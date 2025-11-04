Президент Латвии не провозгласит закон о выходе страны из Стамбульской конвенции

Впрочем, сам Ринкевич опередил трансляцию и сообщил в сети Х свое мнение буквально за несколько минут до 17 часов: он принял решение внести в Сейм на вторичное рассмотрение законопроект о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье (Стамбульской конвенции).

Вторичное рассмотрение проводится в порядке, установленном для рассмотрения законопроекта в третьем чтении. Во втором чтении парламент рассматривает только возражения президента и предложения, связанные с возражениями, высказанными президентом.

На прошлой неделе голосами оппозиции и Союза зеленых и крестьян (ZZS) в Сейме был принят закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Если Сейм вторичного проголосует за выход из конвенции, президент должен будет либо провозгласить закон, либо распустить Сейм.

...Закон об отзыве был принят в качестве чрезвычайной меры, однако не был одобрен большинством в 2/3 голосов, что открывает возможность для президента вернуть на второе чтение в парламент. Противники решения также озвучили другие возможные решения по приостановлению или отсрочке вступления закона в силу — обращение в Конституционный суд или обращение к президенту с просьбой приостановить промульгацию закона, дав время для сбора подписей для инициирования референдума.

Также сообщается, что всего за три дня на платформе «ManaBalss.lv» более 60 000 человек подписали инициативу в адрес президента Латвии с призывом не принимать закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.