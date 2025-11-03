Дайте женщинам равные права: полковник Блёдоне призывает отправлять девушек в армию

Она напомнила, что службу в рядах Национальной обороны также можно «разбить на пять лет, вступив в Земессардзе».

«А затем найдите те 28 дней в году, когда вы пойдете служить. Вы сможете совмещать это с учёбой, а спортсмены – с карьерой», – добавила Блёдоне.

«Надо смотреть чуть дальше, чем в завтрашний день. Что произойдёт в том случае, если вдруг – мобилизация, вы будете готовы надеть форму и записаться, потому что тогда учиться будет поздно. Вы станете обузой для своих коллег, а сами будете испытывать тревогу и неуверенность», – сказал Блёдоне.

В свою очередь на вопрос, следует ли обязать женщин служить в Национальной службе обороны, она ответила: «Думаю, да, но с одной маленькой оговоркой. Наше общество физически к этому не готово, нам нужно об этом говорить, информировать. Заглядывая в будущее, я думаю, что да, потому что мы каким-то образом отделяем этих девушек, не давая равных возможностей обоим полам».

«Служба национальной обороны — это действительно возможность для саморазвития все эти 11 месяцев, развития лидерских качеств, приобретения других знаний, а также подготовки к кризисной ситуации. Это значит быть сильнее физически, умственно и морально. Я думаю, что у девушек тоже есть такое право. Поэтому я поддерживаю идею обязательной службы национальной обороны для обоих полов», — добавила Блёдоне.