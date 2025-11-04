Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv
«Наш враг — за границами Латвии»: тех, кто за и против конвенции призывает помириться… Кто б вы думали?

© LETA 4 ноября, 2025 11:21

В обществе наблюдается обострение дискуссий о Стамбульской конвенции, и необходимо продумать меры для деэскалации ситуации, подчеркнула председатель комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце (Нацобъединение), которая в понедельник приняла участие в собрании, организованном Канцелярией президента.

Она отметила, что в дискуссиях о конвенции общество разделилось на противоположные лагеря, которые нередко уже не могут говорить по этому вопросу по-деловому и аргументированно. Мурниеце выразила сожаление, что появляются элементы враждебности и угрозы конкретным людям, что, по ее мнению, является опасной тенденцией.

"Нам важно между собой разговаривать, мы должны быть сильным обществом. Стамбульская конвенция - это один узкий вопрос, где наши мнения расходятся, и мы оказываемся идейными противниками. Но совершенно ясно, что наш враг - за границами Латвии", - сказала политик, добавив, что необходимо найти новые мосты взаимопонимания.

Говоря о снижении насилия, Мурниеце напомнила, что Сейм единодушно поддержал декларацию о мерах борьбы с насилием и что Латвия должна до 2027 года ввести директиву Евросоюза в этой сфере. Она отметила, что на правительство возложена обязанность до 1 марта следующего года разработать новый закон о борьбе с насилием.

Мурниеце отказалась прогнозировать, каким будет голосование Нацобъединения, если президент вернет законопроект в Сейм на повторное рассмотрение. Важно понять, какой будет аргументация президента Латвии, добавила она. По мнению политика, по этому вопросу не помешают более рациональные и ясные дебаты. Кроме того, она обратила внимание на то, что нельзя допустить роста взаимного неприятия в обществе.

Председатель парламентской фракции "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Линда Лиепиня отметила, что разговор с руководителем Канцелярии президента Гундой Рейре и советником президента по вопросам законодательства и международного права Кристине Лице прошел в уважительной атмосфере и мнения всех приглашенных были выслушаны. Депутат Сейма подчеркнула, что нужно дождаться решения президента, однако позиция ЛПМ при голосовании останется неизменной.

Руководитель фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц подчеркнул, что латвийское общество едино - более 50 000 граждан Латвии и более 100 неправительственных организаций обратились и к президенту Латвии и к политикам, призвав не принимать столь опасное для Латвии популистское решение.

По мнению депутата Сейма, отдельные политики, руководствуясь популистскими мотивами, пытались расколоть общество, но добились обратного эффекта: гражданское общество Латвии мобилизовалось и готово участвовать в различных мирных инициативах. Юревиц выразил уверенность, что президент учтёт юридические и государственные аргументы.

По его мнению, за минувшие выходные многие депутаты "патриотических партий", голосовавших в парламенте за денонсацию конвенции, начали сомневаться в правильности своих решений. Юревиц считает неправильным, что отдельные политики из фракции ЛПМ упрекают гражданское общество в выражении мнения о желании оставаться в европейском пространстве.

Он также отметил, что, несмотря на голосование в Сейме на прошлой неделе, нет никаких признаков того, что это может повлиять на график рассмотрения бюджета.

Руководитель парламентской фракции партии "Прогрессивные" Андрис Шуваев подчеркнул, что общество продемонстрировало желание, чтобы Латвия оставалась в пространстве европейских ценностей. Он сообщил, что на встрече представители фракции аргументировали, почему президент должен вернуть этот законопроект в Сейм для повторного рассмотрения.

По словам политика, на встрече было отмечено, что Сейм принял решение, которое сужает основные права жителей, а сам законодательный процесс был поспешным и недостаточно качественным. Шуваев подчеркнул, что депутатам от Нацобъединения, "Объединенного списка" и Союза зеленых и крестьян (СЗК) не следует идти на поводу у политиков Айнара Шлесерса (ЛПМ) и Алексея Росликова ("За стабильность!") и что им еще не поздно пересмотреть свою позицию.

Говоря о том, может ли Сейм во второй раз принять иное решение, Шуваев отметил, что никто не ожидал такой мобилизации общества и давления, как это было за прошедшие дни. Он уверен, что на депутатов влияет как протест, прошедший на прошлой неделе, так и предстоящий на этой неделе.

Он подчеркнул, что жители, обеспокоенные этим вопросом, идут на протесты не для того, чтобы обострить ситуацию или поляризовать общество, а чтобы выразить свою позицию.

Как сообщалось, в четверг голосами оппозиции и СЗК в Сейме был принят закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

Законопроект о выходе из конвенции внесла оппозиционная партия ЛПМ, но его поддержали и другие оппозиционные партии - Нацобъединение, "Объединенный список" и "За стабильность!", а также политики СЗК, входящего в правящую коалицию. Выход из конвенции не поддержали коалиционные партии "Новое Единство" и "Прогрессивные".

Закон о выходе был принят в срочном порядке, однако он не был определен большинством в 2/3 голосов, что дает президенту возможность не провозглашать закон и вернуть на повторное рассмотрение в парламент.

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

