Лондон отказался использовать замороженные активы РФ для помощи Украине

Правительство Великобритании отказалось от собственной идеи конфисковать замороженные в стране российские активыв размере 8 млрд фунтов или 9,1 млрд евро после того, как аналогичную меру не согласовали лидеры стран Европейского Союза. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщила британская газета The Financial Times.

Впервые о планах конфисковать замороженные активы РФ для помощи Украине британские СМИ сообщили в начале декабря. Премьер-министр страны Кир Стармер поддерживал идею, но против выступали британские банки. Сейчас же представитель правительства заявил, что Великобритания "не будет двигаться вперед (в этом вопросе. - Ред.) без международных партнеров". Речь идет не только о Евросоюзе, но еще об Австралии и Канаде.

Великобритания сохранит поддержку Украины

При этом министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз сообщила, что теперь страна будет "в срочном порядке" работать с партнерами для обеспечения Украине необходимого финансирования. В частности, правительство намерено изменить условия данных Всемирному банку гарантий и перенести взятые на себя обязательства в 2 млрд долларов (1,7 млрд евро) на более ранний срок - на 2026 год.

Правительство страны также работает над "планом Б", включающим в себя альтернативные варианты финансирования Украины. Кроме того, у Великобритании по-прежнему сохраняется обязательство ежегодно предоставлять Украине 3 млрд фунтов на военные расходы.

Саммит ЕС согласовал финансирование Украины на 90 млрд евро

В ночь на 19 декабря председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что участники саммита ЕС приняли решение предоставить Украине финансирование в размере 90 млрд евро в 2026-2027 годах. Деньги выделят за счет общих заимствований под гарантии бюджета ЕС.

Как пояснил после саммита канцлер Германии Фридрих Мерц, Украина должна будет погасить этот кредит только после того, как Москва выплатит Киеву репарации за причиненный войной ущерб. Если Россия откажется компенсировать ущерб, то ЕС использует замороженные российские активы для погашения долга Украины, сказал канцлер.