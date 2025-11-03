Цель определена! Трамп готовится послать войска США в сопредельную страну: какую ж?

По данным журналистов, подготовительная фаза операции уже началась. Речь идет о сценарии, предполагающем использование американских сухопутных сил и подразделений специального назначения под руководством разведсообщества США. Основное внимание уделяется применению беспилотников для точечных ударов по нарколабораториям и лидерам преступных группировок.

При этом источники подчеркивают, что решение о развертывании войск пока не принято. В Белом доме продолжаются обсуждения масштабов и характера возможного вмешательства. Одним из принципиальных вопросов остается уровень участия мексиканских властей — Вашингтон предпочел бы действовать в координации с ними, однако не исключает автономных операций.

Если операция получит одобрение, это станет серьезным отходом от политики предыдущих американских администраций, которые ограничивались разведывательной и финансовой поддержкой местных силовых структур, избегая прямого военного вмешательства. Более того, как отмечает NBC, планируемая миссия может оставаться засекреченной — официальные лица не исключают ее проведения без публичного объявления.

Дополнительным юридическим основанием для подобных действий стал февральский шаг Госдепартамента США, включившего шесть мексиканских наркокартелей в список иностранных террористических организаций. Этот шаг предоставил американским военным и спецслужбам расширенные полномочия для проведения операций за рубежом в рамках антитеррористических мер.

Параллельно администрация Трампа активизировала военные действия против наркоканалов у берегов Венесуэлы. По данным Пентагона, с сентября было нанесено 15 ударов по 16 судам в Карибском море и Тихом океане, в результате которых погибли 64 человека. Эти действия сопровождаются дипломатическим давлением на президента Николаса Мадуро, которого Вашингтон обвиняет в связях с наркокартелями.

Таким образом, новая стратегия Трампа демонстрирует смещение акцента от борьбы с наркотрафиком как полицейской задачи к рассмотрению ее в контексте национальной безопасности. Если Белый дом примет решение о проведении миссии в Мексике, это станет не только беспрецедентным шагом в американо-мексиканских отношениях, но и сигналом о готовности США применять военную силу в борьбе с транснациональной преступностью.