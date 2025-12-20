За перевозку нелегальных мигрантов — пять лет тюрьмы; приговор Латгальского районного суда

Как выяснило агентство LETA в прокуратуре, в обвинении говорится, что некто, используя приложение "Телеграм", создал организованную группу, чтобы незаконно перевозить людей из Белоруссии в страны ЕС.

В августе нынешнего года организатор через "Телеграм" связался с обвиняемым, который дал согласие на предложение заняться перевозкой нелегалов из латвийско-белорусского приграничья в Ригу. За транспортировку каждого нелегального мигранта он должен был получить 450 евро.

Обвиняемый был обязан встречать нелегальных мигрантов в условленном месте в заранее оговорённое время и отвезти их на машине в другое указанное место, а также отправить в качестве подтверждения фото или видеозапись.

Он прибыл в указанное место в Лудзенском крае, где посадил в машину пятерых нелегалов и поехал в Резекне. Далее мигрантов планировалось доставить в Ригу и передать их другому участнику организованной группы. По дороге в пункт назначения обвиняемый выпустил четырёх нелегалов и заехал во двор дома, где и был задержан вместе с оставшимся пассажиром.

Как выяснило следствие, к нелегальным мигрантам, которых было всего десять человек, один из участников организованной группы с корыстной целью ранее обратился в Минске. Ещё двое участников организованной группы незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу и сопроводили мигрантов до условленного места в Лудзенском крае, где обвиняемый посадил к себе в машину пятерых из них.

Всего в нынешнем году от незаконного пересечения границы Латвии с Белоруссией было удержано 11 тысяч 953 человека. Из-за гуманных соображений границу разрешили перейти 31 нелегальному мигранту.

До 31 декабря нынешнего года в Латвии действует режим усиленного контроля в связи с повышенным потоком нелегальных мигрантов. МВД ЛР предложило продлить этот режим до 30 июня 2026 года.