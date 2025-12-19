Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 18:20

Важно 0 комментариев

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

По его словам, открытие станции значительно снизит нагрузку на пункт техосмотра на улице Антенас, где ранее регулярно возникали очереди и клиентам приходилось долго ждать обслуживания. Теперь часть потока автомобилей будет перераспределена.

Государственный секретарь Министерства сообщения Андулис Жидковс отметил, что с запуском станции на улице Латгалес сеть пунктов техосмотра в Риге стала более сбалансированной. Впервые доступность услуги для легковых автомобилей обеспечена на обоих берегах Даугавы.

Станция на улице Латгалес стала четвертой в рамках расширения сети техосмотра в Латвии. В конце прошлого года пункт для легковых автомобилей был открыт в Смилтене, летом этого года — в Ливанах, а для грузового транспорта новая станция начала работу в Марупе.

Новый пункт в Риге начал работу 4 декабря. На станции оборудованы восемь линий техосмотра для легковых автомобилей, она оснащена оборудованием последнего поколения. Режим работы — по рабочим дням с 8.30 до 20.00, по субботам с 8.30 до 14.00.

Как ранее сообщал представитель CSDD Мартиньш Малмейстарс, станцию на улице Латгалес построило аккредитованное предприятие технического контроля SIA Autests. Объем инвестиций и выбор подрядчиков находились в ведении компании.

В апреле 2023 года в ходе публичного конкурса CSDD были выбраны четыре предприятия для оказания услуг технического контроля и строительства новых станций в Риге, Смилтене и Ливанах. Контракты заключены сроком на 10 лет.

Тогда я попросила на 200 евро больше: девушка в шоке от результата рабочего интервью
Важно

Тогда я попросила на 200 евро больше: девушка в шоке от результата рабочего интервью

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка
Важно

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице
Эксклюзив

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Дождливая ночь и осторожные прояснения

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Всюду жизнь 18:10

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Важно 17:47

Важно 0 комментариев

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

