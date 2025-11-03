Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В аэропорту задержали врача Центральной тюрьмы с 10 000 евро: причем здесь дело Бункуса?

Редакция PRESS 3 ноября, 2025 18:25

ЧП и криминал 0 комментариев

Минувшим летом Бюро внутренней безопасности распространило информацию о задержании сотрудника медицинской сферы по подозрению в незаконном назначении запрещённых веществ. Женщине-медику была применена самая строгая мера пресечения — арест. Передаче «Nekā personīga» стало известно, что задержанная — врач Рижской центральной тюрьмы Ксения Швеца.

Швеца работала в тюрьме с 2020 года как психиатр и семейный врач, имела право выписывать компенсируемые лекарства. Из заключения к этому моменту она уже освобождена и продолжает практику — через приложение myEmerg.

Латвийская ассоциация врачей подтверждает: у Швецы по-прежнему действительны сертификаты семейного врача и психиатра. Хотя к ней применена мера пресечения, запрещающая выписывать определённые рецептурные препараты, это не основание для приостановки сертификата. Приостановка происходит при признании профессионального нарушения или если следователь ограничивает права врача в целом.

Медик отвергает подозрения следственных органов. Назначенные ею препараты были обоснованными, но оформлены не на пациентку, а на её родственника. Это сделано, чтобы в медицинской карте не отразилось, и пациентку не уволили с работы.

Однако интересен и тот факт, что конкретная сотрудница медицинского отдела Центральной тюрьмы участвовала и в лечении обвиняемого предпринимателя Михаила Ульмана. И частично на основе предоставленной ею информации Ульману была присвоена более тяжёлая группа инвалидности, которую защита использовала для попытки освободить его.

Брат убитого адвоката Кристапс Бункус считает: Ульману целенаправленно строят медицинскую историю. Пострадавшие ещё в 2024 году обращались в Минздрав — реакции не было.

Защита Ульмана в третий раз просит суд смягчить меру пресечения. Бюро внутренней безопасности расследует, в том числе — роль Швецы в получении инвалидности Ульманом.

И судья коллегии по уголовным делам Рижского окружного суда Гунтарс Квеска, и прокурор Алдис Ласманис сообщили «Nekā personīga», что в апелляционной инстанции уже рассмотрены и решены два ходатайства о смене меры пресечения Михаилу Ульману на основе документов о состоянии здоровья обвиняемого.

Защита Ульмана в третий раз подала в суд ходатайство о смене меры пресечения на основании его состояния здоровья. Бюро внутренней безопасности в интересах расследования не предоставило информацию, проверяется ли в возбуждённом уголовном деле также связь Ксении Швецы с обоснованностью получения инвалидности Ульманом.

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Важно 10:55

Важно 0 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

