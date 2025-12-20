Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
За перевозку нелегальных мигрантов — пять лет тюрьмы; приговор Латгальского районного суда

20 декабря, 2025 13:26

LETA

Латгальский районный суд приговорил мужчину, чьё имя не называется, к пяти лет лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов.

Как выяснило агентство LETA в прокуратуре, в обвинении говорится, что некто, используя приложение "Телеграм", создал организованную группу, чтобы незаконно перевозить людей из Белоруссии в страны ЕС.

В августе нынешнего года организатор через "Телеграм" связался с обвиняемым, который дал согласие на предложение заняться перевозкой нелегалов из латвийско-белорусского приграничья в Ригу. За транспортировку каждого нелегального мигранта он должен был получить 450 евро.

Обвиняемый был обязан встречать нелегальных мигрантов в условленном месте в заранее оговорённое время и отвезти их на машине в другое указанное место, а также отправить в качестве подтверждения фото или видеозапись.

Он прибыл в указанное место в Лудзенском крае, где посадил в машину пятерых нелегалов и поехал в Резекне. Далее мигрантов планировалось доставить в Ригу и передать их другому участнику организованной группы. По дороге в пункт назначения обвиняемый выпустил четырёх нелегалов и заехал во двор дома, где и был задержан вместе с оставшимся пассажиром.

Как выяснило следствие, к нелегальным мигрантам, которых было всего десять человек, один из участников организованной группы с корыстной целью ранее обратился в Минске. Ещё двое участников организованной группы незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу и сопроводили мигрантов до условленного места в Лудзенском крае, где обвиняемый посадил к себе в машину пятерых из них.

Всего в нынешнем году от незаконного пересечения границы Латвии с Белоруссией было удержано 11 тысяч 953 человека. Из-за гуманных соображений границу разрешили перейти 31 нелегальному мигранту.

До 31 декабря нынешнего года в Латвии действует режим усиленного контроля в связи с повышенным потоком нелегальных мигрантов. МВД ЛР предложило продлить этот режим до 30 июня 2026 года.

В пятницу в Риге при пожаре погиб человек

Об этом агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице

После публикации новых данных Eurostat в Латвии вспыхнул скандал. Страна оказалась на последнем месте в ЕС по показателю AIC — фактического индивидуального потребления.

«Страны Балтии — под оккупацию»: Буданов призвал Европу быть готовой к войне с Россией в 2027 году

Об этом глава Главного управления разведки (ГУР) Украины сказал в интервью украинскому изданию Lb.ua.

Куда пропал биоконтейнер? Жители Риги в недоумении

Жителей столицы уже давно пытаются приучить вести более "зелёный" образ жизни. Для этого, помимо прочего, была введена отдельная сортировка биоотходов, но вот на практике оказалось, что это доставляет больше неудобств, чем приносит облегчения. 

Дело Эпштейна: Минюст США начал публикацию материалов

Министерство юстиции США опубликовало новые фотографии и документы по делу Джеффри Эпштейна. Как сообщается, на некоторых снимках изображен бывший президент США Билл Клинтон. Законодатели требуют обнародовать материалы в полном объеме и без цензуры.

Лондон отказался использовать замороженные активы РФ для помощи Украине

Великобритания вслед за ЕС отказалась конфисковывать замороженные в стране активы РФ. Так, Украине хотели передать 8 млрд фунтов. Это намерение поддерживал премьер-министр Стармер, но против выступали британские банки.

