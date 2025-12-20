«Очень прогрессивно!» Мэр Риги в соцсети попал под огонь критики; за что?

Повод для гордости действительно несколько странноватый, если задуматься над тем, о чём говорится в посте: "Горжусь. У дочери за 11 лет первое замечание в школе. Причина? На уроке английского отказалась делать презентацию искусственного интеллекта. Спросил, что она делала вместо этого, говорит, что читала книгу. Каковы ваши мысли об этом?"

Вполне вероятно, что каждый из нас (ну, почти) в свои школьные годы читал посторонние книги на уроках или играл в какой-нибудь морской бой, но вряд ли кто-либо воспринимал это как повод для гордости. В принципе, примерно того же мнения и большинство комментаторов:

- Что имеется в виду под "презентацией искусственного интеллекта"? Созданную ИИ или созданную об ИИ? Если первое, то нафиг эту презентацию, лучше пусть читает. Если второе, то замечание по теме.

- Ребёнок на уроке, скорее всего, перед множеством одноклассников, игнорирует задание, подготовленное учителем. Чем тут гордиться?

- Ну, а если учитель - идиот?

- Если читала "Сын рыбака", то мегапочёт.

- А как дочь научится и будет понимать использование ИИ и узнает о способах, как он может улучшить или облегчить жизнь? Предполагаю, что книгу, которую читала дочь, написал какой-нибудь монах гусиным пером. Только не понимаю, как вы этот пост здесь опубликовали, раз уж вы настолько против всего нового...

- Есть программа. Есть задание на уроке. Ваш ребёнок игнорирует сказанное учителем. Такова жизнь. На работе тоже много чего нужно делать без особого желания, но надо.

- Типа хотел блеснуть, какая у тебя умная дочь, раз читает книги? Но реальность. С ИИ надо учиться работать, потому что это всё же будущее. На уроке надо делать, что велит учитель. Чем тут гордиться? Непослушной дочерью?

- Чем гордиться? Этот пост кажется странноватым... Такое ощущение, как будто ИИ - это что-то плохое?! Мне надо было читать книгу, но я пошёл собирать бутылки. Гордись мною.

- Вот и ответ, почему в школах не хватает учителей.

- На математике тоже читает, например, "Землю зелёную"? Мои мысли: если в школе делает, что хочет, то - 4 класса, а дальше коров пасти. Нечего парты протирать, они денег стоят. Пусть читает в пастухах, дома, у канавы. За что именно эта гордость? За игнорирование задания?

- Ты и есть часть проблемы.

- Я не против ИИ, но считаю, что есть заметная закономерность. Чем умнее становится ИИ, тем глупее - мы сами.

- Ребёнок отказался делать задание на уроке и слово "горжусь" в одном предложении. Господи Иисусе.

- А если на информатике вместо подготовки презентации в PowerPoint красиво нарисовала бы всё на листах цветными карандашами, тоже гордился бы?

- Бл.., и это председатель города... Посмотрите, за каких дебилов народ голосует. Надеюсь, в последний раз...

- Надо было поддержать позицию дочери против ИИ - телефон долой, "Ютуб"/"ТикТок"/"Инстаграм" долой, там полно ИИ. Всё заменить книгами - нечего тут разборчиво позициями раскидываться. Если против - значит, против.

- Все, кто трещит о том, что школьница поступила неправильно, рабы государства. Эта система создана по принципу - делай, что тебе велят, иначе накажут. Стадо баранов.

- Очень прогрессивно! Поздравляю!