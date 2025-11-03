В аэропорту задержали врача Центральной тюрьмы с 10 000 евро: причем здесь дело Бункуса?

Швеца работала в тюрьме с 2020 года как психиатр и семейный врач, имела право выписывать компенсируемые лекарства. Из заключения к этому моменту она уже освобождена и продолжает практику — через приложение myEmerg.

Латвийская ассоциация врачей подтверждает: у Швецы по-прежнему действительны сертификаты семейного врача и психиатра. Хотя к ней применена мера пресечения, запрещающая выписывать определённые рецептурные препараты, это не основание для приостановки сертификата. Приостановка происходит при признании профессионального нарушения или если следователь ограничивает права врача в целом.

Медик отвергает подозрения следственных органов. Назначенные ею препараты были обоснованными, но оформлены не на пациентку, а на её родственника. Это сделано, чтобы в медицинской карте не отразилось, и пациентку не уволили с работы.

Однако интересен и тот факт, что конкретная сотрудница медицинского отдела Центральной тюрьмы участвовала и в лечении обвиняемого предпринимателя Михаила Ульмана. И частично на основе предоставленной ею информации Ульману была присвоена более тяжёлая группа инвалидности, которую защита использовала для попытки освободить его.

Брат убитого адвоката Кристапс Бункус считает: Ульману целенаправленно строят медицинскую историю. Пострадавшие ещё в 2024 году обращались в Минздрав — реакции не было.

Защита Ульмана в третий раз просит суд смягчить меру пресечения. Бюро внутренней безопасности расследует, в том числе — роль Швецы в получении инвалидности Ульманом.

И судья коллегии по уголовным делам Рижского окружного суда Гунтарс Квеска, и прокурор Алдис Ласманис сообщили «Nekā personīga», что в апелляционной инстанции уже рассмотрены и решены два ходатайства о смене меры пресечения Михаилу Ульману на основе документов о состоянии здоровья обвиняемого.

Защита Ульмана в третий раз подала в суд ходатайство о смене меры пресечения на основании его состояния здоровья. Бюро внутренней безопасности в интересах расследования не предоставило информацию, проверяется ли в возбуждённом уголовном деле также связь Ксении Швецы с обоснованностью получения инвалидности Ульманом.