Дело Эпштейна: Минюст США начал публикацию материалов

В пятницу Министерство юстиции США обнародовало тысячи документов, связанных с делом Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации.

Материалы публикуются в рамках Акта о прозрачности материалов Эпштейна, который был одобрен Конгрессом США и подписан президентом Трампом в ноябре.

Обнародование первой части привело в ярость демократов, которые обвинили администрацию Трампа в попытке скрыть информацию. В Минюсте поспешили заявить, что продолжат публикацию документов в ближайшие недели.

Материалы, среди которых преобладают фотографии, видеозаписи, судебные и другие документы, стали появляться в общем доступе после того, как политики и общественность провели широкую кампанию за прозрачность правительственных расследований в отношении финансиста.

Трамп поддался политическому давлению

Президент Дональд Трамп, который был другом Эпштейна в течение многих лет, прежде чем они разошлись, в течение нескольких месяцев пытался сохранить документы в тайне. Хотя его не обвиняли в правонарушениях, он утверждал, что в документах нет ничего интересного и что общественность должна сосредоточиться на других вопросах.

19 ноября, поддавшись политическому давлению со стороны коллег-республиканцев, он подписал законопроект, обязывающий обнародовать большинство материалов Министерства юстиции по делу Эпштейна в течение 30 дней. Белый дом заявил, что обнародование документов показывает, что его администрация является "самой прозрачной в истории".

Согласно закону, подписанному Трампом, Министерство юстиции должно обнародовать досье на Эпштейна.

Перед публикацией заместитель генерального прокурора Тодд Бланш сказал Fox News, что ожидает, что в пятницу будет обнародовано несколько тысяч документов, а сотни тысяч других появятся несколько позже.

Но количество документов, которые действительно попали на сайт Министерства юстиции, оказалось лишь малой толикой от ожидаемого.

Что содержится в материалах, опубликованных Минюстом

Вот некоторые ключевые моменты первоначальной инициативы Министерства юстиции по обнародованию файлов:она включает в себя тысячи фотографий, но гораздо меньше файлов, чем ожидалось.

Среди обнародованных документов около 4 000 файлов - в основном фотографии. Подавляющее большинство снимков было сделано ФБР во время обысков в домах Эпштейна в Нью-Йорке и на Виргинских островах США.

Кроме того, нафото представлены конверты, папки и коробки, содержащие материалыразличных расследований, связанных с Эпштейном. Многие документы приводятся в отредактированном виде, все, что содержит личную информацию о жертвах, включая материалы, изображающие сексуальное и физическое насилие**,** не разрешено к публикации.

Среди других документов, опубликованных в пятницу Министерством юстиции, - судебные документы, публичные записи и материалы, предоставленные комитетам Палаты представителей. По крайней мере, некоторые из этих материалов уже стали достоянием общественности после нескольких лет судебных разбирательств и расследований.

Клинтон и другие высокопоставленные лица

На нескольких фотографиях изображен бывший президент США Билл Клинтон. Он подтвердил, что путешествовал на частном самолете Эпштейна, но через своего представителя заявил, что не знал о преступной деятельности финансиста.

На некоторых фотографиях Клинтон запечатлен в частном самолете. На одной из них рядом с экс-президентом сидит женщина, обнявшая его за плечи. Лицо ее на фотографии скрыто.

На другой фотографии он запечатлен в бассейне с британской светской львицей Гислен Максвелл, осужденной за пособничество в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, и еще одним человеком, лицо которого закрыто черным прямоугольником. Еще на одной - с Майклом Джексоном, Дайаной Росс и женщиной, лицо которой также скрыто.

Представители Белого дома сразу же обратили на внимание на фото с президентом-демократом.

Кэролайн Левитт, пресс-секретарь Белого дома, написала "О Боже!" и добавила эмодзи, комментируя фотографию с Клинтоном в джакузи.

Анхель Уренья, заместитель главы администрации Клинтона, заявил, что Белый дом пытается отвлечь внимание от бывших связей финансиста, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, с действующим главой государства Дональдом Трампом.

"Здесь два типа людей, - написал он. - Первая группа ничего не знала и разорвала отношения с Эпштейном до того, как его преступления стали известны. Вторая группа продолжила отношения с ним после этого. Мы относимся к первой".

Клинтона не обвиняли в каких-либо правонарушениях в связи с делом Эпштейна.

Никаких новых откровений о Дональде Трампе

Никаких новых откровений о действующем президенте США Дональде Трампе в опубликованных материалах нет. Для тех, кто изучил выложенные в общий доступ в пятницу записи, наиболее интересными оказались те, в которых высокопоставленные лица фигурировали минимально или не фигурировали вовсе.

Например, о Трампе в них почти ничего нет, а те фотографии, что есть, уже десятилетиями находится в открытом доступе. Президент даже не упомянул о публикации документов во время выступления в пятницу вечером в Северной Каролине.

В документах есть как минимум одно фото экс-принца Эндрю. Одна из обвинительниц Эпштейна, Вирджиния Джуффре, заявляла, что Эпштейн организовывал ее сексуальные встречи с мужчинами, среди которых был и принц.

Марина Ласерда, одна из тех женщин, которые утверждают, что стали жертвамми сексуальных нападений со стороны Эпштейна, начиная с 14 лет, заявила в пятницу, что хочет большей прозрачности от Министерства юстиции, и выразила разочарование по поводу неполного раскрытия информации.

"Просто опубликуйте документы, - сказала она. - И перестаньте зачеркивать имена, которые не нужно зачеркивать".

Споры по поводу частичной публикации файлов

Частичная публикация вызвала недовольство некоторых законодателей. Несколько парламентариев раскритиковали администрацию Трампа за то, что онане представила все документы, требуемые по закону.

Ро Ханна (демократ, Калифорния) и Томас Масси (республиканец, Кентукки) представили так называемую "петицию об освобождении", которая в итоге привела к голосованию в Конгрессе, заставившему обнародовать файлы Эпштейна. В пятницу оба депутата выступили в социальных сетях с критикой.

Масси написал, что такая частичная публикация материалов "не соответствует ни духу, ни букве закона", а Ханна назвал ее "разочаровывающей".

"Мы будем добиваться публикации подлинных документов", - заявил он.

Сенатор Джефф Меркли (демократ, штат Орегон) заявил, что, игнорируя установленный срок, администрация отказывает жертвам Эпштейна в правосудии. Он добавил, что "изучает все возможности и правовые средства, чтобы добиться справедливости для жертв и прозрачности для американского народа".