«Страны Балтии — под оккупацию»: Буданов призвал Европу быть готовой к войне с Россией в 2027 году

Редакция PRESS 20 декабря, 2025 13:10

0 комментариев

Об этом глава Главного управления разведки (ГУР) Украины сказал в интервью украинскому изданию Lb.ua.

Вот фрагмент этой беседы в переводе с украинского языка:

"Согласно основному плану, РФ должна была быть готова к началу действий в 2030 году. Сейчас планы скорректированы, пересмотрены в сторону сокращения сроков на 2027-й.

- И это страны Балтии?

- Да.

- А зачем?

- Ответ - в плоскости глубинных исторически-психологических травм. В мировоззрении россиян. Это такие фантомные боли, как я их называю. С их точки зрения, всё абсолютно правильно. Как они видят мир: север - юг, восток - запад. Чтобы империя - а они себя видят империей - развивалась, ты всегда должен куда-то двигаться для расширения своего влияния и территории. Это, кстати, ответ на много вопросов.

На севере - только Северный Ледовитый океан и далеко за горизонтом - Америка. Не вариант, потому что будет больно. На востоке - Тихий океан и опять-таки Америка. Ответ тот же самый. На юге - Китай, будет вообще катастрофически - сухопутная граница, будут такие же условия, что и у нас в войне с Российской Федерацией, только для них. Остаётся только запад, который, в их понимании, извините за фразеологизм, "зажрался", "болен", "слаб" и "нерешителен".

- Страны Балтии - под оккупацию?

- Под оккупацию".

Комментарии (0)
«Очень прогрессивно!» Мэр Риги в соцсети попал под огонь критики; за что?
«Очень прогрессивно!» Мэр Риги в соцсети попал под огонь критики; за что?

В 13-й школе на вечере звучали песни на русском языке; что на это сказали чиновники?
В 13-й школе на вечере звучали песни на русском языке; что на это сказали чиновники?

Экс-премьер Марис Гайлис о 90-х: было несколько стратегических ошибок
Экс-премьер Марис Гайлис о 90-х: было несколько стратегических ошибок (1)

В пятницу в Риге при пожаре погиб человек

Об этом агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице

После публикации новых данных Eurostat в Латвии вспыхнул скандал. Страна оказалась на последнем месте в ЕС по показателю AIC — фактического индивидуального потребления.

За перевозку нелегальных мигрантов — пять лет тюрьмы; приговор Латгальского районного суда

Латгальский районный суд приговорил мужчину, чьё имя не называется, к пяти лет лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов.

Куда пропал биоконтейнер? Жители Риги в недоумении

Жителей столицы уже давно пытаются приучить вести более "зелёный" образ жизни. Для этого, помимо прочего, была введена отдельная сортировка биоотходов, но вот на практике оказалось, что это доставляет больше неудобств, чем приносит облегчения. 

Дело Эпштейна: Минюст США начал публикацию материалов

Министерство юстиции США опубликовало новые фотографии и документы по делу Джеффри Эпштейна. Как сообщается, на некоторых снимках изображен бывший президент США Билл Клинтон. Законодатели требуют обнародовать материалы в полном объеме и без цензуры.

Лондон отказался использовать замороженные активы РФ для помощи Украине

Великобритания вслед за ЕС отказалась конфисковывать замороженные в стране активы РФ. Так, Украине хотели передать 8 млрд фунтов. Это намерение поддерживал премьер-министр Стармер, но против выступали британские банки.

