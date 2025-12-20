Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 20. Декабря Завтра: Arta, Minjona
Доступность

Лондон отказался использовать замороженные активы РФ для помощи Украине

© Deutsche Welle 20 декабря, 2025 12:12

Важно 0 комментариев

Великобритания вслед за ЕС отказалась конфисковывать замороженные в стране активы РФ. Так, Украине хотели передать 8 млрд фунтов. Это намерение поддерживал премьер-министр Стармер, но против выступали британские банки.

Правительство Великобритании отказалось от собственной идеи конфисковать замороженные в стране российские активыв размере 8 млрд фунтов или 9,1 млрд евро после того, как аналогичную меру не согласовали лидеры стран Европейского Союза. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщила британская газета The Financial Times.

Впервые о планах конфисковать замороженные активы РФ для помощи Украине британские СМИ сообщили в начале декабря. Премьер-министр страны Кир Стармер поддерживал идею, но против выступали британские банки. Сейчас же представитель правительства заявил, что Великобритания "не будет двигаться вперед (в этом вопросе. - Ред.) без международных партнеров". Речь идет не только о Евросоюзе, но еще об Австралии и Канаде.

Великобритания сохранит поддержку Украины

При этом министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз сообщила, что теперь страна будет "в срочном порядке" работать с партнерами для обеспечения Украине необходимого финансирования. В частности, правительство намерено изменить условия данных Всемирному банку гарантий и перенести взятые на себя обязательства в 2 млрд долларов (1,7 млрд евро) на более ранний срок - на 2026 год.

Правительство страны также работает над "планом Б", включающим в себя альтернативные варианты финансирования Украины. Кроме того, у Великобритании по-прежнему сохраняется обязательство ежегодно предоставлять Украине 3 млрд фунтов на военные расходы.

Саммит ЕС согласовал финансирование Украины на 90 млрд евро

В ночь на 19 декабря председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что участники саммита ЕС приняли решение предоставить Украине финансирование в размере 90 млрд евро в 2026-2027 годах. Деньги выделят за счет общих заимствований под гарантии бюджета ЕС.

Как пояснил после саммита канцлер Германии Фридрих Мерц, Украина должна будет погасить этот кредит только после того, как Москва выплатит Киеву репарации за причиненный войной ущерб. Если Россия откажется компенсировать ущерб, то ЕС использует замороженные российские активы для погашения долга Украины, сказал канцлер. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Экс-премьер Марис Гайлис о 90-х: было несколько стратегических ошибок
Важно

Экс-премьер Марис Гайлис о 90-х: было несколько стратегических ошибок (1)

Аугулис: государству пора завязывать с авиабизнесом
Важно

Аугулис: государству пора завязывать с авиабизнесом (1)

В 13-й школе на вечере звучали песни на русском языке; что на это сказали чиновники?
Важно

В 13-й школе на вечере звучали песни на русском языке; что на это сказали чиновники?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В пятницу в Риге при пожаре погиб человек

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Об этом агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Об этом агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать
Загрузка

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице

Важно 14:04

Важно 0 комментариев

После публикации новых данных Eurostat в Латвии вспыхнул скандал. Страна оказалась на последнем месте в ЕС по показателю AIC — фактического индивидуального потребления.

После публикации новых данных Eurostat в Латвии вспыхнул скандал. Страна оказалась на последнем месте в ЕС по показателю AIC — фактического индивидуального потребления.

Читать

За перевозку нелегальных мигрантов — пять лет тюрьмы; приговор Латгальского районного суда

Важно 13:26

Важно 0 комментариев

Латгальский районный суд приговорил мужчину, чьё имя не называется, к пяти лет лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов.

Латгальский районный суд приговорил мужчину, чьё имя не называется, к пяти лет лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов.

Читать

«Страны Балтии — под оккупацию»: Буданов призвал Европу быть готовой к войне с Россией в 2027 году

Важно 13:10

Важно 0 комментариев

Об этом глава Главного управления разведки (ГУР) Украины сказал в интервью украинскому изданию Lb.ua.

Об этом глава Главного управления разведки (ГУР) Украины сказал в интервью украинскому изданию Lb.ua.

Читать

Куда пропал биоконтейнер? Жители Риги в недоумении

Важно 12:47

Важно 0 комментариев

Жителей столицы уже давно пытаются приучить вести более "зелёный" образ жизни. Для этого, помимо прочего, была введена отдельная сортировка биоотходов, но вот на практике оказалось, что это доставляет больше неудобств, чем приносит облегчения. 

Жителей столицы уже давно пытаются приучить вести более "зелёный" образ жизни. Для этого, помимо прочего, была введена отдельная сортировка биоотходов, но вот на практике оказалось, что это доставляет больше неудобств, чем приносит облегчения. 

Читать

Дело Эпштейна: Минюст США начал публикацию материалов

Важно 12:23

Важно 0 комментариев

Министерство юстиции США опубликовало новые фотографии и документы по делу Джеффри Эпштейна. Как сообщается, на некоторых снимках изображен бывший президент США Билл Клинтон. Законодатели требуют обнародовать материалы в полном объеме и без цензуры.

Министерство юстиции США опубликовало новые фотографии и документы по делу Джеффри Эпштейна. Как сообщается, на некоторых снимках изображен бывший президент США Билл Клинтон. Законодатели требуют обнародовать материалы в полном объеме и без цензуры.

Читать