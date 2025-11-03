«Власть принадлежит народу»: более 50 000 человек обратились к президенту

Тем временем под другой инициативой, которая призывает парламент не денонсировать конвенцию и уже подана в Сейм, подписалось более 31 000 человек.

Как поясняет автор призыва к президенту Линда Аузиня, президент может воспользоваться своим предусмотренным ст. 71 Конституции правом не провозглашать принятый Сеймом закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции и передать его на повторное рассмотрение Сейму или на референдум. Это обеспечит тщательное и демократичное рассмотрение данного вопроса, который затрагивает права человека и репутацию государства.

"Решение президента укрепит доверие к демократии и покажет, что в Латвии власть принадлежит народу, а не страху и популизму. Это будет сигналом Европе и миру, что Латвия - страна с твердым стержнем, которая способна отстаивать свои ценности", - заявила Аузиня.

Как сообщалось, в четверг благодаря голосам оппозиции и Союза зеленых и крестьян (СЗК) Сейм принял закон о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной как Стамбульская конвенция.

Ряд негосударственных организаций уже направили президенту письмо с призывом вернуть закон о выходе из конвенции на повторное рассмотрение в парламент. Они подчеркивают, что конвенция является одним из важнейших международных инструментов в области прав человека, который защищает женщин, детей и других людей, подверженных риску насилия, поскольку возлагает на государство обязанность не только наказывать виновных, но и внедрять превентивные механизмы, просвещать общество, обеспечивать помощь жертвам насилия и развивать возможности правоохранительных органов по предотвращению насилия.

Авторы письма подчеркивают, что в публичном пространстве наблюдается кампания дезинформации о том, что отдельные положения конвенции якобы не соответствуют Конституции и другим законам. С учетом того, что конвенцию ратифицировали 39 стран-членов Совета Европы, организации считают, что выход Латвии из нее причинит серьезный ущерб международной репутации страны, поставив под угрозу ее образ как европейского, правового государства, поддерживающего права человека и гендерное равенство.

Законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции подала оппозиционная партия "Латвия на первом месте", но поддержали его и другие оппозиционные партии - Национальное объединение, "Объединенный список" и "За стабильность!", а также представители коалиционного СЗК. Против выступали коалиционные партии "Новое Единство" и "Прогрессивные".

Закон был принят в срочном порядке, однако статус срочности ему не был присвоен большинством в две трети голосов, что дает президенту возможность не провозглашать закон и вернуть его на повторное рассмотрение в парламент. Противники выхода Латвии из конвенции упоминают и другие способы приостановить или отсрочить вступление закона в силу - обращение в Конституционный суд или призыв к президенту приостановить его провозглашение, чтобы начать сбор подписей для инициирования референдума.