«Власть принадлежит народу»: более 50 000 человек обратились к президенту

© LETA 3 ноября, 2025 15:55

За три дня на платформе ManaBalss.lv собрано более 50 000 подписей под призывом к президенту Эдгару Ринкевичу не подписывать закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Эта инициатива стала одной из самых массовых за все время существования платформы, при этом темпы сбора подписей были очень высокими. Ранее наибольшее количество подписей собрала инициатива об отмене налога на недвижимость для единственного имущества, однако скорость сбора подписей тогда была значительно ниже.

Тем временем под другой инициативой, которая призывает парламент не денонсировать конвенцию и уже подана в Сейм, подписалось более 31 000 человек.

Как поясняет автор призыва к президенту Линда Аузиня, президент может воспользоваться своим предусмотренным ст. 71 Конституции правом не провозглашать принятый Сеймом закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции и передать его на повторное рассмотрение Сейму или на референдум. Это обеспечит тщательное и демократичное рассмотрение данного вопроса, который затрагивает права человека и репутацию государства.

"Решение президента укрепит доверие к демократии и покажет, что в Латвии власть принадлежит народу, а не страху и популизму. Это будет сигналом Европе и миру, что Латвия - страна с твердым стержнем, которая способна отстаивать свои ценности", - заявила Аузиня.

Как сообщалось, в четверг благодаря голосам оппозиции и Союза зеленых и крестьян (СЗК) Сейм принял закон о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной как Стамбульская конвенция.

Ряд негосударственных организаций уже направили президенту письмо с призывом вернуть закон о выходе из конвенции на повторное рассмотрение в парламент. Они подчеркивают, что конвенция является одним из важнейших международных инструментов в области прав человека, который защищает женщин, детей и других людей, подверженных риску насилия, поскольку возлагает на государство обязанность не только наказывать виновных, но и внедрять превентивные механизмы, просвещать общество, обеспечивать помощь жертвам насилия и развивать возможности правоохранительных органов по предотвращению насилия.

Авторы письма подчеркивают, что в публичном пространстве наблюдается кампания дезинформации о том, что отдельные положения конвенции якобы не соответствуют Конституции и другим законам. С учетом того, что конвенцию ратифицировали 39 стран-членов Совета Европы, организации считают, что выход Латвии из нее причинит серьезный ущерб международной репутации страны, поставив под угрозу ее образ как европейского, правового государства, поддерживающего права человека и гендерное равенство.

Законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции подала оппозиционная партия "Латвия на первом месте", но поддержали его и другие оппозиционные партии - Национальное объединение, "Объединенный список" и "За стабильность!", а также представители коалиционного СЗК. Против выступали коалиционные партии "Новое Единство" и "Прогрессивные".

Закон был принят в срочном порядке, однако статус срочности ему не был присвоен большинством в две трети голосов, что дает президенту возможность не провозглашать закон и вернуть его на повторное рассмотрение в парламент. Противники выхода Латвии из конвенции упоминают и другие способы приостановить или отсрочить вступление закона в силу - обращение в Конституционный суд или призыв к президенту приостановить его провозглашение, чтобы начать сбор подписей для инициирования референдума.

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Загрузка

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

