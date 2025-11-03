Муравьи, которые рожают чужаков! Учёные нашли “инопланетный” способ размножения

Учёные сначала думали, что ошиблись в пробах. Но когда проверили сотни колоний по всей Испании и Португалии, поняли: королевы действительно откладывают яйца, из которых вылупляются самцы вида Messor structor. И эти «усыновлённые» мальчики потом помогают им плодить рабочих муравьёв-гибридов.

«Это выглядело как шутка, — вспоминает биолог Жонатан Ромигье из Университета Монпелье. — Но чем больше данных мы получали, тем серьёзнее становилась гипотеза».

Так впервые в истории наблюдений за животными обнаружили случай, когда существо рождает представителей другого вида. Учёные даже придумали новое слово — «ксенородие» (от греч. xenos, «чужой»).

До этого момента считалось, что между видами существует непреодолимый барьер. Но муравьи-инноваторы показали, что природа иногда сама переписывает правила.

Как это работает? Королева хранит сперму самцов, с которыми спаривалась. Обычно она производит из этой генетической «заначки» трёх типов потомства: новых королев, рабочих и самцов. Но у Messor ibericus всё сложнее. Если королева спаривается с самцами своего вида — рождаются только будущие королевы. Чтобы появились рабочие, ей нужен партнёр-иностранец — тот самый Messor structor.

Проблема в том, что колонии этого вида часто живут далеко. И тогда королева берёт дело в свои руки — или, вернее, в свои яйца. Она создаёт самцов чужого вида из собственного тела, будто копирует генетический код соседа.

«Это почти как научная фантастика, — говорит бельгийский биолог Денис Фурнье. — Муравьи перепрыгивают через границу видов, и это часть их обычной жизни».

Учёные предполагают, что этот странный союз возник где-то между пяти миллионами и несколькими тысячами лет назад — и прекрасно работает до сих пор.

Природа не любит догм. Даже если кажется, что всё давно расписано по учебникам, всегда найдётся муравей, который решит сделать по-своему.