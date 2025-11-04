Она отметила, что в дискуссиях о конвенции общество разделилось на противоположные лагеря, которые нередко уже не могут говорить по этому вопросу по-деловому и аргументированно. Мурниеце выразила сожаление, что появляются элементы враждебности и угрозы конкретным людям, что, по ее мнению, является опасной тенденцией.

"Нам важно между собой разговаривать, мы должны быть сильным обществом. Стамбульская конвенция - это один узкий вопрос, где наши мнения расходятся, и мы оказываемся идейными противниками. Но совершенно ясно, что наш враг - за границами Латвии", - сказала политик, добавив, что необходимо найти новые мосты взаимопонимания.

Говоря о снижении насилия, Мурниеце напомнила, что Сейм единодушно поддержал декларацию о мерах борьбы с насилием и что Латвия должна до 2027 года ввести директиву Евросоюза в этой сфере. Она отметила, что на правительство возложена обязанность до 1 марта следующего года разработать новый закон о борьбе с насилием.

Мурниеце отказалась прогнозировать, каким будет голосование Нацобъединения, если президент вернет законопроект в Сейм на повторное рассмотрение. Важно понять, какой будет аргументация президента Латвии, добавила она. По мнению политика, по этому вопросу не помешают более рациональные и ясные дебаты. Кроме того, она обратила внимание на то, что нельзя допустить роста взаимного неприятия в обществе.

Председатель парламентской фракции "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Линда Лиепиня отметила, что разговор с руководителем Канцелярии президента Гундой Рейре и советником президента по вопросам законодательства и международного права Кристине Лице прошел в уважительной атмосфере и мнения всех приглашенных были выслушаны. Депутат Сейма подчеркнула, что нужно дождаться решения президента, однако позиция ЛПМ при голосовании останется неизменной.

Руководитель фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц подчеркнул, что латвийское общество едино - более 50 000 граждан Латвии и более 100 неправительственных организаций обратились и к президенту Латвии и к политикам, призвав не принимать столь опасное для Латвии популистское решение.

По мнению депутата Сейма, отдельные политики, руководствуясь популистскими мотивами, пытались расколоть общество, но добились обратного эффекта: гражданское общество Латвии мобилизовалось и готово участвовать в различных мирных инициативах. Юревиц выразил уверенность, что президент учтёт юридические и государственные аргументы.

По его мнению, за минувшие выходные многие депутаты "патриотических партий", голосовавших в парламенте за денонсацию конвенции, начали сомневаться в правильности своих решений. Юревиц считает неправильным, что отдельные политики из фракции ЛПМ упрекают гражданское общество в выражении мнения о желании оставаться в европейском пространстве.

Он также отметил, что, несмотря на голосование в Сейме на прошлой неделе, нет никаких признаков того, что это может повлиять на график рассмотрения бюджета.

Руководитель парламентской фракции партии "Прогрессивные" Андрис Шуваев подчеркнул, что общество продемонстрировало желание, чтобы Латвия оставалась в пространстве европейских ценностей. Он сообщил, что на встрече представители фракции аргументировали, почему президент должен вернуть этот законопроект в Сейм для повторного рассмотрения.

По словам политика, на встрече было отмечено, что Сейм принял решение, которое сужает основные права жителей, а сам законодательный процесс был поспешным и недостаточно качественным. Шуваев подчеркнул, что депутатам от Нацобъединения, "Объединенного списка" и Союза зеленых и крестьян (СЗК) не следует идти на поводу у политиков Айнара Шлесерса (ЛПМ) и Алексея Росликова ("За стабильность!") и что им еще не поздно пересмотреть свою позицию.

Говоря о том, может ли Сейм во второй раз принять иное решение, Шуваев отметил, что никто не ожидал такой мобилизации общества и давления, как это было за прошедшие дни. Он уверен, что на депутатов влияет как протест, прошедший на прошлой неделе, так и предстоящий на этой неделе.

Он подчеркнул, что жители, обеспокоенные этим вопросом, идут на протесты не для того, чтобы обострить ситуацию или поляризовать общество, а чтобы выразить свою позицию.

Как сообщалось, в четверг голосами оппозиции и СЗК в Сейме был принят закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

Законопроект о выходе из конвенции внесла оппозиционная партия ЛПМ, но его поддержали и другие оппозиционные партии - Нацобъединение, "Объединенный список" и "За стабильность!", а также политики СЗК, входящего в правящую коалицию. Выход из конвенции не поддержали коалиционные партии "Новое Единство" и "Прогрессивные".

Закон о выходе был принят в срочном порядке, однако он не был определен большинством в 2/3 голосов, что дает президенту возможность не провозглашать закон и вернуть на повторное рассмотрение в парламент.