Куда пропал биоконтейнер? Жители Риги в недоумении

Вот и пользователь с ником @SaulesNav пишет в соцсети "Х":

"Спрашиваю у хозяина дома, куда пропал биомусорник. Ответ: зимой отходы вывозят редко, содержимое замерзает, оставляют, как есть, и уезжают. Поэтому зимой не будет. Что скажет на это Рижская дума?"

Из Рижской думы отвечают: "Добрый день! Управляющая компания не имеет права убрать контейнер. Чтобы отходы в сильный мороз не вмерзали в контейнер, рекомендуется выбрасывать их в пакетиках из бумаги или биокомпостируемых материалов. Компании по утилизации отходов предлагают также постелить в контейнере большой пакет из биокомпостируемых материалов. Если не удаётся добиться, чтобы управляющая компания вернула контейнер на место, просим прислать сообщение на atkritumi@riga.lv, указать адрес и описать ситуацию".

Одна из читательниц недоумевает: "Что замерзает? Когда это у нас последний раз были такие минусы, чтобы замёрзло толщиной 20 см?".

Ей вторит другой пользователь: "Плюс ещё это биосодержимое само при гниении выделяет довольно много тепла".

"Не первая и даже не вторая проблема с биоконтейнерами. В самом деле не приходит в голову, что там что-то не в порядке?" - возмущается Айварс.

"То есть, чтобы выбросить кожуру от огурцов и картошки, надо купить бумажные пакетики, специально изготовленные для этой цели на каком-то заводе? Это в самом деле в конце концов выйдет экологично?" - задаёт резонный вопрос Марек.

И ещё один пользователь подводит итог: "Вся эта возня с биомусорниками в Риге - полный выпендрёж".