Что может заставить Путина прекратить войну в Украине?

Покойный сенатор США Джон Маккейн любил шутить, что, когда он смотрел в глаза Путину, видел три вещи: «К», «Г» и «Б», имея в виду его прошлую жизнь в качестве офицера советской разведки.

Эта мысль пришла мне в голову, когда я смотрел кадры из Кремля, на которых лидер России сидит напротив представителей США. Он не смог скрыть своих эмоций, от него просто веяло абсолютной уверенностью.

Президент Путин считает, что дипломатическая ситуация изменилась в его пользу: его отношения с Америкой улучшились, а на поле боя он добился успехов.

Некоторые аналитики считают, что у Путина нет причин отказываться от своих требований: чтобы Украина уступила последние 20% Донецкой области, которые она еще контролирует; чтобы все оккупированные территории были признаны международным сообществом как российские; чтобы украинская армия была урезана до предела своей неспособности, и чтобы членство Украины в НАТО было забыто навсегда.

В настоящее время существует несколько возможных вариантов развития событий. Во-первых, президент США Дональд Трамп может попытаться заставить Украину пойти на перемирие на условиях, неприемлемых для ее народа — со сдачей территории и без достаточных гарантий безопасности, которые могли бы сдержать будущую агрессию со стороны России.

Президент Трамп намекнул, что может «умыть руки», если Украина или Россия откажутся от предложений США. На прошлой неделе он сказал: «Иногда нужно дать людям возможность самим выяснить отношения».

Это может лишить Украину жизненно важных разведданных США, необходимых для обнаружения российских дронов и нанесения ударов по энергетическим объектам России.

Другой вариант развития событий заключается в том, что война может просто затянуться и российские войска продолжат медленно продвигаться на востоке.

Новая стратегия национальной безопасности администрации Трампа подразумевает, что Россия больше не представляет угрозу существованию США, и настаивает на «восстановление стратегической стабильности».

Итак, учитывая, что поддержка Украины со стороны США находится под серьезным вопросом, что — если вообще что-то — может потенциально изменить мнение Путина? И что Украина, Европа и даже Китай могли бы сделать по-другому?

Может ли Европа сделать больше?

В настоящее время Европа готовится к перемирию. «Коалиция желающих» формирует международные вооруженные силы, которые помогут Киеву сдержать российское вторжение в будущем, а также предпринимает финансовые усилия для восстановления разрушенной войной Украины.

Но некоторые чиновники предполагают, что Европе следует, напротив, готовиться к долгой, изматывающей войне.

Они хотят помочь Украине не только «выиграть битву сегодня» с помощью большего числа дронов и денежных средств, но и оказать долгосрочную поддержку и подготовиться к 15-20 — летней войне с Россией.

Европа также могла бы сделать больше для защиты украинского неба от беспилотников и ракет. Уже существует план под названием «Европейская инициатива по защите неба» (European Sky Shield Initiative), который можно расширить, чтобы европейские системы противовоздушной обороны могли защищать западную Украину.

Кроме того, европейские войска можно было бы развернуть в западной Украине для патрулирования границ, освободив украинских солдат для боевых действий на передовой. Большинство подобных предложений были отклонены из-за опасений спровоцировать Россию или привести к эскалации конфликта.

Кир Джайлс, старший консультант программы «Россия и Евразия» аналитического центра Chatham House, назвал такие опасения глупыми, поскольку западные войска уже присутствуют на территории страны, а Sky Shield может быть развернут в западной Украине с минимальной вероятностью столкновения с российскими самолетами.

По его мнению, европейские лидеры должны «включиться в конфликт таким образом, чтобы это действительно изменило ситуацию».

«Единственное, что бесспорно и безоговорочно остановит российскую агрессию, — это присутствие достаточно сильных западных войск там, куда Россия хочет атаковать, и проявленная готовность и решимость использовать их для защиты», — говорит Джайлс.

Эта стратегия, конечно, сопряжена с огромными политическими трудностями, поскольку некоторые избиратели в Западной Европе не готовы рисковать конфронтацией с Россией.

Мало кто из аналитиков ожидает, что Украина сможет переломить ситуацию и вернуть себе захваченные Россией территории.

Недавно проведя несколько недель в Украине, я не слышал ни одного упоминания о весеннем наступлении, только о необходимости замедлить продвижение России и увеличить цену, которую она платит кровью и деньгами.

Некоторые западные дипломаты утверждают, что российские генералы лгут российскому президенту, изображая ситуацию на фронте лучше, чем она есть на самом деле, что, по их мнению, является частью намеренной стратегии преувеличения российских успехов, призванной создать впечатление, что Украина находится в невыгодном положении и поэтому должна просить о мире.

По словам Томаса Грэма из журнала Foreign Affairs, в этом году Россия захватила лишь 1% украинской территории, заплатив за это более чем 200 тысячами убитых и раненых.

Фиона Хилл, старший научный сотрудник Центра по изучению США и Европы в Институте Брукингса, которая работала в Совете национальной безопасности США во время его первого срока Дональда Трампа, говорит, что самым большим преимуществом Путина является то, что многие считают Украину проигравшей.

«Все говорят об Украине как о проигравшей, хотя сейчас у нее самая мощная армия в Европе», — говорит она.

«Только подумайте, что они сделали с Россией. Поразительно, что они продержались так долго, тем более что сражались с одной рукой за спиной», — заметила Хилл.

Торговля, санкции и российская экономика

Есть еще санкции. Безусловно, экономика России страдает. Инфляция — 8%, ключевая ставка — 16%, экономический рост замедлился, дефицит бюджета растет, реальные доходы падают, потребительские налоги повышаются.

В докладе для платформы Peace and Conflict Resolution Evidence говорится, что ресурс военной экономики России на исходе.

«Сейчас российская экономика способна финансировать войну в значительно меньшей степени, чем в начале 2022 года», — отмечают авторы.

Однако пока ничего из этого, похоже, не изменило позицию Кремля — не в последнюю очередь потому, что бизнес нашел способы обойти ограничения, например, перевозя нефть с помощью танкеров «теневого флота».

Том Китинг, директор Центра финансов и безопасности в RUSI, заявил, что заявления Запада о санкциях были путанными и содержали слишком много лазеек.

По его словам, Россия обойдет недавние санкции США в отношении двух российских нефтяных гигантов, «Лукойла» и «Роснефти», просто перемаркировав экспортируемую нефть как нефть, поставляемую компаниями, на которые санкции не распространяются.

Китинг говорит, что если Запад действительно хочет нанести удар по военной экономике России, он должен ввести эмбарго на всю российскую нефть и полностью реализовать вторичные санкции в отношении стран, которые по-прежнему ее покупают.

«Мы должны перестать быть милыми и ввести полное эмбарго», — сказал он.

«Мы должны относиться к применению санкций так же серьезно, как Кремль относится к их обходу», — добавил Китинг.

Теоретически санкции могут повлиять и на общественное мнение внутри России. В октябре опрос, проведенный государственным Центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что 56% респондентов заявили, что чувствуют себя «очень уставшими» от конфликта, по сравнению с 47% в прошлом году.

Однако эксперты по России сходятся во мнении, что большая часть российского общества продолжает поддерживать стратегию Путина.

Европейский союз может согласовать использование около 200 млрд евро замороженных российских активов для создания так называемого «репарационного займа» для Украины.

В Киеве рассчитывают на получение этих денег. Но ЕС по-прежнему колеблется.

Бельгия, где хранится большая часть российских активов, давно опасалась судебного иска со стороны России, и в пятницу Центральный банк России объявил о подаче иска против бельгийского банка Euroclear в московский суд.

Бельгия заявляет, что не согласится на предоставление кредита, если юридические и финансовые риски не будут более четко распределены между другими странами-членами ЕС. Франция также обеспокоена, учитывая ее собственные огромные долги, и опасается, что использование замороженных активов может подорвать стабильность Еврозоны.

Лидеры ЕС предпримут еще одну попытку договориться по этому вопросу 18 декабря, когда соберутся на последнем перед Рождеством саммите в Брюсселе. Но дипломаты говорят, что успех не гарантирован.

Споры идут и о том, куда направить средства: на поддержание платежеспособности украинского государства сейчас или на оплату его восстановления после войны.

Вопрос о призыве на военную службу

Украина, в свою очередь, могла бы мобилизовать большее число людей в свои вооруженные силы.

Она остается второй по величине армией в Европе (после России) и самой технически продвинутой, но даже ей тяжело удерживать линию фронта длиной 800 миль.

Спустя почти четыре года войны многие солдаты измотаны, и уровень дезертирства растет.

Военкоматам становится все труднее выполнять нормы по призыву, поскольку некоторые молодые мужчины скрываются от призывных комиссий или бегут из страны. Но Украина могла бы изменить свои законы о призыве на военную службу.

Сейчас обязательному призыву подлежат только мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

Киев сознательно придерживается этой стратегии, учитывая демографические вызовы: при низкой рождаемости и миллионах граждан за рубежом Украина не может позволить себе потерять так называемых «отцов будущего».

У наблюдателей со стороны это вызывает недоумение.

«Мне кажется невероятным, что Украина не мобилизовала свою молодежь», — сказал мне один высокопоставленный военный чиновник из Великобритании.

«Я думаю, что Украина, пожалуй, одна из немногих стран в истории, которая столкнувшись с угрозой существования, не бросила своих безбашенных 20-летних в бой», — добавил он.

Фиона Хилл считает, что Украина просто усвоила урок истории и разрушительного воздействия Первой мировой войны на европейские империи XX века, которые пришли в упадок, не сумев восстановить рост населения, который подпитывал их экономический подъем.

«Украина просто думает о своем демографическом [будущем]», — заявила она.

Атаки, дипломатия и Трамп

Если бы Украина могла импортировать и производить больше ракет дальнего действия, она могла бы наносить более разрушительные удары в глубине российских территорий.

В этом году она усилила свои авиаудары по целям как на оккупированных территориях, так и в самой России. Ранее в этом месяце украинские военные командиры сообщили «Радио Свобода» (признано в РФ «иноагентом»), что осенью они нанесли удары по более чем 50 объектам топливной и военно-промышленной инфраструктуры России.

Глава Берлинского Центра Карнеги по России и Евразии Александр Габуев (в реестре «иноагентов») говорит, что в начале этого года некоторые россияне столкнулись с нехваткой бензина.

«К концу октября украинские беспилотники поразили более половины из тридцати восьми крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России как минимум один раз, — рассказывает он. — Перебои в производстве затронули несколько регионов, и некоторые российские автозаправки начали нормировать топливо».

Но смогут ли удары по территориям в глубине России повлиять на ситуацию, если и Кремль, и общественное мнение в России кажутся к ним равнодушными?

Мик Райан, бывший австралийский генерал-майор, а ныне научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, говорит, что глубокие удары — это не панацея.

«Это чрезвычайно важные военные действия, но их недостаточно, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, или помочь Украине выиграть войну», — говорит Райан.

По словам Сидхарта Каушала, старшего научного сотрудника по военным вопросам в аналитическом центре Королевского института объединенных служб (Rusi), серия глубоких ударов действительно способна нанести серьезный ущерб энергетике и военной инфраструктуре России, а также привести к истощению ее запасов ракет противовоздушной обороны. Однако он предупредил, что такая тактика может оказаться контрпродуктивной.

«Это может усилить аргумент российского руководства о том, что независимая Украина представляет собой огромную военную угрозу», — сказал он.

Все еще возможен и дипломатический вариант.

Некоторые аналитики утверждают, что если Путину предложат способ выхода из войны, он может им воспользоваться.

Приверженцы этой теории считают, что можно заключить соглашение, которое позволит обеим сторонам объявить о своей победе. Например, объявить о прекращении огня вдоль линии соприкосновения и демилитаризации некоторых районов, а также обойтись без официального признания территорий. Компромиссы со всех сторон.

Однако реализация подобной сделки потребует, чтобы США активно взаимодействовали с Россией, создали переговорные группы и использовали свое влияние на Москву для достижения соглашения.

«Соединенные Штаты… должны использовать свое огромное психологическое влияние на Россию, — утверждает Томас Грэм. — США и лично Трамп играют неоценимую роль в признании России великой державой, а Путина — мировым лидером».

Влияние Китая

Непредсказуемым игроком является Китай.

Лидер Китая Си Цзиньпин — один из немногих мировых лидеров, кого Путин слушает.

Военная промышленность России в значительной степени зависит от поставок из Китая товаров двойного назначения, таких как электроника или оборудование, которое может использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Таким образом, если Пекин решит, что продолжение войны больше не отвечает интересам Китая, он будет иметь значительное влияние на позицию Кремля.

На данный момент США не предпринимают никаких попыток побудить — или заставить — Китай оказать давление на Москву. Поэтому вопрос заключается в том, будет ли Си Цзиньпин готов как-либо повлиять на Москву самостоятельно.

На данный момент Китай, похоже, доволен тем, что США озабочены другими проблемами, трансатлантические союзники разобщены, а остальной мир рассматривает Китай как источник стабильности.

Но если Россия пойдет на эскалацию, если мировые рынки будут дестабилизированы, если США введут вторичные санкции против Китая в наказание за потребление дешевых российских энергоносителей, то мнение Пекина может измениться.

Однако пока Путин считает, что он находится в выгодном положении, поскольку время на его стороне. По мнению аналитиков, чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем сильнее упадет моральный дух украинцев, тем сильнее расколются их союзники и тем больше территории Россия получит в Донбассе.

«Либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска покинут эти территории», — сказал Путин на прошлой неделе.

«Ничто не изменит его позицию, — сказала мне Фиона Хилл. — Разве что он сам уйдет. Путин сейчас делает ставку на то, что сможет продолжать это достаточно долго, чтобы обстоятельства сложились в его пользу».