И для туристов: Мальдивы запрещают курение родившимся после 2007 года

Министерство здравоохранения архипелага объявило в минувшие выходные, что употреблять, покупать или продавать табак на территории страны для молодого поколения будет незаконно.

Запрет «отражает твердую приверженность правительства защите молодежи от вреда табака», заявило министерство.

Ахмед Афаал, заместитель председателя совета по борьбе с табаком Мальдивской Республики, сказал, что введенный в прошлом году в стране общий запрет на вейпинг стал «хорошим шагом на пути к поколению граждан, не употребляющих табак».

Новый запрет «применяется ко всем видам табака, и розничные продавцы обязаны проверять возраст покупателей перед продажей», заявил местный Минздрав, добавив, что это соответствует обязательствам государства в рамках Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака.

По данным органа ООН по вопросам здравоохранения, эта конвенция «предоставляет глобальный ответ на глобальную проблему, а именно эпидемию табакокурения».

По словам Афаала, запрет вейпинга стала важным первым шагом, поскольку «эти новые стильные гаджеты — тактика индустрии, направленная на привлечение молодого поколения к вызывающим привыкание процессам, которые определенно вредят их здоровью».

В прошлом году Мальдивы ввели запрет на импорт, продажу, хранение, использование или распространение электронных сигарет и продуктов для вейпинга, независимо от возраста.

Подобные запреты на электронные сигареты и вейпы уже действуют во многих государствах Азии. Так, в Сингапуре предусмотрены крупные штрафы за ввоз, хранение и использование подобных устройств.

Туристы, приезжающие на Мальдивы, также должны будут соблюдать закон, но Афаал утверждает, что запрет на курение не скажется на индустрии туризма.

«Люди приезжают на Мальдивы не для того, чтобы курить. Они приезжают ради пляжей, моря, солнца и свежего воздуха, — добавил он. — Мы прогнозируем более 2 миллионов [туристов] в следующем году».

Новая Зеландия также собиралась ввести аналогичный запрет, но с приходом к власти нового правительства в 2023 году эти планы были отложены.

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак также собирался закон, запрещающий курение молодым людям, родившимся в 2009 году или позже.

Нынешнее правительство лейбористов внесло свою версию этого закона, которая сейчас находится на рассмотрении парламента.