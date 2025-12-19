Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

По его словам, открытие станции значительно снизит нагрузку на пункт техосмотра на улице Антенас, где ранее регулярно возникали очереди и клиентам приходилось долго ждать обслуживания. Теперь часть потока автомобилей будет перераспределена.

Государственный секретарь Министерства сообщения Андулис Жидковс отметил, что с запуском станции на улице Латгалес сеть пунктов техосмотра в Риге стала более сбалансированной. Впервые доступность услуги для легковых автомобилей обеспечена на обоих берегах Даугавы.

Станция на улице Латгалес стала четвертой в рамках расширения сети техосмотра в Латвии. В конце прошлого года пункт для легковых автомобилей был открыт в Смилтене, летом этого года — в Ливанах, а для грузового транспорта новая станция начала работу в Марупе.

Новый пункт в Риге начал работу 4 декабря. На станции оборудованы восемь линий техосмотра для легковых автомобилей, она оснащена оборудованием последнего поколения. Режим работы — по рабочим дням с 8.30 до 20.00, по субботам с 8.30 до 14.00.

Как ранее сообщал представитель CSDD Мартиньш Малмейстарс, станцию на улице Латгалес построило аккредитованное предприятие технического контроля SIA Autests. Объем инвестиций и выбор подрядчиков находились в ведении компании.

В апреле 2023 года в ходе публичного конкурса CSDD были выбраны четыре предприятия для оказания услуг технического контроля и строительства новых станций в Риге, Смилтене и Ливанах. Контракты заключены сроком на 10 лет.