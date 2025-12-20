В 13-й школе на вечере звучали песни на русском языке; что на это сказали чиновники?

Рижская 13-я средняя школа, которая ещё недавно была школой национальных меньшинств, в четверг проводила вечер для старшеклассников, где помимо прочего звучали песни на русском языке.

Директор школы Инна Бурова (на фото) признаёт, что видео действительно снято в её школе. Выбор музыки для дискотеки был доверен самим учащимся, и были дискуссии о том, допускать ли вообще песни на русском языке. Однако было принято решение в пользу допуска - при условии, что это репертуар только тех певцов, кто не поддерживает войну в Украине. Бурова показала и плакат, где это оговорено, опубликованный в соцсетях.

"Эти песни, которые звучали... Все действительно были те певцы, кто не поддерживает войну, кто в России не живёт, и это, по-моему, важнее всего. Поскольку в первую очередь мы хотим научить учащихся мыслить, анализировать, а не просто... Понимаете, учащиеся, у которых родной язык русский... А мы теперь скажем - не должно быть русских песен. Что они подумают? А если мы скажем, что не должно быть именно тех исполнителей, кто поддерживает войну, они начнут анализировать", - утверждает Бурова.

Например, по её словам, школьники выбрали песни русского рэпера Моргенштерна, который на родине объявлен иноагентом за антивоенную позицию. Поэтому Бурова считает, что неправильно запрещать песни таких певцов только из-за языка.

"Если мы, например, запрещаем песни на русском языке... А какой-нибудь Тимати, который поддерживает Путина, - у него есть песни на английском. Тогда будет недоразумение. Будут песни на английском, вроде бы окей, потому что это соответствует правилам, но певец поддерживает войну. Там звучали и песни на латышском языке. У школьников есть интерес к песням на латышском, например, им нравится "Нарния". И на английском тоже", - рассуждает директор школы.

Ответственный за школы департамент образования Рижской думы в пятницу комментариев не дал, сказав, что директор уже всё изложила. Однако от Буровой потребовала объяснений Государственная служба качества образования. Впрочем, там (по крайней мере, на данный момент) тоже больших проблем с выбором музыки не видят и подчёркивают, что в школах учатся дети разного этнического происхождения.

"Всегда связывать только с конкретной этнической культурой или происхождением было бы неправильно. Тем более у нас бывали случаи, когда в обычных латышских школах на дискотеке исполнялись песни на русском языке, которые достаточно популярны", - пояснил замдиректора департамента обеспечения качества ГСКО Иван Янис Михайлов.

В службе также обращают внимание на тот момент, что праздничный вечер - не официальное мероприятие: "Если это официальное мероприятие, такие песни определённо ему не соответствуют, и за официальные мероприятия непосредственно отвечает руководство школы, оно и должно выбирать произведения искусства, соответствующие ценностям школы, государства и воспитания. В данном случае надо подчеркнуть, что это была возможность выбрать песню для детей, и школа подчеркнула, что это был ответственный выбор. Но делать окончательные выводы ещё немного преждевременно".

При этом сама ГСКО в конце августа публиковала доклад о том, как у бывших школ национальных меньшинств идут дела с переходом на обучение только на госязыке. Тогда в докладе подчёркивалось, что одна из главных проблем - недостаток латышской среды в этих школах.