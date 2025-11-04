Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
И для туристов: Мальдивы запрещают курение родившимся после 2007 года

© BBC 4 ноября, 2025 08:07

Мальдивы стали первой страной в мире, в которой вводится общенациональный запрет на курение для молодого поколения: власти островного государства запретили курение и поодажу табака всем, родившимся после 1 января 2007 года, в том числе туристам.

Министерство здравоохранения архипелага объявило в минувшие выходные, что употреблять, покупать или продавать табак на территории страны для молодого поколения будет незаконно.

Запрет «отражает твердую приверженность правительства защите молодежи от вреда табака», заявило министерство.

Ахмед Афаал, заместитель председателя совета по борьбе с табаком Мальдивской Республики, сказал, что введенный в прошлом году в стране общий запрет на вейпинг стал «хорошим шагом на пути к поколению граждан, не употребляющих табак».

Новый запрет «применяется ко всем видам табака, и розничные продавцы обязаны проверять возраст покупателей перед продажей», заявил местный Минздрав, добавив, что это соответствует обязательствам государства в рамках Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака.

По данным органа ООН по вопросам здравоохранения, эта конвенция «предоставляет глобальный ответ на глобальную проблему, а именно эпидемию табакокурения».

По словам Афаала, запрет вейпинга стала важным первым шагом, поскольку «эти новые стильные гаджеты — тактика индустрии, направленная на привлечение молодого поколения к вызывающим привыкание процессам, которые определенно вредят их здоровью».

В прошлом году Мальдивы ввели запрет на импорт, продажу, хранение, использование или распространение электронных сигарет и продуктов для вейпинга, независимо от возраста.

Подобные запреты на электронные сигареты и вейпы уже действуют во многих государствах Азии. Так, в Сингапуре предусмотрены крупные штрафы за ввоз, хранение и использование подобных устройств.

Туристы, приезжающие на Мальдивы, также должны будут соблюдать закон, но Афаал утверждает, что запрет на курение не скажется на индустрии туризма.

«Люди приезжают на Мальдивы не для того, чтобы курить. Они приезжают ради пляжей, моря, солнца и свежего воздуха, — добавил он. — Мы прогнозируем более 2 миллионов [туристов] в следующем году».

Новая Зеландия также собиралась ввести аналогичный запрет, но с приходом к власти нового правительства в 2023 году эти планы были отложены.

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак также собирался закон, запрещающий курение молодым людям, родившимся в 2009 году или позже.

Нынешнее правительство лейбористов внесло свою версию этого закона, которая сейчас находится на рассмотрении парламента.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

10:26

0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

09:38

0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

09:11

0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

08:43

0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

08:27

0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

07:59

0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

07:53

0 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

Читать