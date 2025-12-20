«Страны Балтии — под оккупацию»: Буданов призвал Европу быть готовой к войне с Россией в 2027 году

Вот фрагмент этой беседы в переводе с украинского языка:

"Согласно основному плану, РФ должна была быть готова к началу действий в 2030 году. Сейчас планы скорректированы, пересмотрены в сторону сокращения сроков на 2027-й.

- И это страны Балтии?

- Да.

- А зачем?

- Ответ - в плоскости глубинных исторически-психологических травм. В мировоззрении россиян. Это такие фантомные боли, как я их называю. С их точки зрения, всё абсолютно правильно. Как они видят мир: север - юг, восток - запад. Чтобы империя - а они себя видят империей - развивалась, ты всегда должен куда-то двигаться для расширения своего влияния и территории. Это, кстати, ответ на много вопросов.

На севере - только Северный Ледовитый океан и далеко за горизонтом - Америка. Не вариант, потому что будет больно. На востоке - Тихий океан и опять-таки Америка. Ответ тот же самый. На юге - Китай, будет вообще катастрофически - сухопутная граница, будут такие же условия, что и у нас в войне с Российской Федерацией, только для них. Остаётся только запад, который, в их понимании, извините за фразеологизм, "зажрался", "болен", "слаб" и "нерешителен".

- Страны Балтии - под оккупацию?

- Под оккупацию".