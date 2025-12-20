Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Куда пропал биоконтейнер? Жители Риги в недоумении

Редакция PRESS 20 декабря, 2025 12:47

Важно 0 комментариев

Жителей столицы уже давно пытаются приучить вести более "зелёный" образ жизни. Для этого, помимо прочего, была введена отдельная сортировка биоотходов, но вот на практике оказалось, что это доставляет больше неудобств, чем приносит облегчения. 

Вот и пользователь с ником @SaulesNav пишет в соцсети "Х":

"Спрашиваю у хозяина дома, куда пропал биомусорник. Ответ: зимой отходы вывозят редко, содержимое замерзает, оставляют, как есть, и уезжают. Поэтому зимой не будет. Что скажет на это Рижская дума?"

Из Рижской думы отвечают: "Добрый день! Управляющая компания не имеет права убрать контейнер. Чтобы отходы в сильный мороз не вмерзали в контейнер, рекомендуется выбрасывать их в пакетиках из бумаги или биокомпостируемых материалов. Компании по утилизации отходов предлагают также постелить в контейнере большой пакет из биокомпостируемых материалов. Если не удаётся добиться, чтобы управляющая компания вернула контейнер на место, просим прислать сообщение на atkritumi@riga.lv, указать адрес и описать ситуацию".

Одна из читательниц недоумевает: "Что замерзает? Когда это у нас последний раз были такие минусы, чтобы замёрзло толщиной 20 см?".

Ей вторит другой пользователь: "Плюс ещё это биосодержимое само при гниении выделяет довольно много тепла".

"Не первая и даже не вторая проблема с биоконтейнерами. В самом деле не приходит в голову, что там что-то не в порядке?" - возмущается Айварс.

"То есть, чтобы выбросить кожуру от огурцов и картошки, надо купить бумажные пакетики, специально изготовленные для этой цели на каком-то заводе? Это в самом деле в конце концов выйдет экологично?" - задаёт резонный вопрос Марек.

И ещё один пользователь подводит итог: "Вся эта возня с биомусорниками в Риге - полный выпендрёж".

 

