дальнейших действий.